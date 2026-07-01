КУХАРЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КУХАРЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский археолог.
Окончил исторический факультет Хабаровского педагогического института во время службы на Тихоокеанском флоте (1938-1947 годы). После окончания аспирантуры в ГИМ, с 1951 года работал в Археологии институте.
Полевые исследования в Поднепровье, в основном в Припятском Полесье, где открыл и изучал памятники от каменного века до Средневековья. Создал основополагающий свод археологических памятников Полесья, предложив их первую периодизацию и концепцию исторического развития региона. Для исследовательского почерка Кухаренко характерно сочетание скрупулёзного изучения источников, точного выделения опорных памятников, видения проблемы в общеевропейском контексте. Составил первую сводку находок культуры Латен в Восточной Европе. Открыл и раскопал ставшими классическими могильники полесского варианта зарубинецкой культуры Велемичи I и II, Отвержичи и другие; в первой монографии об этой культуре очертил её ареал, дал основы анализа находок, периодизацию, предложил концепцию о решающей роли поморской культуры в её формировании. Раскопал один из важнейших могильников для изучения распространения вельбарской культуры на юго-восток - Брест-Тришин, проанализировав все известные материалы юго-восточной её части в контексте миграций готов и гепидов из Повисленья к Причерноморью. Сопоставил результаты работ С. С. Гамченко и других на памятниках типа Корчак с материалами в Польше и Чехии, создав основу современного понимания пражской культуры; отрядом экспедиции Кухаренко был раскопан один из её выдающихся памятников - Хотомель.
Написал единственный на русском языке очерк археологии Польши. Среди учеников Кухаренко - К. В. Каспарова (один из основных исследователей зарубинецкой культуры), И. П. Русанова, В. Б. Никитина (специалист по поморской культуре).
Сочинения:
Распространение латенских вещей на территории Восточной Европы // Советская археология. 1959 год. № 1
Памятники железного века на территории Полесья. М., 1961 год
Средневековые памятники Полесья. М., 1961 год
Первобытные памятники Полесья. М., 1962 год
Зарубинецкая культура. М., 1964 год
Археология Польши. М., 1969 год
Могильник Брест-Тришин. М., 1980 год