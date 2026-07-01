КУМ
КУМ - город в центральной части Ирана, административный центр остана Кум.
Расположен на берегах реки Кум (приток реки Кара-Чай). Узел автомобильных и железных дорог.
Основан, согласно иранской исторической традиции, царём из династии Сасанидов Кавадом I (правил в 488-496 годы, 499-531 годы). Значительным населённым пунктом стал при первых Аббасидах (2-я половина VIII века). С VIII века центр шиизма. Разрушен Тимуром в XIV веке. При Сефевидах, объявивших шиизм официальной религией, с XVII века Кум - второй по значимости после Мешхеда священный город шиитов. В XVIII веке разорён афганцами. Демонстрации в Куме дали толчок Исламской революции в Иране 1979 года. С 1980 года в Куме находилась резиденция (ныне музей) лидера иранской революции аятоллы Р. М. Хомейни.
Центр религиозного паломничества (с XVII века) и исламского образования. Почитается преимущественно комплекс Фатима Масуме (XVI-XX века), включающий мавзолей Фатимы - сестры восьмого имама Али ибн Мусы ар-Резы, скончавшейся в Куме в 816 году (1519 год, перестройки, облицовка золотом купола - XIX век, реставрация - 1937-1938 годы), мечети Хазрат Масуме, Азам (1996 год), мавзолеи-мечети (имамзаде) Али ибн Джафара, Ахмада ибн Касима, Хамзы. Близ Кума находится мечеть Джамкаран (XIII-XIV века) - ещё один центр паломничества. К памятникам архитектуры относятся мечети Имам Хасан аль Аскари (XI-XII века, перестройка - XIX век) и Джами (XII век, перестройки - XV-XVII века, XIX век). Университет (1980 год), Учебный и исследовательский институт Имама Хомейни, Университет Мофид (1989 год), филиал Исламского университета Азад (Тегеран). Музей Кума (1936 год).
Предприятия (главным образом мелкие и средние) нефтеперерабатывающей, стекольной, текстильной (хлопчатобумажные и шерстяные ткани; готовая одежда) и других отраслей. Традиционно развиты кустарные промыслы: ковроткачество, производствово керамических изделий.
Рядом с Кумом - база вооруженных сил и ракетный полигон.