КУМАНОВО
КУМАНОВО - город на севере Македонии, административный центр общины Куманово.
Население 114,3 тысяч человек (2009 год; второй по числу жителей город страны). Расположен к северо- востоку от Скопье, в межгорной долине, на реках Липковка и Койнарка (бассейн реки Вардар), на международной автомагистрали Белград (Сербия) - Салоники (Греция). Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в турецких документах в 1519 году. Быстро развивался как экономический центр в конце XVI - начале XVII веков. В 1689 году один из центров антиосманского восстания македонцев под руководством Карпоша. После его подавления до XIX веке переживал упадок. В октябре 1912 года во время 1-й Балканской войны (смотри Балканские войны 1912-1913 годов) в окрестностях Куманово сербские силы одержали крупную победу над турецкими войсками, что открыло путь к освобождению Македонии от власти Османской империи. По результатам 2-й Балканской войны в 1913 году Куманово отошёл Сербии. Во время 1-й мировой войны оккупирован болгарскими войсками. С 1918 года в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В 1941 году вновь оккупирован Болгарией, один из центров македонского Движения Сопротивления. С 1991 года в составе независимой Македонии.
Главными архитектурными доминантами Куманово служат мечеть «Эски» (1751 год), православные собор Святого Николая (1851 год, архитектор А. Дамьянов) и церковь Святой Троицы (1902 год). Среди архитектурных памятников - Дом ремесленника (Занатски дом, 1880-е годы), здание администрации общины и фонтан на главной площади города. Памятник жертвам фашизма. Парк Соколански. Народный музей (1964 год). Театральный Культурный центр имени Т. Прокопиева. Ежегодный театральный фестиваль «Дни комедии».
Штаб-квартира Stater Banka (с 2008 года принадлежит исландскому финансовому холдингу «Milestone»). Ведущее промышленное предприятие Куманово - завод стальных труб «FZC 11 Oktomvri» (1953 год), один из крупнейших на юго-востоке Европы; выпускает сварные трубы малого, среднего и большого диаметра, в том числе с антикоррозионным покрытием для нефтегазовой промышленности и коммунального хозяйства. Предприятия по производству стальных конструкций (завод «Iskra»), запчастей для автомобилей и другие. Текстильная, кожевенно-обувная, керамическая, мебельная, пищевая, табачная промышленность.
Близ Куманово расположены: в селе Старо-Нагоричане - церковь Святого Георгия (1071 год, перестроена в 1313-1318 годах, фрески мастеров Евтихия и Михайло), церковь Святого Петра (XVII век); в селе Матейче - церковь Святой Богородицы (1350 год, росписи - 1355 год). В 30 километрах к северо-востоку от Куманово, в Кокино, - остатки поселения бронзового века (около 1800 года до нашей эры) с одной из древнейших в мире мегалитических обсерваторий (найдены в 2001 год).