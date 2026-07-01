КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ - имущественные ценности религиозного или светского характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение.

Впер­вые оп­ре­де­ле­ние культурным ценностям бы­ло да­но в Га­аг­ской кон­вен­ции о за­щи­те куль­тур­ных цен­но­стей в слу­чае воо­руженного кон­флик­та (1954 год) - это цен­но­сти дви­жи­мые или не­дви­жи­мые, ко­то­рые име­ют боль­шое зна­че­ние для куль­тур­но­го на­сле­дия ка­ж­до­го на­ро­да.

Пра­во­вой ста­тус культурных ценностей оп­ре­де­ля­ет­ся ря­дом ме­ж­ду­народных до­ку­мен­тов. Это Кон­вен­ция о за­щи­те куль­тур­ных цен­но­стей в слу­чае воо­руженного кон­флик­та (1954 год), Кон­вен­ция о ме­рах, на­прав­лен­ных на за­пре­ще­ние и пре­ду­пре­ж­де­ние не­за­кон­но­го вво­за, вы­во­за и пе­ре­да­чи пра­ва соб­ст­вен­но­сти на куль­тур­ные цен­но­сти (1970 год), Кон­вен­ция об ох­ра­не все­мир­но­го куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия (1972 год), Кон­вен­ция УНИДРУА (Меж­ду­нар. институт уни­фи­ка­ции част­но­го пра­ва) о по­хи­щен­ных или не­за­кон­но вы­ве­зен­ных куль­тур­ных цен­но­стях (1995 год) и другие.

Сог­лас­но Кон­сти­ту­ции РФ, каж­дый име­ет пра­во на до­ступ к куль­тур­ным цен­но­стям. Каж­дый обя­зан за­бо­тить­ся о со­хра­не­нии ис­то­рического и куль­тур­но­го на­сле­дия, бе­речь па­мят­ни­ки ис­то­рии и куль­ту­ры (статья 44). В РФ дейст­ву­ют несколько за­ко­нов и мно­жест­во под­за­кон­ных ак­тов, ре­гу­ли­рую­щих пра­ви­ла ох­ра­ны и обо­ро­та куль­тур­ных цен­но­стей: Ос­но­вы за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ о куль­ту­ре (1992 год), За­кон РФ «О вы­во­зе и вво­зе куль­тур­ных цен­но­стей» (1993 год), фе­де­раль­ные за­ко­ны «О Му­зей­ном фон­де РФ и му­зе­ях в РФ» (1996 год), «О куль­тур­ных цен­но­стях, пе­ре­ме­щён­ных в Со­юз ССР в ре­зуль­та­те Вто­рой ми­ро­вой вой­ны и на­хо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии РФ» (1998 год), «Об объ­ек­тах куль­тур­но­го на­сле­дия (па­мят­ни­ках ис­то­рии и куль­ту­ры) на­ро­дов РФ» (2002 год).

Российское пра­во от­но­сит к куль­тур­ным цен­но­стям: ис­то­рические цен­но­сти, в том числе свя­зан­ные с ис­то­рическими со­бы­тия­ми в жиз­ни на­ро­дов, раз­ви­ти­ем об­щест­ва и го­су­дар­ст­ва, ис­то­ри­ей нау­ки и тех­ни­ки, а так­же от­но­ся­щие­ся к жиз­ни и дея­тель­но­сти вы­даю­щих­ся лич­но­стей; пред­ме­ты и их фраг­мен­ты, по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те ар­хео­ло­гических рас­ко­пок; ху­дожественные цен­но­сти (кар­ти­ны и ри­сун­ки це­ли­ком руч­ной ра­бо­ты; ори­ги­наль­ные скульп­тур­ные про­из­ве­де­ния и ху­дожественные ком­по­зи­ции; ху­до­жест­вен­но оформ­лен­ные пред­ме­ты куль­то­во­го наз­на­че­ния, в част­но­сти ико­ны; гра­вю­ры, эс­там­пы, ли­то­гра­фии; про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства; из­де­лия тра­ди­ци­он­ных народных ху­дожественных про­мыс­лов; фраг­мен­ты ар­хитектуры, ис­то­рических, ху­дожественных па­мят­ни­ков и па­мят­ни­ков мо­ну­мен­таль­но­го искусства; ста­рин­ные кни­ги; ред­кие ру­ко­пи­си и до­ку­мен­таль­ные па­мят­ни­ки; ар­хи­вы, вклю­чая фо­то-, фо­но-, ки­но-, ви­део­ар­хи­вы; уни­каль­ные и ред­кие музыкальные ин­стру­мен­ты; поч­то­вые мар­ки; ста­рин­ные мо­не­ты, ор­де­на, ме­да­ли, пе­ча­ти и другие пред­ме­ты кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния; ред­кие кол­лек­ции и об­раз­цы фло­ры и фау­ны; другие дви­жи­мые пред­ме­ты, в том числе ко­пии, имею­щие ис­то­рическое, ху­дожественное, на­учное или иное куль­тур­ное зна­че­ние, а так­же взя­тые го­су­дар­ст­вом под ох­ра­ну как па­мят­ни­ки ис­то­рии и куль­ту­ры). Для этих объ­ек­тов ус­та­нов­ле­ны осо­бые пра­ви­ла ис­поль­зо­ва­ния, ох­ра­ны, пе­ре­ме­ще­ния и тому подобное. Так, куль­тур­ные цен­но­сти, за­яв­лен­ные к вы­во­зу, под­ле­жат обя­зательной экс­пер­ти­зе. Вы­во­зу из РФ не под­ле­жат: пред­ме­ты, пред­став­ляю­щие ис­то­рическую, ху­дожественную, на­учную или иную куль­тур­ную цен­ность и от­не­сён­ные к осо­бо цен­ным объ­ек­там куль­тур­но­го нас­ле­дия на­ро­дов РФ, не­за­ви­си­мо от вре­ме­ни их соз­да­ния; пред­ме­ты, не­за­ви­си­мо от вре­ме­ни их соз­да­ния, ох­ра­няе­мые го­су­дар­ст­вом и вне­сён­ные в ох­ран­ные спи­ски и ре­ест­ры; куль­тур­ные цен­но­сти, по­сто­ян­но хра­ня­щие­ся в государственных и му­ни­ци­паль­ных му­зе­ях, ар­хи­вах, биб­лио­те­ках, других государственных хра­ни­ли­щах куль­тур­ных цен­но­стей РФ; куль­тур­ные цен­но­сти, соз­дан­ные бо­лее 100 лет на­зад, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном. Куль­тур­ные цен­но­сти, не­за­кон­но вы­ве­зен­ные с тер­ри­то­рии РФ и не­за­кон­но вве­зён­ные на её тер­ри­то­рию, под­ле­жат воз­вра­ще­нию.

Над­зор и конт­роль за соб­лю­де­ни­ем пра­вил обо­ро­та куль­тур­ных цен­но­стей осу­щест­вля­ет спе­ци­аль­но упол­но­мо­чен­ный государственный ор­ган – Фе­де­раль­ная служ­ба по над­зо­ру за со­блю­де­ни­ем за­ко­но­да­тель­ст­ва в об­ла­сти ох­ра­ны куль­тур­но­го на­сле­дия (с 2008 года). За на­ру­ше­ние пра­вил ус­та­нав­ли­ва­ет­ся от­вет­ст­вен­ность вплоть до уго­лов­ной (за хи­ще­ние пред­ме­тов или до­ку­мен­тов, имею­щих осо­бую ис­то­рическую, на­учную, ху­дожественную или куль­тур­ную цен­ность; за кон­тра­бан­ду куль­тур­ных цен­но­стей; за не­воз­вра­ще­ние в ус­та­нов­лен­ный срок на тер­ри­то­рию РФ пред­ме­тов ху­дожественного, ис­то­рического и ар­хео­ло­гического до­стоя­ния на­ро­дов РФ и за­ру­беж­ных стран, вы­ве­зен­ных за её пре­де­лы, ес­ли та­кое воз­вра­ще­ние яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тельст­вом РФ; за унич­то­же­ние или по­вреж­де­ние па­мят­ни­ков ис­то­рии, куль­ту­ры, при­род­ных комп­лек­сов или объ­ек­тов, взя­тых под ох­ра­ну го­су­дар­ст­ва, а так­же пред­ме­тов или до­ку­мен­тов, имею­щих ис­то­ри­чес­кую или куль­тур­ную цен­ность).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)