КУХАРЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КУХАРЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский археолог.

Окон­чил ис­то­рический факультет Ха­ба­ров­ско­го пе­да­го­гического института во вре­мя служ­бы на Ти­хо­оке­ан­ском фло­те (1938-1947 годы). По­сле окон­ча­ния ас­пи­ран­ту­ры в ГИМ, с 1951 года ра­бо­тал в Ар­хео­логии ин­сти­ту­те.

По­ле­вые ис­сле­до­ва­ния в По­днеп­ро­вье, в основном в При­пят­ском По­лесье, где от­крыл и изу­чал па­мят­ни­ки от ка­мен­но­го ве­ка до Сред­не­ве­ко­вья . Соз­дал ос­но­во­по­ла­гаю­щий свод ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков По­ле­сья, пред­ло­жив их пер­вую пе­рио­ди­за­цию и кон­цеп­цию ис­то­рического раз­ви­тия ре­гио­на. Для ис­сле­до­ва­тель­ско­го по­чер­ка Кухаренко ха­рак­тер­но со­че­та­ние скру­пу­лёз­но­го изу­че­ния ис­точ­ни­ков, точ­но­го вы­де­ле­ния опор­ных па­мят­ни­ков, ви­де­ния про­бле­мы в об­ще­ев­ропей­ском кон­тек­сте. Со­ста­вил пер­вую свод­ку на­хо­док куль­ту­ры Ла­тен в Восточной Ев­ро­пе. От­крыл и рас­ко­пал став­ши­ми клас­си­че­ски­ми мо­гиль­ни­ки по­лес­ско­го ва­ри­ан­та за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры Ве­ле­ми­чи I и II, От­вер­жи­чи и другие; в пер­вой мо­но­гра­фии об этой куль­ту­ре очер­тил её аре­ал, дал ос­но­вы ана­ли­за на­хо­док, пе­рио­ди­за­цию, пред­ло­жил кон­цеп­цию о ре­шаю­щей ро­ли по­мор­ской куль­ту­ры в её фор­ми­ро­ва­нии. Рас­ко­пал один из важ­ней­ших мо­гиль­ни­ков для изу­че­ния рас­про­стра­не­ния вель­бар­ской куль­ту­ры на юго-вос­ток - Брест-Три­шин, про­ана­ли­зи­ро­вав все из­вест­ные ма­те­риа­лы юго-восточной её час­ти в кон­тек­сте ми­гра­ций го­тов и ге­пи­дов из По­вис­ле­нья к При­чер­но­мо­рью. Со­пос­та­вил ре­зуль­та­ты ра­бот С. С. Гам­чен­ко и других на па­мят­ни­ках ти­па Кор­чак с ма­те­риа­ла­ми в Поль­ше и Че­хии, соз­дав ос­но­ву современного по­ни­ма­ния праж­ской куль­ту­ры; от­ря­дом экс­пе­ди­ции Кухаренко был рас­ко­пан один из её вы­даю­щих­ся па­мят­ни­ков - Хо­то­мель.

На­пи­сал един­ст­вен­ный на русском языке очерк ар­хео­ло­гии Поль­ши. Сре­ди уче­ни­ков Кухаренко - К. В. Кас­па­ро­ва (один из основных ис­сле­до­ва­те­лей за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры), И. П. Ру­са­но­ва, В. Б. Ни­ки­ти­на (спе­циа­лист по по­мор­ской куль­ту­ре ).

Сочинения:

Рас­про­стра­не­ние ла­тен­ских ве­щей на тер­ри­то­рии Вос­точ­ной Ев­ро­пы // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1959 год. № 1

Па­мят­ни­ки же­лез­но­го ве­ка на тер­ри­то­рии По­ле­сья. М., 1961 год

Сред­не­ве­ко­вые па­мят­ни­ки По­ле­сья. М., 1961 год

Пер­во­быт­ные па­мят­ни­ки По­ле­сья. М., 1962 год

За­ру­би­нец­кая куль­ту­ра. М., 1964 год

Ар­хео­ло­гия Поль­ши. М., 1969 год

Мо­гиль­ник Брест-Три­шин. М., 1980 год