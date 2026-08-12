КУЛИШ МИКОЛА
КУЛИШ МИКОЛА - украинский драматург.
Участник 1-й мировой (с 1915 года) и Гражданской войны 1917-1922 годов. С 1925 года жил в Харькове. Один из лидеров национального литературно-идеологического движения, названного впоследствии «Расстрелянным Возрождением»; в 1926-1928 годах президент «Вольной академии пролетарской литературы» (Вільна Академія Пролетарської Літератури, ВАПЛIТЕ), разгромленной по указанию И. В. Сталина. Арестован в 1934 году, расстрелян; реабилитирован в 1956 году.
Первые литературные опыты Кулиша относятся к школьным годам (стихи, фельетоны, эпиграммы). Как драматург дебютировал пьесой на русском языке. «На рыбной ловле» (1913 год), впоследствии переработанной в комедию, граничащую с трагифарсом, «Так погиб Гуска» («Отак загинув Гуска», 1925 год, 2-я редакция - 1932 год, издан в 1960 году).
В драматургии Кулиша отразились трагические события эпохи: физическое и духовное вымирание украинского послереволюционного села, голод [трилогия «97» (поставлена в 1924 году, издана в 1926 году), «Коммуна в степях» («Коммуна в степах», поставлена в 1925 году, издана в 1931 году), «Прощай, село!» (1933 год)], перерождение сов. элиты («Зона», 1926 год), крах социальных иллюзий и утопий [«Народный Малахий» («Народний Малахiй», 1927 год, 2-я редакция - 1929 год), «Маклена Граса» (поставлена в 1932 году)]. Драма гражданского и национального раскола, пагубность революционного фанатизма показаны в пьесе «Патетическая соната» [«Патетична соната», 1929 год; постановка А. Я. Таирова в Московском Камерном театре (1931 год) с участием А. Г. Коонен и Ф. Г. Раневской].
Сатирич. пьесы Кулиша тяготеют к трагифарсу: «Хулий Хурина» («Хулій Хурина», 1926 год), «Мина Мазайло» (1929 год, тогда же поставлена А. С. Курбасом в театре «Березіль», Харьков). Драматургию Кулиша отличает стремление к жанрово-стилистическим экспериментам; национальная реалистическая традиция сочетается со сценическими формами европейского модернизма, элементами гротеска и абсурдизма.
Сочинения:
Пьесы. Москва, 1980 год;
Твори. Київ, 1990 год. Тома 1-2.