КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ

Культура СССР в 1985-1991 годах.

В период перестройки основные изменения в духовной жизни и культуре были связаны с провозглашенным лозунгом гласности. В СССР появились новые газеты и журналы, на телевидении появились передачи. Все больше передач выходило в прямом эфире. При этом гласность вовсе не означала полной свободы слова и отмены цензуры.

Новые тенденции в кино и театре

В кинематографе поворотным событием к переменам стал V съезд Союза кинематографистов СССР 1986 г., на котором неожиданно для многих было выбрано новое руководство. Кроме этого, прежние принципы работы Союза кинематографистов были подвергнуты критике и фактически пересмотрены. Студии получили самостоятельность, цензура была упразднена, фильмы, находившиеся под запретом, получили шанс на прокат. С полки были сняты киноленты режиссера А.Ю. Германа – «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Проверка на дорогах» (1971). Более того автор картин стал лауреатом государственных премий СССР, РСФСР, получил звание заслуженного деятеля искусств. На экраны вышла лента «Покаяние» режиссёра Т. Абуладзе, снятая в еще в 1984 г. и ставшая знаковой для советского кинематографа (Гран-при Каннского кинофестиваля 1987 г.). Появились киноработы, в которых без прикрас рассказывалось о современной жизни молодого поколения («Маленькая Вера», реж. В. Пичул, «Асса», реж. С. Соловьев, обе вышли на экран в 1988 г.).

В декабре 1986 г. прошел учредительный съезд Союза театральных деятелей СССР, который провозгласил своей целью обновление театра и превращение его в «трибуну правды». Секретарем организации был избран сторонник реформ – драматург М. Шатров, чьи пьесы, по-новому трактовавшие события Гражданской войны («Брестский мир», «Диктатура совести»), были поставлены в ведущих театрах страны. На основе студий возникли новые театры: театр-студия под руководством О. П. Табакова (1987 г.), театр на Юго-Западе под руководством В. Р. Беляковича (еще в 1977 г.), Сатирикон под руководством К.Райкина (1987 г.). В них ставились пьесы Булгакова, Вампилова, а также классические произведения русской литературы XIX в.

«Гласность» в литературе и публицистике

С января 1987 г. в СССР начался настоящий читательский бум, вызванный публикацией ранее запрещенных произведений, интерес к которым в обществе был огромен: прозы М. Булгакова, Ю. Домбровского, Д. Гранина, А. Рыбакова, В. Шаламова, В. Набокова, Е. Замятина, А. Солженицына; поэзии И. Бродского, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой. В литературном журнале «Новый мир» спустя 30 лет после присуждения Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии вышел роман «Доктор Живаго». Отечественному читателю стал доступен целый пласт трудов российских философов XX века: Н.Бердяева, В.Соловьева, П.Сорокина, В.Розанова.

В июне 1990 г. был принят закон «О печати и других средствах массовой информации», наконец отменивший цензуру. Он юридически обеспечил формирование свободных СМИ, которое происходило с начала 1986 г. Тиражи печатных изданий достигли беспрецедентного уровня: еженедельник «Аргументы и факты» выходил тиражом в 30 млн. экземпляров (этот абсолютный рекорд среди еженедельников был занесен в Книгу рекордов Гиннесса), газета «Труд» — 20 млн., «Правда» — 10 млн. Резко подскочила подписка на «толстые» журналы: символ «оттепели», литературный журнал «Новый мир» в 1990 г. вышел тиражом в 2,7 млн. экземпляров. Подобные тиражи были обусловлены подъемом интереса общества к обсуждению современных проблем, путей выхода из кризисного положения, дискуссии об историческом прошлом.

В конце 1980-х-начале 1990-х гг. в искусстве возрождалась религиозная тема. Например, в скульптурах и памятниках архитектора В.М. Клыкова Сергию Радонежскому (1987), протопопу Аввакуму (1988), Серафиму Саровскому (1991). Собственное видение исторических судеб России воплотил в своих композициях художник И.С. Глазунов (отчасти под влиянием классических картин В.М. Васнецова и М.В. Нестерова). В 1988 г. по всей стране официально и торжественно праздновалось 1000-летие крещения Руси. С 1989 г. по инициативе выдающегося композитора Г.В. Свиридова стали проводиться ежегодные фестивали церковной православной хоровой музыки; возродилась традиция церковных звонов. По данным опросов, о своей принадлежности к различным религиозным конфессиям заявляли в 1991 г. почти 2/3 опрошенных.

В период «перестройки» в культурной жизни советского общества произошли радикальные перемены. Постепенно исчезал контроль над духовной жизнью, но одновременно государство отказалось от финансирования в полном объеме деятельности творческой интеллигенции. Такие изменения предоставили неограниченные возможности для свободного самовыражения и в творчестве, но остро встал вопрос об их материальной базе, что вскоре обернулось практически крахом кинематографа, серьезно ударило по театральному искусству и в целом по культурной жизни общества.