КУКУШКИНА Ирина Анатольевна
Родилась 10.02.1958. Окончила исторический факультет МГУ в 1981 г.
Кандидатская диссертация: Центристское течение в германской и австрийской социал-демократии в годы революционного подъема (1917-1920) (Москва, 1986).
Старший научный сотрудник, учёный секретарь Центра «XX век: социально-политические и экономические проблемы» Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: История политических и социальных движений, история государства и права, конституционное право.
Сочинения: Конституционное право зарубежных стран: история и современность. М., 2002;
Австромарксизм в межвоенный период: Теория и практика. // Левые в Европе XX века: Люди и идеи. М., 2000;
Австрия // XX век. Краткая историческая энциклопедия. Т. 1. М., 2001;
Литва // XX век. Краткая историческая энциклопедия. Т. 1. М., 2001;
Небольшевистская Россия и проблемы независимости прибалтийских государств. // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914-1924). М., 2002;
Путь социалистов-революционеров в эмиграцию (1918-1922 // Русский исход. СПб., 2004.