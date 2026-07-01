КУНЬМИН

КУНЬМИН - го­род на юго-за­па­де Ки­тая , административный центр провинции Юнь­нань.

Население 1086,4 тысяч человек (в аг­ло­ме­ра­ции 2459,2 тысяч человек; 2009 год). Рас­по­ло­жен на Юнь­нань-Гуй­чжоу­ском на­го­рье, у северного по­бе­ре­жья озера Дянь­чи, на высоте 1892 метров. Транс­порт­ный узел. Железнодорожное со­об­ще­ние с Вьет­на­мом. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Мьян­мой (Бир­ман­ская до­ро­га), Таи­лан­дом, Вьет­на­мом, Лао­сом. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Уц­зя­ба (в 2010 году пла­ни­ру­ет­ся за­вер­ше­ние строи­тель­ст­ва 2-го ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та).

По­се­ле­ние на ме­сте бу­ду­ще­го го­ро­да воз­ник­ло в I веке. Пер­во­на­чаль­но име­но­вал­ся Цзянь­лин (впо­след­ст­вии название не­од­но­крат­но ме­ня­лось - Инин, Кунь­чжоу, Идань). В VIII-XIII веках под названием То­дун в со­ста­ве государства Нань­чжао. В 1253 году при­сое­ди­нён к Ки­таю, современное название с 1276 года. С XVII века административный центр китайской провинции Юнь­нань. Ак­тив­но раз­ви­вал­ся как тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр в пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стий Мин и Цин. В хо­де городских вос­ста­ний в 1856, 1858 и 1868 годах час­тич­но раз­ру­шен. На на­чаль­ном эта­пе 2-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил пе­ре­ва­лоч­ным пунк­том для гру­зов, по­сту­пав­ших в бло­ки­ро­ван­ный япон­ца­ми Ки­тай из Ев­ро­пы и США че­рез Бир­му. Ис­то­рические па­мят­ни­ки Куньмина (в том числе городская сте­на XIV в.) силь­но по­стра­да­ли в пе­ри­од «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов.

Куньмин - один из важ­ней­ших ту­ри­стических цен­тров Ки­тая (27 миллионов внут­рен­них и 800 тысяч иностранных ту­ри­стов в 2007 году). Сре­ди основных ту­ри­стических объ­ек­тов - парк Ши­линь с кар­сто­вы­ми фор­ма­ми рель­е­фа в 80 километрах от го­ро­да.

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