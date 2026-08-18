КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наука

Советская наука ориентировалась на военные нужды. Задачам обороны была подчинена работа физиков А. Иоффе, С. Вавилова, П. Капицы, Л. Мандельштама; химиков Н. Зелинского, И. Гребенщикова, А. Несмеянова, Н. Семенова. В 1943 г. на фронт отправили новые самолеты ИЛ-5, ЯК-9, ТУ-2, сконструированные С.А. Лавочкиным, А.Н. Туполевым, С.В. Илюшиным, Н.Н. Поликарповым, А.Н. Микояном, А.С. Яковлевым и др. Пускали в строй новые модели танков и стрелковое автоматическое оружие. Учеными И.В. Курчатовым и А.П. Александровым разработан новый метод защиты кораблей от мин.

К концу войны С. Королев и М. Янгель заложили основы ракетной техники. В Москве была организована лаборатория во главе с И. Курчатовым, занимавшаяся расщеплением урана.

Литература и стихи

Основное внимание уделялось патриотической тематике. Началась печать стихов и произведений в газетах, их декламирование по радио. Центральные газеты с июня 1941 г. публиковали стихи таких авторов, как Н.Н. Асеев, М.В. Исаковский, А.А. Сурков, а также публицистические статьи А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова и др. Особая популярность принадлежала агитационно-политическим плакатам «Окна ТАСС», которых за годы войны подготовили более 1200.

Такие писатели, как В.В. Вишневский, Б.Л. Горбатов, Б.Н. Полевой, Н.С. Тихонов, В.С. Гроссман, М.А. Шолохов, трудились военными корреспондентами, готовя сообщения для центральных газет, радио, Совинформбюро и ТАСС.

Созданы произведения, описывающие подвиги советских людей на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанском деле. Это романы М.А. Шолохова «Они сражались за Родину» и А.А. Фадеева «Молодая гвардия». Произведения на сатирические темы писали С.Я. Маршак, С.В. Михалков, Д. Бедный, лирические стихи – К.М. Симонов, С.П. Щипачев, М.И. Алигер, А.А. Ахматова.

Кинематограф

Основная тема – героическая борьба советского народа против нацистов. Получила широкое распространение военная хроника. События Великой Отечественной войны освещались киногруппами, снимавшими бои, отдых солдат. К концу 1941 г. ими были подготовлены специальные выпуски – «Все силы на разгром врага» и «На защиту родной Москвы». Военная хроника в дальнейшем была положена в основу документальных фильмов, таких, как «Разгром немецких войск под Москвой», «Ленинград в борьбе», «Битва за нашу Советскую Украину» и др.

За годы войны советские кинематографисты создали почти 400 журналов и 34 полнометражные картины, среди которых «Секретарь райкома» (режиссер И.А. Пырьев), «Два бойца» (режиссер Л.Д. Луков), «Она защищает Родину» (режиссер Ф.М. Эрмлер). Тематика художественных фильмов – борьба коммунистов-подпольщиков, партизан, жизнь на оккупированной территории и др. Была распространена комедия, исторический жанр. Историко-революционной теме посвящены художественные фильмы «Оборона Царицына» (режиссеры С.Д. и Г.Н. Васильевы), «Александр Пархоменко» (режиссер Л.Д. Луков).

Музыка и театр

Преобладал антифашистский репертуар. Одно из выдающихся произведений, созданных в военное время, – седьмая симфония Д.Д. Шостаковича, которую он начал в осажденном Ленинграде и закончил в эвакуации, в Куйбышеве. Особый трепет вызывали песни, прежде всего, «Священная война» А.В. Александрова и В.И. Лебедева-Кумача, «Катюша» М. Исаковского и М. Блантера. Широко распространяется лирическая песня. Золотой фонд советских песен составляют песни «Землянка», «Вечер на рейде», «Соловьи», «Темная ночь».

Подлинные шедевры театрального искусства – пьесы «Нашествие» (Л.М. Леонов), «Русские люди» (К.М. Симонов), «Фронт» (Е.Е. Корнейчук).

Действовали фронтовые театральные бригады и театры. Они создавались Всероссийским театральным обществом. Выступая на фронте, в прифронтовых районах, госпиталях, бригады прошли всю войну вместе с советской армией. За годы войны бригады провели 1350 тыс. спектаклей, концертов, творческих встреч.

Живопись

Превалируют бытовой и пейзажный жанры, связанные с войной. Этой тематики касаются картины А.А. Пластова «Фашист пролетел» (1942) и «Жатва» (1945). Исторический жанр представлен в картинах К.Ф. Юона «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года» (1942), батальный – в картинах А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942). В историческом жанре выполнил триптих «Александр Невский» (1942 – 1943) П.Д. Корин, серию «Полтавская битва» (1942) Е.Е. Лансере.

В годы войны трудились Кукрыниксы – творческое объединение советских художников-графиков и живописцев М. Куприянова, П. Крылова и Н. Соколова, получившее известность благодаря своим многочисленным карикатурам и шаржам. Первый военный плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», выполненный еще в 1941 г., изображает Гитлера, разорвавшего договор о ненападении между Германией и СССР.

Потери культуры

За годы Великой Отечественной войны прекратили свою работу более 82 тыс. школ, около 2 тыс. высших и средних специальных учебных заведений, более 60 научно-исследовательских институтов, 44 тыс. дворцов культуры и библиотек. Украдено 180 млн. книг, утрачено 564 тыс. художественных произведений, разграблено 430 музеев. Уничтожены фрески XII в. в новгородском Софийском соборе, рукописи П.И. Чайковского, картины И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского в Сталинграде.