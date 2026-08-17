КУНДА

КУНДА - а рхеологическая культура мезолита на территории Восточной Прибалтики.

Па­мят­ни­ки из­вест­ны с конца XIX века. Куль­ту­ра вы­де­ле­на эстонским ар­хео­ло­гом Р. Ин­д­ре­ко в 1948 году. На­зва­на по сто­ян­ке Кун­да-Лам­мас­мя­ги на южном бе­ре­гу Фин­ско­го залива, в устье реки Кун­да (Эс­то­ния). Не­смот­ря на на­ли­чие тор­фя­ни­ко­вых стоя­нок, жи­ли­ща Кунды по­ка не­из­вест­ны.

По­ка­за­тель­ны мно­го­численные кос­тя­ные и ро­го­вые ост­ро­ги, ко­пья, ост­рия с длин­ны­ми, ча­сты­ми мел­ки­ми, клю­во­вид­ны­ми и ко­сы­ми зуб­ца­ми, с зуб­цом в ос­но­ва­нии; кин­жа­лы из лок­те­вых кос­тей ло­ся; иг­ло­вид­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, ост­рия с од­но- и дву­сто­рон­ни­ми па­за­ми; ко­ну­со­вид­ные на­ко­неч­ни­ки; мас­сив­ные, по­док­руг­лые в се­че­нии с про­шли­фо­ван­ным лез­ви­ем и же­лоб­ча­тые тёс­ла; не­боль­шие ро­го­вые уп­ло­щён­ные с под­шли­фов­кой лез­вия- встав­ки то­по­ров; со­став­ные ры­бо­лов­ные крюч­ки; ро­го­вые муф­ты; пеш­ни; под­вес­ки из зу­бов ло­ся и другие; есть ор­на­мент на­рез­ка­ми, пе­ре­се­каю­щи­ми­ся ли­ния­ми, ко­сой сет­кой, ог­ра­ни­чен­ной про­доль­ны­ми ли­ния­ми.

Раз­ли­ча­ют 3 эта­па. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия ран­не­го эта­па ха­рак­те­ри­зу­ет­ся от­жим­ной тех­ни­кой пер­вич­но­го рас­ще­п­ле­ния и ис­поль­зо­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве за­гото­вок пра­виль­ных пла­стин и мик­ро­пла­стин, ко­то­рые из­го­тав­ли­ва­лись из вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го ме­ло­во­го крем­ня, про­ис­хо­дя­ще­го с тер­ри­то­рии Лит­вы, Северной Бе­ло­рус­сии, Верх­не­го По­вол­жья. На сред­нем эта­пе на­блю­да­ет­ся пе­ре­ход на­се­ле­ния на ме­ст­ное низ­ко­ка­че­ст­вен­ное крем­нё­вое сы­рьё и кварц, что при­во­дит к су­ще­ст­вен­но­му из­ме­не­нию ин­ду­ст­рии. Ве­ро­ят­но, Кунда ис­пы­та­ла влия­ние куль­тур Ас­ко­ла или Суо­мусъ­яр­ве, рас­про­стра­нён­ных на тер­ри­то­рии Фин­лян­дии и Ка­ре­лии, в ко­то­рых пред­став­ле­на тра­ди­ция об­ра­бот­ки квар­ца, слан­ца и другого низ­ко­ка­че­ст­вен­но­го сы­рья.

Един­ст­вен­ный из­вест­ный мо­гиль­ник - Звей­ние­ки (Лат­вия), в ко­то­ром Ф. За­гор­ски­сом ис­сле­до­ва­но, по­ми­мо нео­ли­ти­чес­ких, около 60 по­гре­бе­ний, да­ти­руе­мых 5-м тысячелением до нашей эры: тру­по­по­ло­же­ния в ямах, вы­тя­ну­тые на спи­не, ре­же на жи­во­те или на бо­ку, без оп­ре­де­лён­ной ори­ен­ти­ров­ки, за­сы­па­лись ох­рой рав­но­мер­но по всей яме или в отдельных мес­тах. Сре­ди ин­вен­та­ря - кос­тя­ные ко­пья с ко­рот­ким пе­ром, длин­ным че­реш­ком и сим­мет­рич­ны­ми ши­па­ми; кин­жа­лы с изо­гну­тым ост­ри­ём; под­вес­ки из зу­бов жи­вот­ных; крем­нё­вые вкла­ды­ши, скреб­ки, но­жи, ка­мен­ные до­ло­та. Ан­тро­по­ло­гический тип - ев­ро­пео­ид­ный, уме­рен­но мас­сив­ный, до­ли­хо­це­фаль­ный, с уме­рен­но ши­ро­ким и вы­со­ким, хо­ро­шо го­ри­зон­таль­но про­фи­ли­ро­ван­ным ли­цом и вы­сту­паю­щим но­сом. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во. Ге­не­зис ин­ду­ст­рии Кунды ча­ще все­го свя­зы­ва­ют с раз­ви­ти­ем тра­ди­ций сви­дер­ской куль­ту­ры; есть мне­ние о взаи­мо­свя­зи Кунды с ин­ду­ст­ри­ей рес­се­тин­ской куль­ту­ры Восточного Гра­вет­та.

В кон­це ме­зо­ли­та - на­ча­ле не­оли­та на ос­но­ве кунд­ской куль­ту­ры на этой же тер­ри­то­рии сло­жи­лась нарв­ская куль­ту­ра .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)