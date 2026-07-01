КУМАНОВО

КУМАНОВО - город на севере Македонии , административный центр общины Куманово.

Население 114,3 тысяч человек (2009 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен к се­ве­ро- вос­то­ку от Ско­пье, в меж­гор­ной до­ли­не, на ре­ках Лип­ков­ка и Кой­нар­ка (бас­сейн реки Вар­дар), на ме­ж­ду­народной ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Бел­град (Сер­бия) - Са­ло­ни­ки (Гре­ция). Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в турецких до­ку­мен­тах в 1519 году. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как эко­но­мический центр в конце XVI - начале XVII веков. В 1689 году один из цен­тров ан­ти­ос­ман­ско­го вос­ста­ния ма­ке­дон­цев под руководством Кар­по­ша. По­сле его по­дав­ле­ния до XIX веке пе­ре­жи­вал упа­док. В октябре 1912 года во вре­мя 1-й Бал­кан­ской вой­ны (смотри Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов) в ок­ре­ст­но­стях Куманово сербские си­лы одер­жа­ли круп­ную по­бе­ду над турецкими вой­ска­ми, что от­кры­ло путь к ос­вобо­ж­де­нию Ма­ке­до­нии от вла­сти Ос­ман­ской им­пе­рии . По ре­зуль­та­там 2-й Бал­кан­ской вой­ны в 1913 году Куманово ото­шёл Сер­бии. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван болгарскими вой­ска­ми. С 1918 года в со­ста­ве Ко­ролев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В 1941 году вновь ок­ку­пи­ро­ван Бол­га­ри­ей, один из цен­тров ма­кедонского Дви­же­ния Со­про­тив­ления. С 1991 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ма­ке­до­нии.

Главными ар­хитектурными до­ми­нан­та­ми Куманово слу­жат ме­четь «Эс­ки» (1751 год), пра­во­слав­ные со­бор Святого Ни­ко­лая (1851 год, архитектор А. Дамь­я­нов) и церковь Святой Трои­цы (1902 год). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - Дом ре­мес­лен­ни­ка (За­нат­ски дом, 1880-е годы), зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции об­щи­ны и фон­тан на главной пло­ща­ди го­ро­да. Па­мят­ник жерт­вам фа­шиз­ма. Парк Со­ко­лан­ски. Народный му­зей (1964 год). Те­атральный Куль­тур­ный центр имени Т. Про­ко­пие­ва. Еже­год­ный те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Дни ко­ме­дии».

Штаб-квар­ти­ра Stater Banka (с 2008 года при­над­ле­жит исландскому фи­нан­со­во­му хол­дин­гу «Milestone»). Ве­ду­щее промышленное пред­при­ятие Куманово - за­вод сталь­ных труб «FZC 11 Oktomvri» (1953 год), один из круп­ней­ших на юго-вос­то­ке Ев­ро­пы; вы­пус­ка­ет свар­ные тру­бы ма­ло­го, сред­не­го и боль­шо­го диа­мет­ра, в том числе с ан­ти­кор­ро­зи­он­ным по­кры­ти­ем для неф­те­га­зо­вой промышленности и ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва. Пред­при­ятия по про­изводству сталь­ных кон­ст­рук­ций (за­вод «Iskra»), зап­ча­стей для ав­то­мо­би­лей и другие. Тек­стиль­ная, ко­же­вен­но-обув­ная, ке­ра­ми­че­ская, ме­бель­ная, пи­ще­вая, табач­ная про­мыш­лен­ность.

Близ Куманово рас­по­ло­же­ны: в селе Ста­ро-На­го­ри­ча­не - церковь Святого Ге­ор­гия (1071 год, пе­ре­строе­на в 1313-1318 годах, фре­ски мас­те­ров Ев­ти­хия и Ми­хай­ло), церковь Святого Пет­ра (XVII век); в селе Ма­тей­че - церковь Святой Бо­го­ро­ди­цы (1350 год, рос­пи­си - 1355 год). В 30 километрах к се­веро-вос­то­ку от Куманово, в Ко­ки­но, - ос­тат­ки по­се­ле­ния брон­зо­во­го ве­ка (около 1800 года до нашей эры) с од­ной из древ­ней­ших в ми­ре ме­га­ли­ти­че­ских об­сер­ва­то­рий (най­де­ны в 2001 год).

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