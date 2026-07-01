КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

Возвышение одного руководителя над остальными людьми, его восхваление.

При И. Сталине сопровождался уничтожением всех несогласных или просто заподозренных в несогласии с его политикой. Словосочетание «культ личности» стало использоваться с 50-х гг. для характеристики режима, установленного в СССР и КПСС И. Сталиным. «Культ личности» был элементом тоталитарного режима. Восхваление личности Сталина, «культ» его личности начался уже в 1920-е гг. В 1925 г. г. Царицын (ныне Волгоград) был переименован в Сталинград, но тогда такие переименования практиковались и в честь других лидеров коммунистической партии. С 1929 г. и позднее культ личности Сталина принял масштабы, сравнимые с обожествлением правителей древности. Ему ставили колоссальные памятники при жизни, ему посвящали песни, его имя печатали в газетах крупными буквами, его власть была абсолютной, особенно после Большого террора 1937-1938 гг. За критику Сталина любой человек мог быть немедленно арестован. Отсутствие критики и постоянное восхваление создало у большинства советских людей и жителей стран, где у власти были коммунисты, уверенность в непогрешимости «Вождя». «Культ личности» распространялся и на местных коммунистических руководителей, хотя и уступал по размаху сталинскому. Культ личности Сталина был осужден на ХХ съезде КПСС и в постановлении ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий” 30 июня 1956 г. Разоблачение «культа личности» продолжалось и на XXII съезде КПСС. В период «Оттепели» десталинизация проходила непоследовательно. Восхваление высшего руководителя партии сохранилось, но в меньших масштабах и не сопровождалось столь же широкими репрессиями, как при Сталине. При Брежневе «культ личности» принял уже комические формы, когда стареющему Генеральному секретарю ЦК КПСС присуждали все новые высшие награды, еле помещавшиеся на груди.

Исторические источники:

Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002;

Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. М., 2003-2004;

Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг. М., 1991;

Хрущев Н. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.