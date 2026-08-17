КУРБАН-БАЙРАМ

КУРБАН-БАЙРАМ - праздник жертвоприношения, один из двух важнейших праздников в исламе .

На­чи­на­ет­ся 10-го чис­ла ме­ся­ца зу-ль-хид­жа по му­сульманскому лун­но­му ка­лен­да­рю и про­дол­жа­ет­ся 3-4 дня. Зна­ме­ну­ет окон­ча­ние па­лом­ни­че­ст­ва (хадж) и свя­зы­ва­ет­ся с бла­гим ис­хо­дом жерт­во­при­но­ше­ния Иб­ра­хи­мом сы­на Ис­маи­ла, про­изо­шед­ше­го, по арабскому пре­да­нию, в до­ли­не Ми­на под Мек­кой . Курбан-байрам на­чи­на­ет­ся с осо­бой бла­го­дар­ст­вен­ной мо­лит­вы. Па­лом­ни­ки в до­ли­не Ми­на при­но­сят в жерт­ву овец, верб­лю­дов или круп­ный ро­га­тый скот; треть мя­са жерт­вен­но­го жи­вот­но­го па­лом­ни­ки бе­рут для сво­их се­мей, а ос­таль­ное раз­да­ют бед­ным. Те же об­ря­ды в дни Курбан-байрама про­во­дят му­суль­ма­не по все­му ми­ру. Во вре­мя празд­ни­ка при­ня­то по­се­щать мо­ги­лы пред­ков, хо­дить в гос­ти, де­лать по­дар­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)