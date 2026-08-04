КУЛИН

КУЛИН - боснийский бан, сын первого бана Боснии Стефана Борича.

На­чал своё прав­ле­ние как вас­сал Ви­зан­тии . В 1180 году по­сле смер­ти ви­зантийского императора Ма­нуи­ла I Ком­ни­на Бос­ния пе­ре­шла под про­тек­то­рат Венг­рии. В 1183 году вме­сте с венгерским вой­ском со­вер­шил по­ход про­тив Ви­зан­тии. Не­смот­ря на фор­маль­ное при­зна­ние вла­сти Венг­рии, про­во­дил не­за­ви­си­мую по­ли­ти­ку. В 1189 году пре­дос­та­вил пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли в Бос­нии куп­цам из Дуб­ров­ни­ка, по­ощ­рял пе­ре­се­ле­ние в Бос­нию ре­мес­лен­ни­ков и ру­до­ко­пов из при­бреж­ных го­ро­дов Хор­ва­тии.

При Кулине в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных войн в Сер­бии центр бо­го­миль­ст­ва пе­ре­мес­тил­ся в Бос­нию. Венгерский ко­роль Им­ре из ди­на­стии Ар­па­дов об­ратил­ся к па­пе Рим­ско­му за под­держ­кой в борь­бе с Кулином. В 1203 году пап­ский ле­гат И. де Ка­за­ма­рис обя­зал Кулина и ста­рей­шин мо­на­стыр­ских об­щин под уг­ро­зой кон­фи­ска­ции их вла­де­ний от­ка­зать­ся от «бос­ний­ской» ере­си и при­знать гла­вен­ст­во ка­то­лической церк­ви. По­сле смер­ти Кулина Венг­рия пред­при­ня­ла ряд кре­сто­вых по­хо­дов про­тив «бос­ний­ских ере­ти­ков» и к 1250 году ус­та­но­ви­ла пол­ный кон­троль над Бос­ни­ей.