КУФТИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
КУФТИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ - российский археолог и этнограф, кавказовед, академик Академии наук Грузинской ССР (1946), профессор (1927).
Учился на физико-математическом факультете Московского университета (исключён в 1911 году за участие в студенческом движении; до 1913 года в иммиграции в Западной Европе), работал в Московской сельскохозяйственной академии, где защитил диссертацию «Орография Джунгарского Алатау».
Под влиянием В.В. Богданова обратился к этнографии. В 1916 году совершил первую этнографическую экспедицию в Казахстан. С 1917 году на кафедре антропологии Московского университета (ученик Д.Н. Анучина), преподавал курсы теоретической этнографии, «народоведения», этнографии регионов и др. По результатам экспедиций в Крым 1923 и 1925 годах создал фундаментальное исследование жилища крымских татар. Работал в Музее Центральнопромышленной области. В рамках программы Музея по комплексному изучению регионов Центральной России исследовал малые этнические группы Рязанского Поочья: касимовских татар, мишарей, мещеру; с 1923 года проводил археологические раскопки памятников льяловской культуры. В 1924-1930 годах руководил отделом Сибири Центрального музея народоведения. В 1926 и 1929 годах участвовал в антропологических, палеоэтнологических и этнографических (в основном, по материальной культуре) исследованиях в Северной Осетии и Закавказье. В 1927-1928 годах возглавил экспедицию по изучению палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских народов, проводил раскопки на Байкале и Зее. В 1929 году принял активное участие в дискуссии о предмете и методах этнографии.
В 1930 году арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и выслан в Вологду. После ссылки с 1933 года полностью посвятил себя археологическим исследованиям в Грузии, работал в Государственном музее Грузии. Участвовал в этнографических и археологических экспедициях в Московской области, Северной Осетии, на Таманском полуострове, в Прибайкалье, Приморье, на Сахалине. Провёл раскопки во многих частях Закавказья: в Даблагоми, Триалети; исследовал памятники бронзового века (в том числе дольмены), бзыбской колхидской культуры, эллинизма и античности в Абхазии; в Южной Осетии, Имерети. Впервые изучил погребальные памятники государства Урарту (могильник Малаклю, близ современного г. Игдыр в Турции), ряд материалов цебельдинской культуры.
Куфтин настаивал на отнесении этнографии к историческим наукам. Как представитель палеоэтнологического подхода был сторонником интеграции археологических, этнографических и диалектологических исследований, сравнительного изучения материальной культуры в связи с проблемами этногенеза и этнической истории. Находился под влиянием антропогеографической школы и культурных кругов теории. Выделил куро-араксскую культуру, триалетскую культуру, старшую и младшую группы курганов Триалети; указал на связи этих культур с Древним Востоком. Установил хронологическую последовательность «жилых холмов» Колхиды бронзового и раннего железного веков. Выделил 4 «производственных очага» (культуры) кобано-колхидской общности в Западном Закавказье. На основе собственных исследований археологических памятников Южной Туркмении (в 1951-1952 годах) предложил основу современной периодизации памятников энеолита и раннего бронзового века этого региона.
Похоронен в Пантеоне общественных деятелей в Тбилиси.
Сочинения:
Жилище крымских татар в связи с историей заселения полуострова. М., 1925;
Материальная культура русской мещеры. М., 1926. Ч. 1: Женская одежда: рубаха, понева, сарафан; Задачи и методы полевой этнологии // Этнография. 1929. № 2;
Археологические раскопки в Триалети. Опыт периодизации памятников. Тб., 1941;
К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры на Кавказе по данным археологии // Вестник Государственного музея Грузии. 1944. Т. 12-В;
Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-Араксский энеолит // Там же. 1944. Т. 13-В;
Археологические раскопки 1947 г. в Цалкинском районе. Тб., 1948;
Археологическая маршрутная экспедиция 1945 г. в Юго-Осетию и Имеретию. Тб., 1949;
Материалы к археологии Колхиды. Тб., 1949–1950. Т. 1-2.