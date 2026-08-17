КУОПИОСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КУОПИОСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, в восточной части автономного Великого княжества Финляндского.
Образована из Саволаксо- Карельской губернии манифестом императора Николая I от 24 марта 1831 года «О разделении Великого княжества Финляндского на восемь губерний». Административный центр - город Куопио.
Делилась на уезды: Исалми, Иломантси, Куопио, Липери, Пиелисъярви и Рауталампи. В составе губернии 3 города (Куопио, Исалми, Йоэнсуу), 1 посёлок (Нурмес), 39 сельских общин (1911). Площадь 36 тысяч квадратных километров (11,4% всей территории ВКФ). Население 330 тысяч человек, из них 306 тысяч человек - сельские жители. Лютеран насчитывалось 320 тысяч человек, православных - 10 тысяч человек (1911 год). Куопиоское епископство (основано в 1850 год).
Занятия населения - скотоводство (в 1908 году - 28 тысяч голов лошадей, 158 тысяч голов крупного рогатого скота), земледелие (главные культуры - рожь, овёс, ячмень, картофель; возделанной земли около 5% территории Куопийской губернии). В 1861 году основано Куопиоское сельскохозяйственное общество. В 1908 году насчитывалось 874 промышленных заведения (7,8 тысяч работников), которые были сосредоточены главным образом в Куопио. Оживлённое судоходство; через Сайменский канал прямые пароходные рейсы из Куопио в Санкт-Петербург и Выборг. Железнодорожные линии Куопио - Котка (1890 год), Куопио - Исалми (1902 год). С 1917 года в составе Финляндии.