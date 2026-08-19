КУЛИШ ПАНТЕЛЕЙМОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

КУЛИШ ПАНТЕЛЕЙМОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - украинский писатель, фольклорист , этнограф.

Пи­сал на украинском и русском язы­ках. Воль­но­слу­ша­тель Ки­ев­ско­го университета (ко­нец 1830-х годов - 1841 год). С 1845 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге; пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тербуржском университете русский язык для воль­но­слу­ша­те­лей-«ино­род­цев». В 1847 год аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в при­ча­ст­но­сти к по­ли­тической организации Ки­рил­ло-Ме­фо­ди­ев­ское об­ще­ст­во ; при­го­во­рён к за­клю­че­нию в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти на 4 месяца и к ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной ссыл­ке в город Ту­ла с за­пре­ще­ни­ем пе­ча­тать­ся (за­пре­ще­ние сня­то в 1856 году).

В 1857 году ос­но­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге украинское из­да­тель­ст­во; уча­ст­во­вал в из­да­нии пер­во­го укр. жур­на­ла «Ос­но­ва» (1861-1862 годы). В 1864-1874 годах жил в Вар­ша­ве, Ве­не, Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1877 года по­се­лил­ся на ху­то­ре Мо­тро­нов­ка.

Пе­ча­тал­ся с 1840 года. Ав­тор мно­гих про­за­ических со­чи­не­ний, в том числе пер­во­го в ис­то­рии украинской литературы ис­то­рического ро­ма­на «Чёр­ная ра­да, хро­ни­ка 1663 года» (1845-1857 годы); по­этических сборников «Пе­ред рас­све­том» («До­світ­ки», 1862 год), «Ху­тор­ная по­эзия» («Ху­тор­на по­е­зія», 1882 год), «Ко­ло­кол» («Дзвін», 1893 год); пе­ре­во­дов на украинский язык рус­ской и ев­ропейской клас­си­ки, Биб­лии (с уча­сти­ем И. Не­чуя-Ле­виц­ко­го и И. Пу­люя; пол­но­стью из­да­на в 1903 году); пер­вых ис­сле­до­ва­ний о твор­че­ст­ве Н. В. Го­го­ля [«Опыт био­гра­фии Н. В. Го­го­ля» (1854 год), «За­пис­ки о жиз­ни Н. В. Го­го­ля…» (тома 1-2, 1856 год)].

Вы­сту­пал за национальную са­мо­быт­ность украинской литературы, про­па­ган­ди­ро­вал её дос­ти­же­ния. Со­би­ра­тель, ис­сле­до­ва­тель и из­да­тель украинского фольк­ло­ра («За­пис­ки о Юж­ной Ру­си», том 1-2, 1856-1857 годы).

Сочинения:

По­вес­ти. Санкт-Петербург, 1860 год. Том 1-4;

Тво­ри. Київ, 1989 год. Том 1-2.