КУР ШВЕЙЦАРСКИЙ

КУР ШВЕЙЦАРСКИЙ - город на востоке Швейцарии, столица кантона Граубюнден.

Население 32,3 тысяч человек, с при­го­ро­да­ми около 42 тысяч человек (2009 год, в том числе 17,6% - ино­стран­цы, 2006 год); свыше 4/5 жи­те­лей - гер­ма­нош­вей­цар­цы. Рас­по­ло­жен в Аль­пах, в верх­нем те­че­нии Рей­на, при впа­де­нии в не­го реки Плес­сур, на высоте около 600 метров.

Один из древ­ней­ших го­ро­дов Швей­ца­рии. Название про­ис­хо­дит от кельтского kora, koria (род, клан, пле­мя). Около 15 года до нашей эры тер­ри­то­рия, на­се­лён­ная ре­та­ми, за­воё­ва­на рим­ля­на­ми. По­сле 310 года нашей эры Кур под названием «Ку­риа-Ре­то­рум» (Curia Raeto­rum) по­лу­чил ста­тус му­ни­ци­пии, административного центр римской провинции Ре­ция-При­ма (Retia Prima). С 451 года ре­зи­ден­ция епископа Аси­ния, суф­фра­га­на Ме­дио­ла­на (ны­не Ми­лан). В VI веке по­пал под власть Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, в 614 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся как го­род (civitas). Около 714 года Кур фак­ти­чески ока­зал­ся под вла­стью епи­ско­пов, ко­то­рые по­лу­чи­ли от им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии це­лый ряд при­ви­ле­гий (в 951 году - сбо­ра на­ло­гов, в 952 году - та­мо­жен­ных по­шлин, в 958 году - че­кан­ки мо­не­ты и так далее). К XV веку власть епи­ско­пов ста­ла ос­ла­бе­вать, уси­ли­лась роль ор­га­нов городского са­мо­управ­ле­ния. В 1464 году по­сле раз­ру­шительного по­жа­ра жи­те­ли Кура об­ра­ти­лись за по­кро­ви­тель­ст­вом к императору Фрид­ри­ху III Габс­бур­гу, ко­то­рый поч­ти пол­но­стью ос­во­бо­дил го­род от епи­скоп­ской вла­сти и ус­та­но­вил городскую ав­то­но­мию. По­ли­тическая власть пе­ре­шла к пя­ти городским кор­по­ра­ци­ям. В 1523 году про­шла Ре­фор­ма­ция . Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов ок­ку­пи­ро­ван им­пе­ра­тор­ски­ми, за­тем французскими вой­ска­ми. В 1798-1803 годах Кур стал аре­ной во­енных столк­но­ве­ний французской и австрийской ар­мий. С 1803 года сто­ли­ца кан­то­на.

Кур - один из основных цен­тров ре­то­ро­ман­ской куль­ту­ры, ис­то­рический и куль­тур­ный центр ро­ман­шей.

В восточной час­ти Ста­ро­го го­ро­да - «епи­скоп­ский го­род», ок­ру­жён­ный ук­ре­п­ле­ния­ми с баш­ней Тор­турм (XII век). В его чер­те - площадь Хоф с 3-не­фным (без тран­сеп­та) со­бо­ром Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (позд­ний ро­ман­ский стиль с эле­мен­та­ми го­ти­ки; ос­но­ван в V веке, ны­не су­ще­ст­вую­щий со­бор стро­ил­ся с середины XII века, ос­вя­щён в 1272 году; в крип­те и ча­сов­не Святого Лав­рен­тия - ал­та­ри с рель­е­фа­ми ка­ролинг­ско­го вре­ме­ни; у вхо­да в крип­ту ста­туи апо­сто­лов, XII век; в центральном не­фе - по­ли­хром­ный скульп­тур­ный трип­тих, 1486-1492 годы, Я. Русс; в му­зее со­бо­ра - со­б­ра­ние цер­ков­ной ут­ва­ри) и Епи­скоп­ский дво­рец в сти­ле австрийского ба­рок­ко (1728-1737 годы). К вос­то­ку от «епи­скоп­ско­го го­ро­да» - церковь Святого Лю­циу­са (воз­ве­де­на около 730 года как 3-ап­сид­ная од­но­не­фная ба­зи­ли­ка, пе­ре­строе­на в ро­ман­ский и го­тический пе­ри­оды; уни­каль­ный для Швей­ца­рии при­мер ка­ро­линг­ской коль­це­вой крип­ты и позд­не­ро­ман­ско­го 3-не­фно­го хо­ра) и об­на­ру­жен­ные при рас­коп­ках 1950-х годов руи­ны церкви Святого Сте­фа­на (VI век; ос­тат­ки фре­сок и на­поль­ной мо­заи­ки) с ран­не­хри­сти­анским клад­би­щем. В цен­тре Ста­ро­го горо­да - церковь Святого Мар­ти­на (1464-1491 годы; в ин­терь­е­ре - вит­ра­жи Ау­гу­сто Джа­ко­мет­ти, 1919 год), Ра­ту­ша (XVI век), «Грау­эс-ха­ус» (дво­рец Са­лис-Со­льо, 1751-1752 годы, архитектор Й. Гру­бен­манн; ны­не ре­зи­ден­ция пра­ви­тель­ст­ва кан­то­на Грау­бюн­ден) с мо­ну­мен­том Сою­зу 1471 года (1882 год), позд­не­го­тическая церковь Святого Ре­гу­лы (1494-1500 годы, архитектор Б. Биль­е­ри), бывшая ре­зи­ден­ция пра­ви­те­лей кан­то­на (1675-1680 годы; ны­не Ис­то­рический му­зей), фон­тан «Мар­тин­сб­рун­нен» с изо­бра­же­ни­ем зна­ков зо­диа­ка (1716 год).

Со­хра­ни­лась жи­лая за­строй­ка XV-XVI веков (в томсчисле «Дом бла­го­чин­но­го», около 1490 года; дом Пла­на­тер­ра, 1533 год), ос­тат­ки городских ук­ре­п­ле­ний 1-й половины XIII века (баш­ни «Пуль­вер­турм» и «Обер­тор»). Так­же в Куре - вил­ла План­та в фор­мах не­оре­нес­сан­са (1874-1875 годы, архитектор Й. Люд­виг, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1981-1990 годах, архитектор П. Цум­тор и другие; ны­не Ху­дожественный му­зей). На северной ок­раи­не Кура - церковь Святого Кре­ста в фор­мах бру­та­лиз­ма (1966-1969 годы, архитектор В. М. Фёр­де­рер). Сре­ди по­стро­ек конца XX - начала XXI веков: ком­плекс со­ци­аль­но­го жи­лья для по­жи­лых (1989-1993 годы, архитектор П. Цум­тор), ав­то­во­кзал в сти­ле хай-тек (1985-1993 годы, бю­ро «Бро­зи и Об­рист»), Выс­шая шко­ла тех­ни­ки и эко­но­ми­ки (1991-1993 годы) и офис­ный ком­плекс «Вюрт» (1999-2002 годы; оба - бю­ро «Юнг­линг и Хаг­манн») в рус­ле не­омо­дер­низ­ма.

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