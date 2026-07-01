КУМ

КУМ - город в центральной части Ирана , административный центр остана Кум.

Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах реки Кум (при­ток реки Ка­ра-Чай). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог.

Ос­но­ван, со­глас­но иранской ис­то­рической тра­ди­ции, ца­рём из ди­на­стии Са­са­ни­дов Ка­ва­дом I (пра­вил в 488-496 годы, 499-531 годы). Зна­чительным на­се­лён­ным пунк­том стал при пер­вых Аб­ба­си­дах (2-я половина VIII века). С VIII века центр ши­из­ма. Раз­ру­шен Ти­му­ром в XIV веке. При Се­фе­ви­дах, объ­я­вив­ших ши­изм официальной ре­ли­ги­ей, с XVII века Кум - вто­рой по зна­чи­мо­сти по­сле Меш­хе­да свя­щен­ный го­род шии­тов. В XVIII веке ра­зо­рён аф­ган­цами. Де­мон­ст­ра­ции в Куме да­ли тол­чок Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года. С 1980 года в Куме на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция (ны­не му­зей) ли­де­ра иранской ре­во­лю­ции ая­тол­лы Р. М. Хо­мей­ни.

Центр ре­лигиозного па­лом­ни­че­ст­ва (с XVII века) и ис­лам­ско­го об­ра­зо­ва­ния. По­чи­та­ет­ся пре­имущественно ком­плекс Фа­ти­ма Ма­су­ме (XVI-XX века), вклю­чаю­щий мав­зо­лей Фа­ти­мы - се­ст­ры вось­мо­го има­ма Али ибн Мусы ар-Ре­зы, скон­чав­шей­ся в Куме в 816 году (1519 год, пе­ре­строй­ки, об­ли­цов­ка зо­ло­том ку­по­ла - XIX век, рес­тав­ра­ция - 1937-1938 годы), ме­че­ти Хаз­рат Ма­су­ме, Азам (1996 год), мав­зо­леи-ме­че­ти (имам­за­де) Али ибн Джа­фа­ра, Ах­ма­да ибн Ка­си­ма, Хам­зы. Близ Кума на­хо­дит­ся ме­четь Джам­ка­ран (XIII-XIV века) - ещё один центр па­лом­ни­че­ст­ва. К па­мят­ни­кам ар­хи­тек­ту­ры от­но­сят­ся ме­че­ти Имам Ха­сан аль Ас­кари (XI-XII века, пе­ре­строй­ка - XIX век) и Джа­ми (XII век, пе­ре­строй­ки - XV-XVII века, XIX век). Университет (1980 год), Учеб­ный и ис­сле­до­ва­тель­ский институт Има­ма Хо­мей­ни, Университет Мо­фид (1989 год), фи­ли­ал Ис­лам­ско­го университета Азад (Те­ге­ран). Му­зей Ку­ма (1936 год).

Пред­при­ятия (главным образом мел­кие и сред­ние) неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, сте­коль­ной, тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные и шер­стя­ные тка­ни; го­то­вая оде­ж­да) и других от­рас­лей. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты кус­тар­ные про­мыс­лы: ков­ро­тка­че­ст­во, про­изводствово ке­ра­мических из­де­лий.

Ря­дом с Кумом - ба­за воо­руженных сил и ра­кет­ный по­ли­гон.

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