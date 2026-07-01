КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ - имущественные ценности религиозного или светского характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение.
Впервые определение культурным ценностям было дано в Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 год) - это ценности движимые или недвижимые, которые имеют большое значение для культурного наследия каждого народа.
Правовой статус культурных ценностей определяется рядом международных документов. Это Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 год), Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 год), Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 год), Конвенция УНИДРУА (Междунар. институт унификации частного права) о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях (1995 год) и другие.
Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на доступ к культурным ценностям. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (статья 44). В РФ действуют несколько законов и множество подзаконных актов, регулирующих правила охраны и оборота культурных ценностей: Основы законодательства РФ о культуре (1992 год), Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (1993 год), федеральные законы «О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» (1996 год), «О культурных ценностях, перемещённых в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ» (1998 год), «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (2002 год).
Российское право относит к культурным ценностям: исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей; предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок; художественные ценности (картины и рисунки целиком ручной работы; оригинальные скульптурные произведения и художественные композиции; художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы; гравюры, эстампы, литографии; произведения декоративно-прикладного искусства; изделия традиционных народных художественных промыслов; фрагменты архитектуры, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства; старинные книги; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты; почтовые марки; старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны; другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры). Для этих объектов установлены особые правила использования, охраны, перемещения и тому подобное. Так, культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе. Вывозу из РФ не подлежат: предметы, представляющие историческую, художественную, научную или иную культурную ценность и отнесённые к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, независимо от времени их создания; предметы, независимо от времени их создания, охраняемые государством и внесённые в охранные списки и реестры; культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других государственных хранилищах культурных ценностей РФ; культурные ценности, созданные более 100 лет назад, если иное не предусмотрено законом. Культурные ценности, незаконно вывезенные с территории РФ и незаконно ввезённые на её территорию, подлежат возвращению.
Надзор и контроль за соблюдением правил оборота культурных ценностей осуществляет специально уполномоченный государственный орган – Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (с 2008 года). За нарушение правил устанавливается ответственность вплоть до уголовной (за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность; за контрабанду культурных ценностей; за невозвращение в установленный срок на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, вывезенных за её пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ; за уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность).