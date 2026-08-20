КУПЕЧЕСТВО
КУПЕЧЕСТВО - в широком смысле - торговцы, в узком - исторически сформировавшаяся социальная общность людей, занятых торговлей или связанной с ней иной предпринимательской деятельностью.
Образует сословия, корпорации, землячества и другие социальные и профессиональные группы. Хотя обмен вещами практиковался ещё при господстве родо-племенных отношений, торговля, как купля-продажа товаров, появилась в эпоху неолитической революции, когда возникла производящая экономика, обеспечивающая создание устойчивого прибавочного продукта. Процесс стратификации древнего общества и появление городских поселений сопровождались формированием купечества, так же, как крестьян и ремесленников, власти с её бюрократией, воинства и жрецов. Торговля выступила экономической альтернативой неэкономическому (военному) способу овладения прибавочным продуктом, произведённым в другом обществе, при этом на заре цивилизации и в отдельной исторической эпохи, например в раннем Средневековье, оба способа могли осуществляться одними и теми же людьми.
Купечество в Древнем мире.
Экономика раннеклассового общества мало зависела от торговли: правители и их окружение, пользуясь властью и военной силой, отбирали у зависимых групп населения, которые вели натуральное хозяйство, значительную часть прибавочного продукта. Однако по мере развития государственности и формирования элит, отличавшихся образом жизни от основного населения, росло значение обмена с отдалёнными землями, производившими незнакомые или малознакомые предметы, обладание которыми подчёркивало высокий социальный статус их хозяина. Таким образом, внешняя торговля длительное время имела большее значение, чем внутренняя. И впоследствии, с появлением крупных городов и развитием обмена между ними и деревней, социальный статус купцов, торговавших «заморскими» товарами, оставался выше, чем у торговцев, получавших доход от внутренней торговли. Складывавшееся в обществе отношение к купечеству зависело не только от его роли в хозяйственной жизни, но и от исторических особенностей процесса социальной стратификации, религиозно-этических учений, распространившихся в каждом конкретном регионе.
В греко-романском мире, где выше всего ставились земельная собственность, воинская доблесть и принадлежность к числу граждан, купцы не пользовались большим авторитетом. В Древней Индии с её жёсткой кастовой системой представители купечества не принадлежали к брахманам и кшатриям и долгое время составляли часть низшей варны шудр, а впоследствии распределились в варне вайшью. Напротив, у семитских народов, особенно у финикийцев, занятие торговлей считалось необходимым и почётным делом. Финикийцы вели продуманную торговлю с записями и использованием точных мер веса. И именно финикийцы, освоив Средиземноморье, стали продвигаться со своими товарами вдоль океанского побережья. Но не только финикийцы занимались в древности торговлей на большие расстояния. Вслед за ними средиземноморское пространство стали осваивать купцы Крита, Египта и других стран. С конца 3-го тысячелетия до нашей эры начал формироваться Великий шёлковый путь, вполне сложившийся во II веке до нашей эры. Этот путь протянулся от Китая до Рима и был разбит на несколько этапов, на каждом из которых караваны с товарами формировали купцы-посредники из разных народов. Параллельно существовала и морская международная торговля, связывавшая Китай с побережьем Индийского океана. Ещё до появления денег купечество Древнего мира стало использовать в своих расчётах слитки серебра (смотри также в статье Деньги).
Купечество в средние века.
В средневековый период купечество наращивало свою экономическую и политическую мощь. Нередко функции купца и воина-завоевателя были мало различимы (от латинского hostis - враг во многих европейских языках происходят слова, обозначающие купцов, в том числе русское - «гость»). Сарацины и викинги в Европе не только торговали, но и занимались грабежом. Главной зоной контактов между ними явилось Средиземноморье, насыщавшее Восток захваченными норманнами европейскими товарами, в том числе рабами, и Запад - арабским серебром.
Новый этап в развитии купечества связан с интенсивным ростом городов в Европе в XI-XII веков, который сопровождался превращением купечества в важнейший элемент средневекового общества. Оно стало главным фактором в образовании так называемых свободных городов. Само же купечество формировало корпорации - гильдии. В XII-XIII веках немецкие купцы сумели создать крупные объединения (например, Ганза), чтобы противостоять морским и сухопутным разбойникам. В свободных городах ганзейцы задавали тон в городских советах, в столицах - создавали собственные кварталы, где был ограничен княжеский или королевский произвол (примером такого района, созданного ганзейскими купцами, может служить «Стальной двор» в Лондоне). Мощь города определялась богатством его купцов. Торгуя с Ближним Востоком, немецкие купцы стали создавать в безопасных местах большие склады товаров (например, в Венеции). На Востоке своими операциями славились хорошо организованные сирийские купцы, связывавшие Средиземноморье с Ираном и другими странами Азии. Арабские торговцы, первенствовавшие в международной торговле с VII века, способствовали распространению ислама. Приобщение народов Восточной Африки к исламу - результат деятельности арабского купечествa. Побочным, но весьма важным результатом торговых операций купцов стало распространение информации о природе, обычаях, верованиях других регионов. Своими рассказами о дальних землях любознательные купцы, подобные Марко Поло или Афанасию Никитину, развеивали предрассудки и мифы об антиподах, наводили, как и монахи-миссионеры, мосты между культурами разных народов. В то же время результатом «хождений» купцов на Восток стала «Чёрная смерть», занесённая в середине XIV века из Азии в Европу.
Купечество сталкивалось в средние века с немалыми трудностями. Интернационализации торговли мешало сложное административно-территориальное устройство средневекового мира, раздробленного на многие сотни государств. Затруднения для купечества создавало не только существование многочисленных мытных дворов, но и различные меры веса, длины, объёма, а главное - многообразие денежных систем, с которыми купцам приходилось иметь дело. Им пришлось устраивать повсюду меняльные конторы или способствовать их учреждению. Так купеческий капитал стимулировал развитие особой сферы предпринимательства, ставшей затем одним из элементов кредитно-финансовой системы европейских стран. Этому же способствовало и изобретение купцами переводных векселей (смотри в статье Вексель), избавивших коммерсантов от рискованной необходимости возить с собой на большие расстояния значительные суммы денег. Использование переводных векселей открывало купцам простор для манёвра: затруднения с обычным товаром преодолевались вложением средств в иные торговые операции и даже в другие области применения капитала (кредит, организация гостиничного дела, приобретение недвижимости и так далее). Накопленный в торговых операциях капитал стал источником для создания банковской системы. Так, купеческая семья Фуггеров из Аугсбурга в конце XV века главные свои доходы получала уже за счёт ростовщического процента, а затем и организации медных и серебряных рудников в Центральной Европе. Правда, такого рода превращения торгового капитала сталкивались с ещё одним препятствием - осуждением Римско-католической церковью ростовщичества: им занимались евреи, которым был закрыт путь в купеческие гильдии.
В средние века купцы широко использовали ярмарки, проходившие несколько недель, чаще всего в приграничных городах. В ярмарочной торговле были особенно заинтересованы купцы среднего достатка, у которых не было больших капиталов и навыков для торговли с дальними странами. Ярмарки служили местом не только товарообмена, но и источником коммерческой информации об изменении цен на товары, динамике спроса и предложения и являли тем самым прообраз торговых бирж.
С ростом богатства менялся уклад жизни купечества, рос его престиж. В позднем Средневековье самые богатые купцы, составлявшие городской патрициат, образом жизни, роскошью дворцов, изысканностью кухни, многочисленностью челяди не отличались от аристократов, которых даже превосходили в сфере меценатства и пожертвований в пользу Церкви.
Купечество в Новое время.
В раннее Новое время для европейского купечества характерны те же противоречия, которые были свойственны самой эпохе, когда сохранялись родовые черты Средневековья и в то же время неумолимо пробивались к жизни новые формы социального поведения, связанные с возникновением и становлением капитализма. С начала XVI века находят своё выражение и политические амбиции купечества. Их появлению способствовала Реформация, но проявляли они себя по-разному. В одних странах (Нидерланды, Северная Европа, часть германских княжеств) купечество увидело в лютеранстве, особенно в кальвинизме, идеологию, наилучшим образом отвечавшую его политическим и идеологическим запросам, в других (Франция) - оно поддержало оставшуюся верной католицизму королевскую власть в её борьбе с той частью аристократии, которая решила отстаивать свои древние привилегии под флагом протестантизма.
В раннее Новое время (конец XV - середина XVII веков) сложно складывались отношения купечества с королевско-княжеской властью, которая проводила в отношении этого сословия политику протекционизма и меркантилизма. Купцов, вывозивших свои товары за рубеж и возвращавшихся с золотом и серебром, поощряли (это было особенно характерно для стран, где не добывались благородные металлы), а тех, кто тратил золотые и серебряные монеты на иностранные товары, преследовали. С появлением колоний расширился ассортимент товаров, но колониальная торговля находилась под особым контролем власти. Королевская власть отдавала себе отчёт, что купечество, платившее немалые налоги в казну и предоставлявшее займы правителям, фактически вкладывало инвестиции в государство. Именно союз монархии и купечества стал важнейшим фактором возникновения и укрепления национальных государств. В подчинённом положении в отношении государственной власти находилось и купечество в восточных странах, например в Китае XVI-XVII веков, где государственное казённое производство в значительной степени питалось денежными средствами от прибылей купцов.
Купечество лучше, чем остальные слои средневекового общества, справилось с последствиями изменения экономической ситуации, порождённого открытием Америки и притоком в Старый Свет огромного количества драгоценных металлов. Революция цен больно ударила по дворянству и крестьянству, светской и духовной власти, но принесла определённые выгоды купечеству, научившемуся создавать товарные запасы, что позволяло выбрасывать их на рынок по более высоким ценам. Сама торговля превратилась в занятие, требовавшее образования и специальных знаний. Это стало особенно очевидным после того, как итальянский математик, монах-францисканец Лука Пачоли заложил ещё на рубеже XV-XVI веков основы современного бухгалтерского учёта. С выгодой для себя купечество находило и новые формы организации торговли. Усиление позиций голландского купечества в XVII веке в значительной степени связано с развитием акционерных обществ. Голландцы отошли от практики организации торговых рейдов отдельными купцами и стали формировать на базе акционерного капитала целые торговые флотилии, подавлявшие в конкурентной борьбе за азиатские рынки разрозненные силы купцов из других европейских стран.
Развитие капиталистических отношений не могло происходить без активного участия купечества. Особенную роль оно сыграло в развитии промышленности. Эта функция купечества реализовывалась двояко. Во-первых, купцы сами начинали заниматься производством товаров. Самым наглядным образом это проявилось в Англии, где они организовали рассеянную мануфактуру, и с развитием сукноделия сельское население включилось в сферу товарно-денежных отношений (впоследствии купцы стали устраивать мануфактуры и в городах). Во-вторых, купечество способствовало формированию механизма первоначального накопления капитала, вкладывая средства в любые операции, приносившие большие барыши. Именно европейскому купечеству мировая история обязана широкому распространению с XVI века работорговли, ставшей одним из элементов первоначального накопления. Создавая собственные отряды «ловцов живого товара» или подкупом вовлекая вождей африканских племён в этот промысел, европейские купцы разоряли огромные территории океанского побережья Африки и сказочно обогащались (Бристоль и Ливерпуль выбились в число главных городов Англии именно благодаря работорговле).
Европейское купечество являлось носителем двух исторических тенденций. Первая из них вырастала из норм и узаконений Средневековья, ограничивавших свободу предпринимательства. Она особенно очевидно проявляла себя в торговых монополиях и патентах, выдаваемых королями привилегированным купеческим корпорациям на торговлю отдельными видами товаров или на торговлю в определённых странах. Эта система порождала недовольство купцов, не допущенных к прибыльной торговле, и коррупцию в среде чиновников, выступавших посредниками между верховной властью и купцами. Втораяя тенденция заключалась в стремлении к максимальному высвобождению торговли и ремесла от тенёт средневековых узаконений.
Наиболее полное развитие этих двух тенденций проявилось в Англии. С одной стороны, в ней процветала очень прибыльная заморская торговля, где монопольно господствовали опекаемые королевской властью торговые компании. С другой стороны, к тем купцам, которые занимались местной торговлей, двор с презрением относился лишь как к податным людям. К тому же элита и торговый люд принадлежали к разным религиозным течениям (двор насаждал англиканство, торговцы главным товаром - сукном в массе своей были пуританами). Английская революция XVII века высветила это противоречие: двор нашёл поддержку торговцев-монополистов, наживавшихся на операциях с Востоком и Русским государством, парламент же, вступивший в борьбу с королевским абсолютизмом, опирался на союз джентри и торговцев-мануфактуристов, из среды которых в первую очередь и стал уверенно формироваться класс буржуазии. В отличие от Англии и Голландии, где феодально-абсолютистские порядки подорвала революция, весь уклад общественной жизни в Европе сдерживал процесс укрепления купеческого сословия. Стремясь влиться в дворянское сословие, самые богатые купцы (Фуггеры и другие) приобретали земельную собственность, строили величественные замки, заключали брачные союзы с представителями аристократии, искали способы оказаться при дворе, в конечном счёте их капиталы омертвлялись, а сами купцы причислялись к аристократии. Средние и мелкие торговцы были недовольны ограничениями и притеснениями, но будучи ещё не в состоянии выработать собственные политические идеи, как правило, оспаривали не саму систему власти, а только те её проявления, которые ущемляли их корыстные интересы (например, Фронда во Франции).
На фоне приниженного положения купечества в феодально-абсолютистских государствах позиции в политике англмйских и голландских купцов были хорошо обеспечены: власть руководствовалась в первую очередь их интересами. В XVII веке голландцы и англичане вели между собой морские войны, вызванные коммерческими противоречиями, а в 1739 году Великобритания объявила Испании «войну из-за уха Дженкинса», истинной причиной которой была не месть за оскорбление англичанина, а желание британских купцов потеснить испанцев в торговле с Новым Светом.
Купечество явилось и одной из движущих сил буржуазных революций XVIII века. Торговцы Франции, выступая вместе со всем народом, внесли немалую лепту в сокрушение абсолютизма. Ещё более важную роль сыграло американское купечество в Войне за независимость английских колоний в Америке.
В XVIII веке выросло самосознание купечество, питавшегося идеями Просвещения. Особенно восприимчивым оно оказалось к тезису о естественном праве, несовместимому с практикой торговых монополий и вторжением власти в дела предпринимателей и в конце концов ставшему исходным моментом для борьбы за превращение средневекового сословного общества в общество полноправных граждан. Тогда же купечество и другие элементы буржуазии обрели и научный фундамент обеспечения своих интересов - теорию А. Смита, который увидел в рыночной конкуренции универсальный регулятор стихии экономической жизни.
Промышленная революция инициировала процесс подчинения торгового пром. капиталу (смотри Торговый капитал, Промышленный капитал). Одновременно восторжествовали принципы свободы торговли. К рубежу XIX-XIX веков крупнейшие компании занимались в равной степени и производством, и реализацией произведённой продукции на рынке, а понятия «фабрикант» и «купец», приобретавшие постепенно историческое звучание, замещались в экономической и юридической литературе понятием «владелец торгово-промышленных предприятий», хотя понятие «торговец» продолжало употребляться в отношении частных лиц, занятых торговлей со средними и небольшими оборотами. Крупные торговые компании стали сферой приложения капиталов для тех же лиц, что и промышленные компании и банки.
Купечество в России.
Процесс зарождения купечества в Древнерусском государстве начался в IX-X веков в военно-дружинной среде: воины- купцы занимались сбором дани с подвластных киевскому князю восточнославянских племён и сбытом её излишков (пушнины, кожи, мёда, воска), а также продажей рабов на внешних рынках, но почти не участвовали в слабо развитой тогда внутренней торговле. Самым дальним пунктом на юге, куда купцы-русы добирались по Волге, Каспийскому морю, через Персию, согласно информации персидского географа Ибн Хордадбеха (середина IX века), был Багдад, откуда они привозили различные восточные товары. Наиболее активная торговля с конца IX века велась древнерусскими купцами с Византией (их положение там особо оговаривалось в русско-византийских договорах X века), использовался путь «из варяг в греки». С X века для обозначения древнерусских купцов, занимавшихся международной торговлей, наряду с наименованием «купец» стало использоваться слово «гость» (с начала XIII века в новгородских летописях - иногда «гостебник»). К началу X века древнерусские купцы освоили торговый маршрут из Южной Руси на Верхний Дунай, в Баварию, что подтверждается их упоминанием в Раффельштеттенском таможенном уставе.
К середине XI века купечество окончательно выделилось в самостоятельную социальную группу древнерусского общества. В домонгольское время среди южнорусских (преимущественно киевских) гостей различались ездившие регулярно из Киева в Византию «гречники» (от названия торгового пути - Гречник) и совершавшие поездки на Кавказ «залозники» (от названия Залозного торгового пути). Во 2-й половине XIV века в Московском великом княжестве выделились гости-сурожане, ездившие в Крым (Сурож и другие центры), Византию, Османскую империю и другие, а также суконники, торговавшие с Новгородом, Псковом, Прибалтикой, Великим княжеством Литовским (ВКЛ), Польшей. Условия деятельности купцов за границей оговаривались в межгосударственных договорах: в договоре смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригой 1229 года, в договорах Русского государства с Ливонским орденом 1481, 1509 и других годов, Ганзой 1487, 1514 и других годов; на русско-литовских переговорах постоянно поднимались проблемы, связанные с пребыванием русских купцов в ВКЛ.
Внутренней торговлей купцы стали заниматься с XI века. После образования Русского государства она стала важным, а затем главным фактором формирования купечества. С XV века московские гости-сурожане выступали также в роли строительных подрядчиков, первоначально в Москве (В. Д. Ермолин, Ховрины, Бобынины), а с XVI века - и в Новгороде (Сырковы, Таракановы и другие). Уже с XVI века представители зажиточного купечества (например, «именитые люди» солепромышленники Строгановы начали вкладывать капиталы в развитие промыслов, прежде всего соляного, кожевенного, рыболовного). В XVII веке усилилась связь купеческого капитала с промышленность и сельскохозяйственным произ-вом (однако заметную роль в создании мануфактур русское купечество стало играть в XVIII веке). С появлением промышленности предпринимательства крупное купечество соединяло торговые и кредитно-ссудные операции.
В домонгольский период купечество пополнялось за счёт выходцев из среды ремесленников, крестьян-торговцев и других групп населения (в том числе и холопов). С середины XVI века в торговых операциях активно участвовало иностранное купечество (например, члены Московской компании). Указом Бориса Фёдоровича Годунова от 25 января.1599 года сформирована особая группа иностранного купечества, со временем получившая устоявшееся название «московские торговые немцы» (иноземцы). Некоторые купцы-иноземцы вошли в состав русских привилегированных купеческих корпораций, другие получали царские грамоты с отдельными привилегиями на ведение торговли на территории Русского государствава. Русское купечество стремилось оградить себя от конкуренции с иностранными коммерсантами на территории Русского государства и неоднократно обращалось к царям с челобитными, содержание которых было учтено правительством при подготовке Торгового устава 1653 года и Новоторгового устава 1667 года. Развитие торговли вне города привело к появлению слоя «торгующих крестьян», хотя право на торговые занятия в середине XVII века законодательно было закреплено за посадским населением. купечество пополнялось выходцами как из «торгующих крестьян», так и из среды городских ремесленников-торговцев, торговцев из числа служилых людей «по прибору» (стрельцов, пушкарей). В состав российского купечества в XVII веке вошли украинские купцы, в 1-й четверти XVIII века - немецкие купцы Прибалтики.
Купцы создавали свои объединения; одно из первых - «Иванское сто» - возникло в Новгороде (вероятно, в XII веке) по примеру объединений западноевропейского купечества. Со временем сложились привилегированные сословные купеческие корпорации - гости (во 2-й половине XV века; начало формирования их особого статуса отразилось в Судебнике 1550 года: штраф за оскорбление гостя в 10 раз превышал штраф за оскорбление рядового посадского человека), гостиная сотня (в последней трети XVI века), суконная сотня (конец XVI века). К привилегированному купечеству относились также торговые люди «белых слобод», а к непривилегированному купечеству - посадские торговцы из «чёрных сотен». С конца XIV века известны сельские земельные владения богатых купцов под Москвой, Нижним Новгородом, с XV века - в Новгородской земле. Богатым гостям XVII века (Гавриловым, Панкратьевым, Ревякиным, Стояновым, Харламовым, Шориным и другим) принадлежали деревни с крестьянами, соляные варницы, покосы, пастбища, места рыбной ловли. У них имелись и зависимые люди, и крепостные крестьяне.
В XIII-XV веках купечество приобрело общественно-политический вес в Новгороде, Москве, Пскове, Твери, других крупных торговых центрах. Некоторые его представители участвовали в политической борьбе, в частности в Московской усобице 1425-1453 годов. В конце XV - начале XVI веков, опасаясь оппозиционных настроений привилегированного купечества, великие князья московские неоднократно «выводили» богатых купцов из Новгорода (1487 год, зима 1489 года), Вятской земли (1489 год), Пскова (1510 год), Смоленска (1514 год) в Москву и другие города Северо-Восточной Руси. На их место переселяли московских гостей-сурожан, получавших в Новгороде определённые привилегии, в частности освобождение от уплаты таможенных сборов. С 1566 года представители купечества участвовали в земских соборах, в том числе в соборах, избравших царём Бориса Фёдоровича Годунова (1598 год) и позднее - Михаила Фёдоровича (Романова) (1613 год). Большой ущерб купечеству был нанесён в годы опричнины (особенно пострадало новгородское купечество), а также в Смутное время.
Купечество - одна из наиболее грамотных групп населения Русского государства (уже купцы- воины были знакомы с кириллической письменностью), что, в частности, отчётливо видно из берестяных грамот торгового содержания. Представители древнерусского купечества в числе первых приняли христианство. Они на свои средства строили как храмы своих корпораций в Новгороде, Москве, Пскове, Русе (ныне Старая Русса), Новом Торге (Торжке) (XIV-XV века), так и церкви для всех городских прихожан (например, Троицы в Никитниках церковь в Москве, храм Ильи Пророка в Ярославле). Купцы выступали авторами хождений, которые с XV века стали неотъемлемой частью древнерусской литературы. Им принадлежат, например, «Хожение Василия-гостя в Малую Азию, Египет и Палестину» (1465-1466), «Хожение за три моря» тверского купца А. Никитина (около 1474-1475 годов), «Хожение Василия Познякова» (1560-е годы), «Хожение купца Федота Котова в Персию» (1623-1624 годы), «Житие и хожение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлева Гагары» (1634-1637 годы). С именем Строгановых связано существование строгановской школы в русском искусстве. Из среды купечества вышел ряд видных представителей русской приказной администрации XVII века - дьяки М. Смывалов, Н. И. Чистой, А. И. Иванов, А. С. Кириллов.
В быту зажиточное купечество подражало дворянству, приобретая дорогую одежду и предметы роскоши, в конце XVII века гости Панкратьевы даже получили фамильный герб. Купцы возводили каменные палаты (сохранились в Гороховце, Пскове, Калуге, Нижнем Новгороде и других городах). Уникальным явлением стала постройка крепости в 1640 году в устье река Яик (Урал) купцом-рыбопромышленником М. Гурьевым на свои средства (в его честь в 1734 году возникший здесь населённый пункт назван Гурьев, ныне город Атырау в Казахстане).
С 1724 года «купцами» официально именовались посадские люди. К ним относились как собственники торгово-промышленного, купеческого и ссудного капитала, так и ремесленники и мелкие товаропроизводители, наёмные рабочие и даже нищие, во многих мелких городах - земледельцы. После неудачных попыток сосредоточить торговлю в городах правительство в 1745 году легализовало сельскую крестьянскую торговлю, а в 1760-1770-х годах расширило права крестьянства на занятия промыслами и торговлей.
Как сословие купечество законодательно оформлено при императрице Екатерине II. Манифестом от 17 марта 1775 года оно выделено из городского населения и объединено в гильдии купеческие (в 1799 году право на запись в купечество принадлежало 31% горожан), а лица, не вошедшие в состав купечество, отнесены к мещанам. Права гильдейского купечество окончательно установлены Жалованной грамотой городам 1785 года. Одновременно складывалась система купеческого самоуправления. В дальнейшем правовой статус купечество уточнён манифестом императора Александра I от 1 января 1807 года, гильдейской реформой 1824 года, а также положением «О товариществах по участкам или компаниях на акциях» [6 декабря 1836 года]. Критерием принадлежности к купечество с 1775 года являлось вхождение в одну из трёх гильдий в соответствии с ежегодно объявляемым капиталом. В 1786 году записываться в гильдии запрещено дворянам, в 1807 году им разрешено выкупать свидетельства 1-й и 2-й (с 1824 года только 1-й) гильдий, с распространением на них прав и обязанностей купцов этих гильдий (при сохранении дворянских преимуществ). Выходцы из духовенства могли вступать в гильдию в случае снятия сана. Крепостные крестьяне и (до 1863 года) государственные служащие не могли выкупать гильдейские свидетельства и вступать в купеческие гильдии, однако крестьяне с 1812 года пользовались правом вести крупную, в том числе внешнюю, торговлю путём покупки торговых свидетельств. В случае невозобновления купцом гильдейского свидетельства в срок, объявления его несостоятельным должником или признания по суду виновным в совершении преступления купец терял права состояния и переходил в мещанское сословие; с 1807 года купеческое общество могло, не дожидаясь решения суда, общим приговором исключить купца из гильдии. В 1863 году упразднена 3-я купеческая гильдия, а лица некупеческих сословий получили право выкупать гильдейское свидетельство с сохранением своей прежней сословной принадлежности (за исключением дворян).
Численность гильдейского купечества в Европейской России составляла 68,9 тысяч человек в 1827 году и 176,5 тысяч человек в 1854 году; в целом по Рос. империи в 1897 году (с семьями) - свыше 281,2 тысяч человек, или около 2% всего населения. Основная часть купечества концентрировалась в Московской губернии (свыше 23,4 тысяч человек в 1897 году), Москве (около 19,5 тысяч человек), Санкт-Петербуржской губернии (около 2 тысяч человек), Санкт-Петербурге (свыше 17,4 тысяч человек), Херсонской (свыше 12,3 тысяч человек) и Киевской (около 12 тысяч человек) губерниях, Одессе (около 5 тысяч человек).
В XIX - начале XX веков купечество стало вторым по численности после крестьянства источником формирования буржуазии. С принятием Положения «О пошлинах на право торговли и иных промыслов» [1 января 1863 года, с изменениями от 9 февраля 1865 года] представители всех сословий получили возможность заниматься торговым или промышленным предпринимательством, платя особые сборы и не перечисляясь в купечество. Связь между получением купеческого гильдейского свидетельства и занятием предпринимательством окончательно прекратилась после издания Положения «О государственном промысловом налоге» [8 июня 1898 года], согласно которому право на ведение собственного дела стали давать промысловые свидетельства 3 торговых и 8 промышленных разрядов в зависимости от доходности, расположения, степени механизации предприятия, числа рабочих. Их ежегодно выкупали предприниматели всех сословий. С другой стороны, купечество получило право, сохраняя свою сословную принадлежность, прекратить торгово-промышленную деятельность. Гильдейские свидетельства стали выкупаться людьми, желавшими получить купеческие права, но не занимавшиеся предпринимательством («неторгующие купцы»). Численность гильдейского купечества уже в 1899 году сократилась почти в 2 раза, в дальнейшем этот процесс продолжался; например, в Москве в 1899 году она составила около 2,5 тысячи человек, в 1912 году - около 2 тысяч человек, в 1914 году - свыше 1,7 тысяч человек. Единственным исключением являлся Санкт-Петербург, где после 1899 года численность гильдейского купечество возросла с 2 тысяч до 6 тысяч человек в 1914 году. Некоторые купцы продолжали выкупать сословные свидетельства из соображений престижа и сохранения традиций; особое значение принадлежность к гильдиям имела для еврейского купечества, поскольку это позволяло проживать вне черты оседлости. Право на вступление в 1-ю гильдию (с выкупом купеческого сословного свидетельства стоимостью 50 рублей) давали торговые промысловые свидетельства 1-го разряда и промышленные свидетельства 1-3-го разрядов, право на вступление во 2-ю гильдию (с уплатой 20 рублей) - торговые свидетельства 2-го разряда и промышленные свидетельства 4-5-го разрядов.
Помимо особых торгово-промышленных прав, купечество имело ряд других привилегий. Оно освобождалось от подушной подати (с 1775 года), от рекрутской повинности (1-я и 2-я гильдии) с уплатой денежного взноса в казну (1776 год), а также от телесных наказаний (1785 год). Во 2-й половине XVIII века - 1-й половине XIX века равные с российскими купцами права получили купцы Белоруссии (исключая лиц иудейского вероисповедания) и других территорий, вошедших в состав Российской империи. В Прибалтике, Царстве Польском, Великом княжестве Финляндском купечество сохраняло часть особых прав до XX века. Купцы имели право представления лично и через купеческие общества соображений по делам торговли и промышленности в Министверство финансов (с 1807 года). Указом императора Александра I от 12 декабря 1801 года купечество получило право приобретать ненаселённые земли; в результате сложилось купеческое землевладение. С 1807 года за особо важные заслуги купцы награждались орденами и медалями, пользовались преимуществами, связанными с этими отличиями, до 1892 года могли получать гражданские чины. На купечество распространялась паспортная льгота, избавлявшая от необходимости приписки и получения увольнительной от своего общества, что было обязательно для крестьян и мещан. Купцы 1-й гильдии имели особые преимущества: право приезда к императорскому двору (с 1785 года), ношения шпаги (при русской одежде - сабли) и губернского мундира той губернии, где купец был приписан, а также записи в «Бархатную книгу» знатных купеческих родов (с 1807 года). Они могли получать звания именитых граждан (в 1785-1807 годах), первостатейных купцов (в 1807-1824 годах), негоциантов или банкиров (с 1824 года), с 1832 года могли быть причислены к почётным гражданам (потомственным и личным). С 1800 года за успехи в торговой и промышленной деятельности купцам присваивали звание коммерции советника, с 1807 года - и мануфактур-советника (оба звания давали право на чин 8-го класса гражданской службы). С 1804 года купцы 1-й гильдии в случае 100-летия существования фирмы или личных заслуг перед императором могли возводиться в личные и потомственные дворяне. С 1859 года евреям - купцам 1-й гильдии разрешалось жить повсеместно. После реформ 1860-1870-х годов, давших личную свободу большинству населения страны, сословные права и привилегии купечество играли всё менее существенную роль. К концу XIX века (после введения всеобщей воинской повинности и отмены подушной подати) сословные права и льготы купчества носили главным образом декоративный характер.
Купечество наделялось и рядом повинностей, основной из которых была необходимость платить гильдейскую подать (процент с объявленного капитала) и нести городскую службу. В силу цензовых ограничений, введённых Жалованной грамотой городам 1785 года, органы городского самоуправления - «собрания Градского общества» - являлись по составу не всесословными, а купеческими учреждениями, состоявшими из купцов 1-й и 2-й гильдий. Купечество должно было из своей среды избирать каждые 3 года кандидатов в органы городского самоуправления, причём из купцов 1-й гильдии избирались городские головы, заседатели совестных судов и приказов общественного призрения, торговые депутаты, церковные старосты, из купцов 2-й гильдии - бургомистры и ратманы, 3-й гильдии - градские старосты, члены Шестигласной думы и так далее. После введения Городового положения 1870 года купечество утратило определяющее влияние в органах городского самоуправления.
В конце XVIII - начале XIX веков сложились многие купечечкие династии (Абрикосовы, Бахрушины, Елисеевы, Карзинкины, Каретниковы, Крестовниковы, Морозовы, Рябушинские и другие). Некоторые представители купечества известны своей активной общественной деятельностью (П. А. Бурышкин, А. С. Вишняков, А. И. Коновалов, Н. А. Найдёнов и другие), деятельностью в издательско-просветительной области (М. П. Беляев, братьяГранат, Н. П. Поляков, М. В. и С. В. Сабашниковы, К. Т. Солдатёнков, И. Д. Сытин и другие), в деле благотворительности и меценатства (Бахрушины, Боткины, Ф. Я. Ермаков, Куманины, Лепёшкины, С. И. Мамонтов, С. Т. Морозов, П. М. Третьяков и С. М. Третьяков, Щукины, Хлудовы и другие). Из купеческой среды вышли многие деятели отечественной культуры и науки: историки И. И. Голиков, В. В. Крестинин, Н. А. Полевой, М. Д. Чулков, физики С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, П. Н. Лебедев, химик А. М. Зайцев, агрохимик Д. Н. Прянишников, биолог Н. И. Вавилов, клиницист С. П. Боткин и мн. др., литераторы В. Я.Брюсов, Г. П. Каменев, А. В. Кольцов, И. С. Шмелёв, театральные деятели Ф. Г. Волков, К. С. Станиславский, музыканты А. Г. Рубинштейн и Н. Г. Рубинштейн и другие.
Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 года купеческое сословие наряду с другими сословиями упразднено.
Дополнительная литература:
Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903 год
История Московского купеческого общества, 1863-1913 годы: В 5 т. М., 1908-1914 годы
Сыроечковский В. Е. Гости-сурожане. М.; Л., 1935 год
Яковцевский В. Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953 год
Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958 год
Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976 год
Боханов А. Н. Российское купечество в конце XIX – начале XX в. // История СССР. 1985 год. № 4
Варенцов В. А. Привилегированное купечество Новгорода XVI–XVII вв. Вологда, 1989 год
Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1990 год
Гуревич А. Я. Средневековый купец // Одиссей - 1990 год. М., 1990 год
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992 год
Российское купечество от средних веков к новому времени. М., 1993 год
Менталитет и культура предпринимателей России XVII-XIX вв. М., 1996 год
Купечество в России. XV - 1-я пол. XIX в. М., 1997 год
Преображенский А. А., Перхавко В. Б. Купечество Руси. IX-XVII вв. Екатеринбург, 1997 год
Голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации России XVI - первой четверти XVIII в. М., 1998 год. Т. 1
Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М., 1999 год
Демкин А.В. Купечество и городской рынок в России во второй четверти XVIII в. М., 1999 год
он же. Городское предпринимательство в России на рубеже XVII-XVIII вв. М., 2001 год
Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в. (20-е - начало 60-х гг.). М., 1999 год
Кулаев И.В. Под счастливой звездой: Воспоминания. М., 1999 год
Разгон В.Н. Сибирское купечество в XVIII - первой половине XIX в. Барнаул, 1999 год
Ульянова Г.Н. Благотворительность московских предпринимателей, 1860-1914 годы. М., 1999 год
История предпринимательства в России: В 2 кн. М., 2000 год
Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI-XVIII вв. СПб., 2001 год
Нилова О.Е. Московское купечество конца XVIII - первой четверти XIX в. М., 2002 год
Петербургское купечество в XIX в. СПб., 2003 год