КУНЬЯ, ЭУКЛИДИС РОДРИГЕС ПИМЕНТА ДА

Ку́нья ( порт. Cunha) , Эуклидис Родригес Пимента да (20.01.1866, Кантагалу, провинция Рио-де-Жанейро — 15.08.1909, Рио-де-Жанейро) — бразильский политический мыслитель и литератор. Получил политехническое и военное образование. С 1897 — военный корреспондент газеты «Провинсиа ди Сан-Паулу», в которой публиковал сообщения о действиях регулярной армии против восставших крестьян в провинции Баия («Война в Канудос», 1896—1897). Из наблюдений и размышлений К. о войне выросла документальная эпопея «Сертаны» («Os Sertoes», 1902). Книга произвела огромное впечатление на бразильское общество, и в 1903 К. был избран в Бразильскую академию литературы. В последующих произведениях (сборник историко-философских эссе «Контрасты и сопоставления» («Contrastes e сonfrontos», 1907), «Заметки на полях истории» («A margem da historia», 1909, посм.) и др. развивал идеи социальной справедливости и солидарности. Философские воззрения К. эклектичны: в их основе лежит позитивизм, включающий элементы географического и расового детерминизма. Испытал заметное влияние французского натурализма. Погиб на почве семейной драмы. Именем К. в Бразилии названы два города.

Лит. : И. Тертерян. Эуклидес да Кунья. М., 1959; Brandao A. Paraiso perdido: Euclides da Cunha — vida e obra. Sao Paulo, 1996; Hecht S. B. The Scramble for the Amazon and the «Lost Paradise» of Euclides da Cunha. Chicago (Ill.), 2013.