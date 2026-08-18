КУЛОМЗИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУЛОМЗИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, историк, тайный советник (1892 год), гофмейстер (1879 год).
Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета (1858 год), учился в Лейпцигском, Гейдельбергском и Оксфордском университетах (1858-1860 годы). Мировой посредник в Костромской губернии (1861-1863 годы). Служил в Государственной канцелярии (1864-1868 годы) и канцелярии Комитета министров (1868-1880 годы; с 1875 года помощник управляющего). Товарищ министра государственного имущества (1880-1883 годы). Статс-секретарь (1883 год). Управляющий делами Комитета министров (1883-1902 годы). Управляющий делами (1893-1905 годы), член (с 1899 года) Комитета Сибирской железной дороги, председатель комиссии для предварительного рассмотрения мероприятий по устройству переселенцев в Сибири.
Сыграл важную роль в строительстве Транссибирской магистрали, фактически руководил организацией переселенчества из Европейской России в прилегающие к дороге районы, в своих поездках по ним собрал материал о социально-экономическом положении переселенцев (1896-1897 годы). По инициативе Куломзина при Комитете министров учреждён фонд для содействия церковному строительству на переселенческих участках (1894 год), в дальнейшем он также способствовал массовому строительству православных храмов и школ в районах переселения. Сторонник постепенной русификации инородцев Сибири путём создания для них государственных начальных школ с учителями из коренных народов и приоритетным изучением русской истории и традиций.
По инициативе Куломзина в 1897-1902 годах проведено гидрографическое исследование озера Байкал. Председатель Комиссии для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области, созданной в 1897 году в связи со строительством Забайкальской железной дороги, редактор её «Трудов…» (тома 1-16, 1898 год). Член Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902-1905 годы), по его поручению Куломзин подготовил проект введения всеобщего начального обучения детей 7-11 лет («Доступность начальной школы в России», 1904 год). Он предусматривал скорейшее создание 122,3 тысяч школ в деревне и 7,35 тысяч - в городах, за счёт средств казны (около 37%), сельских и городских обществ (25%), частных благотворителей (19%) и земств (18%). Установление обязательности начального образования Куломзин считал преждевременным. Член (с 1902-1903 годов), председатель [с 15(28) июля 1915 года по 1(14) января 1917 года] Государственного совета, с 1906 года примыкал к группе правого центра. Председатель наблюдательной комиссии Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (с 1915 года). В 1919 года эмигрировал, с 1920 года жил во Франции.
Автор работ по финансово-экономическим вопросам, истории государственных доходов и расходов. В 1865 году в серии статей в газете «Русский инвалид» выступил с требованием повысить долю расходов Царства Польского на общегосударственные нужды. Опубликовал «Финансовые документы…» царствования императрицы Екатерины II (1880 год) и Александра I (1885 год). Издал краеведческие материалы «Архив сельца Зиновьева (акты и письма)» и «Архив сельца Корнилова» (оба 1913 года, совместно с М. Г. Курдюмовым). Редактор сборника документов «Журналы Комитета министров» (тома 1-2, 1888-1889 годы), 4-го и 5-го томов «Истории Комитета министров» (1902 год), исторических очерков «Наша железнодорожная политика по документам Архива Комитета министров» (1902 год), «Сибирская железная дорога в её прошлом и настоящем» (1903 год). Участник 4-го (1860 год, Лондон) и 5-го (1863 год, Берлин) международного статистического конгрессов, в 1871-1872 годах член подготовительной комиссии 8-го конгресса (1877 год, Санкт-Петербург). Член (с 1871 года), помощник председателя (1906-1917 годы) Русского исторического общества. Председатель 1-го съезда представителей губернских учёных архивных комиссий (май 1914 года, Санкт-Петербург). В 1880-е годы в своём имении в селе Корнилово наладил производство и продажу фосфоритной муки.
Автор воспоминаний, ценного источника по истории российского государственного аппарата в последней трети XIX века («Пережитое», наиболее полный вариант, доведённый до 1903 года, хранится в РГИА в Санкт-Петербурге). Из них опубликованы выдержки: «Мои воспоминания в должности мирового посредника Кинешемского уезда первого призыва» (журнал «Вестник Кинешемского земства», 1914 год, № 1-8), «Из архива А. Н. Куломзина. Воспоминания мирового посредника» («Записки отдела рукописей ГБЛ», 1941 год, выпуск 10), «Воля только здесь...» (альманах «Омская старина», 1995 год, выпуск 3).
Сочинения:
Поземельная подать в Англии. Санкт-Петербург, 1861 год;
Очерк налогов на спиртовые напитки в некоторых государствах Западной Европы // Русский вестник. 1861 год. № 3-4;
Постройка железных дорог в России и на Западе // Там же. 1865 год. № 11;
Государственные доходы и расходы в России XVIII столетия // Вестник Европы. 1869 год. № 5;
Сводная таблица к вопросу о дальнейшем развитии народной школы. Санкт-Петербург, 1908 год;
М.Х. Рейтерн. Санкт-Петербург, 1910 год (совместно с В. Г. Рейтерном);
Опытный подсчет современного состояния нашего народного образования. Санкт-Петербург, 1912 год;
Д.Н. Замятнин. Петроград, 1914 год.