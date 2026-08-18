КУХТЕРИН АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВИЧ

Алексей Евграфович родился 13 марта 1861 г. в дер. Щукина. Отец – Евграф Николаевич, купец. Предположительно имел начальное образование.

Торговая деятельность

Записался в купцы 1-й гильдии. В 1887 г. на К. легла обязанность по распоряжению семейным торговым домом «Евграф Кухтерин и сыновья», доставшемся ему после смерти отца.

В 1893 г. К. построил спичечную фабрику. В 1895 г. приобрел паи в товариществе «Технико-промышленное бюро и К° для электрического освещения в Томске», которое должно было построить и эксплуатировать городскую электростанцию. В 1899 г. семья выкупила предприятия и недвижимость купчихи Ф.С. Пастуховой, мельницу и винокуренный завод в с. Кузовлево Семилуженской волости. С 1908 г. – член всероссийского спичечного синдиката «Русское общество спичечной торговли».

К. покупал недвижимость. Ему принадлежали восемь каменных домов в Томске, некоторые из которых сдавались в аренду Губернской казенной палате, Томскому окружному суду, частной женской гимназии Н.А. Тихонравовой. Кроме того, К. был собственником конного завода, пасеки.

Товары, производимые К., пользовались большим спросом и не раз отмечались на выставках. Продукция получила золотую медаль промышленной выставки в Антверпене (1894) и бронзовую медаль Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896).

Общественная деятельность

В 1894 – 1897 гг. – гласный Томский городской думы. В 1894 г. был в составе делегации именитых граждан Томска на коронации Николая II. Председатель Томского отделения партии «Союз 17 октября» (1906). Выборщик депутатов Государственной Думы 2-го созыва (1907).

С 1894 г. – член Томского отдела Императорского православного палестинского общества. Церковный староста Воскресенской церкви; старшина, затем – почетный член Томского общественного собрания. Глава попечительного совета Томского коммерческого училища.

Удостоился звания коммерции советника.

Жертвовал средства на благотворительность. В 1896 г. семья К. воздвигла одноэтажный деревянный дом для церковно-приходской школы, в 1899 г. – двухэтажный деревянный дом и одноэтажную школу для Татьянинского приюта детей-сирот крестьян-переселенцев в пригороде Томска.

Умер К. 1 марта 1911 г. в Томске.

Семья

Супруга – Александра Архиповна Латышева.