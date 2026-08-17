КУОПИОСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КУОПИОСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, в восточной части автономного Великого княжества Финляндского.

Об­ра­зо­ва­на из Са­во­лак­со- Ка­рель­ской губернии ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I от 24 марта 1831 года «О раз­де­ле­нии Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Фин­лянд­ско­го на во­семь гу­бер­ний». Административный центр - город Куо­пио.

Де­ли­лась на уез­ды: Исал­ми, Ило­ман­тси, Куо­пио, Ли­пе­ри, Пие­лисъ­яр­ви и Рау­та­лам­пи. В со­ста­ве гу­бер­нии 3 го­ро­да (Куо­пио, Исал­ми, Йоэн­суу), 1 по­сё­лок (Нур­мес), 39 сель­ских об­щин (1911). Площадь 36 тысяч квадратных километров (11,4% всей тер­ри­то­рии ВКФ). Население 330 тысяч человек, из них 306 тысяч человек - сель­ские жи­те­ли. Лю­те­ран на­счи­ты­ва­лось 320 тысяч человек, пра­во­слав­ных - 10 тысяч человек (1911 год). Куо­пио­ское епи­скоп­ст­во (ос­но­ва­но в 1850 год).

За­ня­тия на­се­ле­ния - ско­то­вод­ст­во (в 1908 году - 28 тысяч го­лов ло­ша­дей, 158 тысяч го­лов круп­но­го ро­га­то­го ско­та), зем­ле­де­лие (главные куль­ту­ры - рожь, овёс, яч­мень, кар­то­фель; воз­де­лан­ной зем­ли около 5% тер­ри­то­рии Куопийской губернии). В 1861 году ос­но­ва­но Куо­пио­ское сельскохозяйственное общество. В 1908 году на­счи­ты­ва­лось 874 промышленных за­ве­де­ния (7,8 тысяч ра­бот­ни­ков), ко­то­рые бы­ли со­сре­до­то­че­ны главным образом в Куо­пио. Ожив­лён­ное су­до­ход­ст­во; че­рез Сай­мен­ский ка­нал пря­мые па­ро­ход­ные рей­сы из Куо­пио в Санкт-Пе­тер­бург и Вы­борг. Железнодорожные ли­нии Куо­пио - Кот­ка (1890 год), Куо­пио - Исал­ми (1902 год). С 1917 года в со­ста­ве Фин­лян­дии .

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