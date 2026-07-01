КУНЬМИН
КУНЬМИН - город на юго-западе Китая, административный центр провинции Юньнань.
Население 1086,4 тысяч человек (в агломерации 2459,2 тысяч человек; 2009 год). Расположен на Юньнань-Гуйчжоуском нагорье, у северного побережья озера Дяньчи, на высоте 1892 метров. Транспортный узел. Железнодорожное сообщение с Вьетнамом. Автодорогами связан с Мьянмой (Бирманская дорога), Таиландом, Вьетнамом, Лаосом. Международный аэропорт Уцзяба (в 2010 году планируется завершение строительства 2-го международного аэропорта).
Поселение на месте будущего города возникло в I веке. Первоначально именовался Цзяньлин (впоследствии название неоднократно менялось - Инин, Куньчжоу, Идань). В VIII-XIII веках под названием Тодун в составе государства Наньчжао. В 1253 году присоединён к Китаю, современное название с 1276 года. С XVII века административный центр китайской провинции Юньнань. Активно развивался как торговый и ремесленный центр в период правления династий Мин и Цин. В ходе городских восстаний в 1856, 1858 и 1868 годах частично разрушен. На начальном этапе 2-й мировой войны служил перевалочным пунктом для грузов, поступавших в блокированный японцами Китай из Европы и США через Бирму. Исторические памятники Куньмина (в том числе городская стена XIV в.) сильно пострадали в период «культурной революции» 1966-1976 годов.
Куньмин - один из важнейших туристических центров Китая (27 миллионов внутренних и 800 тысяч иностранных туристов в 2007 году). Среди основных туристических объектов - парк Шилинь с карстовыми формами рельефа в 80 километрах от города.