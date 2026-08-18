КУМАРАТУНГА БАНДАРАНАИКЕ ЧАНДРИКА
КУМАРАТУНГА БАНДАРАНАИКЕ ЧАНДРИКА - государственный и политический деятель Шри-Ланки.
Дочь Соломона Бандаранаике и Сиримавы Бандаранаике. Изучала политологию в Парижском университете. По возвращении на родину член основанной её родителями Партии свободы Шри-Ланки. В 1970-х годах участвовала в проведении аграрной реформы, целью которой являлось наделение землёй малоимущих крестьян и крестьян-арендаторов. В 1976-1979 годах консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В 1984 году вместе с мужем В. Кумаратунгой основала Народную партию Шри-Ланки. После гибели мужа от рук тамильских сепаратистов в 1988-1993 году жила в Великобритании, сотрудник Всемирного института ООН по изучению экономич. развития. В 1993 году глава правительства (главный министр) Западной провинции Шри-Ланки. После победы на парламентских выборах 16 августа 1994 года коалиции Народный альянс заняла пост премьер-министра страны. Избрана президентом Шри-Ланки 9 ноября 1994 года, переизбрана на 2-й срок 21 декабря 1999 года.
В целях урегулирования сингало-тамильского конфликта вносила в 1997, 2000 годах в парламент проект новой конституции страны, предусматривающий расширение прав тамильского населения, однако не получила поддержки большинства депутатов. Впоследствии выступала за ужесточение политики в отношении тамильских сепаратистов и использование силовых методов для борьбы против организации «Тигры освобождения Тамил илама» (ТОТИ). Резко возражала против политики премьер-министра Р. Викрамасингхе, подписавшего 24 февраля 2002 год бессрочное соглашение о прекращении огня с ТОТИ. В ноябре 2003 года ввела в стране чрезвычайное положение и назначила новые парламентские выборы. Возглавила коалицию Объединённый национальный альянс свободы (включала в том числе сингальскую националистическую Национальную народную партию освобождения), которая 2 апреля 2004 год добилась победы на выборах. Сформировала новое правительство во главе со своим сторонником М. Раджапаксе. Оставила президентский пост по истечении срока полномочий в ноябре 2005 года.