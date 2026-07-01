КУР ШВЕЙЦАРСКИЙ
КУР ШВЕЙЦАРСКИЙ - город на востоке Швейцарии, столица кантона Граубюнден.
Население 32,3 тысяч человек, с пригородами около 42 тысяч человек (2009 год, в том числе 17,6% - иностранцы, 2006 год); свыше 4/5 жителей - германошвейцарцы. Расположен в Альпах, в верхнем течении Рейна, при впадении в него реки Плессур, на высоте около 600 метров.
Один из древнейших городов Швейцарии. Название происходит от кельтского kora, koria (род, клан, племя). Около 15 года до нашей эры территория, населённая ретами, завоёвана римлянами. После 310 года нашей эры Кур под названием «Куриа-Реторум» (Curia Raetorum) получил статус муниципии, административного центр римской провинции Реция-Прима (Retia Prima). С 451 года резиденция епископа Асиния, суффрагана Медиолана (ныне Милан). В VI веке попал под власть Франкского государства, в 614 году впервые упоминается как город (civitas). Около 714 года Кур фактически оказался под властью епископов, которые получили от императоров Священной Римской империи целый ряд привилегий (в 951 году - сбора налогов, в 952 году - таможенных пошлин, в 958 году - чеканки монеты и так далее). К XV веку власть епископов стала ослабевать, усилилась роль органов городского самоуправления. В 1464 году после разрушительного пожара жители Кура обратились за покровительством к императору Фридриху III Габсбургу, который почти полностью освободил город от епископской власти и установил городскую автономию. Политическая власть перешла к пяти городским корпорациям. В 1523 году прошла Реформация. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов оккупирован императорскими, затем французскими войсками. В 1798-1803 годах Кур стал ареной военных столкновений французской и австрийской армий. С 1803 года столица кантона.
Кур - один из основных центров ретороманской культуры, исторический и культурный центр романшей.
В восточной части Старого города - «епископский город», окружённый укреплениями с башней Тортурм (XII век). В его черте - площадь Хоф с 3-нефным (без трансепта) собором Вознесения Богоматери (поздний романский стиль с элементами готики; основан в V веке, ныне существующий собор строился с середины XII века, освящён в 1272 году; в крипте и часовне Святого Лаврентия - алтари с рельефами каролингского времени; у входа в крипту статуи апостолов, XII век; в центральном нефе - полихромный скульптурный триптих, 1486-1492 годы, Я. Русс; в музее собора - собрание церковной утвари) и Епископский дворец в стиле австрийского барокко (1728-1737 годы). К востоку от «епископского города» - церковь Святого Люциуса (возведена около 730 года как 3-апсидная однонефная базилика, перестроена в романский и готический периоды; уникальный для Швейцарии пример каролингской кольцевой крипты и позднероманского 3-нефного хора) и обнаруженные при раскопках 1950-х годов руины церкви Святого Стефана (VI век; остатки фресок и напольной мозаики) с раннехристианским кладбищем. В центре Старого города - церковь Святого Мартина (1464-1491 годы; в интерьере - витражи Аугусто Джакометти, 1919 год), Ратуша (XVI век), «Грауэс-хаус» (дворец Салис-Сольо, 1751-1752 годы, архитектор Й. Грубенманн; ныне резиденция правительства кантона Граубюнден) с монументом Союзу 1471 года (1882 год), позднеготическая церковь Святого Регулы (1494-1500 годы, архитектор Б. Бильери), бывшая резиденция правителей кантона (1675-1680 годы; ныне Исторический музей), фонтан «Мартинсбруннен» с изображением знаков зодиака (1716 год).
Сохранилась жилая застройка XV-XVI веков (в томсчисле «Дом благочинного», около 1490 года; дом Планатерра, 1533 год), остатки городских укреплений 1-й половины XIII века (башни «Пульвертурм» и «Обертор»). Также в Куре - вилла Планта в формах неоренессанса (1874-1875 годы, архитектор Й. Людвиг, реконструирована в 1981-1990 годах, архитектор П. Цумтор и другие; ныне Художественный музей). На северной окраине Кура - церковь Святого Креста в формах брутализма (1966-1969 годы, архитектор В. М. Фёрдерер). Среди построек конца XX - начала XXI веков: комплекс социального жилья для пожилых (1989-1993 годы, архитектор П. Цумтор), автовокзал в стиле хай-тек (1985-1993 годы, бюро «Брози и Обрист»), Высшая школа техники и экономики (1991-1993 годы) и офисный комплекс «Вюрт» (1999-2002 годы; оба - бюро «Юнглинг и Хагманн») в русле неомодернизма.