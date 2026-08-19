КУРАНТА

КУРАНТА - старинный танец.

По­лу­чил рас­про­стра­не­ние в ев­роп. при­двор­ном бы­ту на ру­бе­же XVI-XVII веков. Со вре­ме­нем ста­ли раз­ли­чать 2 ви­да курант: фран­цуз­скую (тор­жест­вен­ную, плав­ную, в раз­ме­ре или с иг­рой сме­няю­щих­ся рит­мических груп­пи­ро­вок) и италь­ян­скую (corrente, в бы­ст­ром тем­пе и по­сто­ян­ном раз­ме­ре). Как пье­са тан­це­валь­но­го ха­рак­те­ра куранта со­хра­ня­лась в профессиональной му­зы­ке до 1-й половины XVIII века (в ин­ст­ру­мен­таль­ных сюи­тах И. Фро­бер­ге­ра, Ф. Ку­пе­ре­на , И. С. Ба­ха, Г. Ф. Ген­де­ля ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)