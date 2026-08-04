КУЛИН
КУЛИН - боснийский бан, сын первого бана Боснии Стефана Борича.
Начал своё правление как вассал Византии. В 1180 году после смерти византийского императора Мануила I Комнина Босния перешла под протекторат Венгрии. В 1183 году вместе с венгерским войском совершил поход против Византии. Несмотря на формальное признание власти Венгрии, проводил независимую политику. В 1189 году предоставил право свободной торговли в Боснии купцам из Дубровника, поощрял переселение в Боснию ремесленников и рудокопов из прибрежных городов Хорватии.
При Кулине в результате междоусобных войн в Сербии центр богомильства переместился в Боснию. Венгерский король Имре из династии Арпадов обратился к папе Римскому за поддержкой в борьбе с Кулином. В 1203 году папский легат И. де Казамарис обязал Кулина и старейшин монастырских общин под угрозой конфискации их владений отказаться от «боснийской» ереси и признать главенство католической церкви. После смерти Кулина Венгрия предприняла ряд крестовых походов против «боснийских еретиков» и к 1250 году установила полный контроль над Боснией.