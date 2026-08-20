КУКУШКИНА Ирина Анатольевна

Родилась 10.02.1958. Окончила исторический факультет МГУ в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Центристское течение в германской и австрийской социал-демократии в годы революционного подъема (1917-1920) (Москва, 1986).

Старший научный сотрудник, учёный секретарь Центра «XX век: социально-политические и экономические проблемы» Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : История политических и социальных движений, история государства и права, конституционное право.

Сочинения: Конституционное право зарубежных стран: история и современность. М., 2002;

Австромарксизм в межвоенный период: Теория и практика. // Левые в Европе XX века: Люди и идеи. М., 2000;

Австрия // XX век. Краткая историческая энциклопедия. Т. 1. М., 2001;

Литва // XX век. Краткая историческая энциклопедия. Т. 1. М., 2001;

Небольшевистская Россия и проблемы независимости прибалтийских государств. // Россия и Балтия: эпоха перемен (1914-1924). М., 2002;

Путь социалистов-революционеров в эмиграцию (1918-1922 // Русский исход. СПб., 2004.