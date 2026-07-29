КУФТИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

КУФТИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ - российский ар­хео­лог и эт­но­граф, кав­ка­зо­вед, академик Академии наук Грузинской ССР (1946), профессор (1927).

Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Московского университета (ис­клю­чён в 1911 году за уча­стие в сту­денческом дви­же­нии; до 1913 года в им­ми­гра­ции в Западной Ев­ро­пе), ра­бо­тал в Московской сельскохозяйственной ака­де­мии, где за­щи­тил диссертацию «Оро­гра­фия Джун­гар­ско­го Ала­тау».

Под влия­ни­ем В.В. Бог­да­но­ва об­ра­тил­ся к эт­но­гра­фии. В 1916 году со­вер­шил пер­вую эт­но­гра­фическую эк­спе­ди­цию в Ка­зах­стан. С 1917 году на ка­фед­ре ан­тро­по­ло­гии Московского университета (уче­ник Д.Н. Ану­чи­на), пре­по­да­вал кур­сы тео­ре­тической эт­но­гра­фии, «на­ро­до­ве­де­ния», эт­но­гра­фии ре­гио­нов и др. По ре­зуль­та­там эк­спе­ди­ций в Крым 1923 и 1925 годах соз­дал фун­даментальное ис­сле­до­ва­ние жи­ли­ща крым­ских та­тар. Ра­бо­тал в Му­зее Цент­раль­но­про­мыш­лен­ной области. В рам­ках про­грам­мы Му­зея по комп­ле­кс­но­му из­уче­нию ре­гио­нов Центральной Рос­сии ис­сле­до­вал ма­лые эт­нические груп­пы Ря­зан­ско­го По­о­чья: ка­си­мов­ских та­тар, ми­ша­рей, ме­ще­ру; с 1923 года про­во­дил ар­хео­ло­гические рас­коп­ки па­мят­ни­ков льялов­ской куль­ту­ры . В 1924-1930 годах ру­ко­во­дил от­де­лом Си­би­ри Центрального му­зея на­ро­до­ве­де­ния. В 1926 и 1929 годах уча­ст­во­вал в ан­тро­по­ло­гических, па­лео­эт­но­ло­гических и эт­но­гра­фических (в основном, по ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ре) ис­сле­до­ва­ни­ях в Северной Осе­тии и За­кав­ка­зье. В 1927-1928 годах воз­гла­вил эк­спе­ди­цию по из­уче­нию па­лео­ази­ат­ских и тун­гу­со-маньч­жур­ских на­ро­дов, про­во­дил рас­коп­ки на Бай­ка­ле и Зее. В 1929 году при­нял ак­тив­ное уча­стие в ди­скус­сии о пред­ме­те и ме­то­дах эт­но­гра­фии.

В 1930 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти и вы­слан в Во­ло­гду. Пос­ле ссыл­ки с 1933 года пол­но­стью по­свя­тил се­бя ар­хео­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям в Гру­зии, ра­бо­тал в Государственном му­зее Гру­зии. Уча­ст­во­вал в эт­но­гра­фических и ар­хео­ло­гических экс­пе­ди­ци­ях в Московской области, Северной Осе­тии, на Та­ман­ском полуострове, в При­бай­ка­лье, При­мо­рье, на Са­ха­ли­не. Про­вёл рас­коп­ки во мно­гих час­тях За­кав­ка­зья: в Даб­ла­го­ми, Три­а­ле­ти; ис­сле­до­вал па­мят­ни­ки брон­зо­во­го ве­ка (в том числе доль­ме­ны), бзыб­ской кол­хид­ской куль­ту­ры , эл­ли­низ­ма и ан­тич­но­сти в Аб­ха­зии; в Южной Осе­тии, Име­ре­ти. Впер­вые изу­чил по­гре­баль­ные памят­ни­ки государства Урар­ту (мо­гиль­ник Ма­лак­лю, близ современного г. Иг­дыр в Тур­ции), ряд ма­те­риа­лов це­бель­дин­ской куль­ту­ры.

Куфтин на­стаи­вал на от­не­се­нии эт­но­гра­фии к ис­то­рическим нау­кам. Как пред­ста­ви­тель па­лео­эт­но­ло­гического под­хо­да был сто­рон­ни­ком ин­те­гра­ции ар­хео­ло­гических, эт­но­гра­фических и диа­лек­то­ло­гических ис­сле­до­ва­ний, срав­нительного изу­че­ния ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры в свя­зи с про­бле­ма­ми эт­но­ге­не­за и эт­нической ис­то­рии. На­хо­дил­ся под влия­ни­ем ан­тро­по­гео­гра­фи­че­ской шко­лы и куль­тур­ных кру­гов тео­рии. Вы­де­лил ку­ро-аракс­скую куль­ту­ру , триа­лет­скую куль­ту­ру, стар­шую и млад­шую груп­пы кур­ганов Триа­ле­ти; ука­зал на свя­зи этих куль­тур с Древ­ним Во­сто­ком. Ус­та­но­вил хро­но­ло­гическую по­сле­до­ва­тель­ность «жи­лых хол­мов» Кол­хи­ды брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков. Вы­де­лил 4 «про­из­вод­ст­вен­ных оча­га» (куль­ту­ры) ко­ба­но-кол­хид­ской общ­но­сти в Западном За­кав­ка­зье. На ос­но­ве собственных ис­сле­до­ва­ний ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Южной Турк­ме­нии (в 1951-1952 годах) пред­ло­жил ос­но­ву современной пе­рио­ди­за­ции па­мят­ни­ков эне­о­ли­та и ран­не­го брон­зово­го ве­ка это­го ре­гио­на.

По­хо­ро­нен в Пан­те­о­не об­щественных дея­те­лей в Тби­ли­си.

Сочинения:

Жи­ли­ще крым­ских та­тар в свя­зи с ис­то­ри­ей за­се­ле­ния по­лу­ост­ро­ва. М., 1925;

Ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра рус­ской ме­ще­ры. М., 1926. Ч. 1: Жен­ская оде­ж­да: ру­ба­ха, по­не­ва, са­ра­фан; За­да­чи и ме­то­ды по­ле­вой эт­но­ло­гии // Эт­но­гра­фия. 1929. № 2;

Ар­хео­ло­ги­че­ские рас­коп­ки в Триа­ле­ти. Опыт пе­рио­ди­за­ции па­мят­ни­ков. Тб., 1941;

К во­про­су о древ­ней­ших кор­нях гру­зин­ской куль­ту­ры на Кав­ка­зе по дан­ным ар­хео­ло­гии // Вест­ник Го­су­дар­ст­вен­но­го му­зея Гру­зии. 1944. Т. 12-В;

Урарт­ский «ко­лум­ба­рий» у по­дош­вы Ара­ра­та и Ку­ро-Аракс­ский эне­о­лит // Там же. 1944. Т. 13-В;

Ар­хео­ло­ги­че­ские рас­коп­ки 1947 г. в Цал­кин­ском рай­оне. Тб., 1948;

Ар­хео­ло­ги­че­ская марш­рут­ная экс­пе­ди­ция 1945 г. в Юго-Осе­тию и Име­ре­тию. Тб., 1949;

Ма­те­риа­лы к ар­хео­ло­гии Кол­хи­ды. Тб., 1949–1950. Т. 1-2.