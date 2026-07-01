КУЭВА ХУАН ДЕ ЛА

КУЭВА ХУАН ДЕ ЛА - испанский драматург , поэт.

О жиз­ни Куэва из­вест­но ма­ло. В 1574-1577 годах жил в Мек­си­ке. По воз­вра­щении в Ис­па­нию за­нял­ся со­чи­не­ни­ем пьес, ко­то­рые с боль­шим ус­пе­хом ста­вились в Се­ви­лье, в том числе тра­ге­дии на сюже­ты из ан­тич­ной ис­то­рии «Тра­ге­дия о смер­ти Вир­ги­нии» («Tra­gedia de la muer­te de Virginia»), «Тра­ге­дия об Аяк­се Те­ла­мо­ни­де» («Tragedia de Ayax Te­la­món»), ко­то­рые во­шли в сборник «Пер­вая часть ко­ме­дий и тра­ге­дий» («Pri­mera parte de las comedias y tragedias», 1583 год; 2-я часть не вы­шла).

Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись пье­сы, в ко­то­рых Куэва од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к сю­же­там национальных ле­генд и бал­лад: «Тра­ге­дия о се­ми ин­фан­тах Ла­ры» («Tragedia de los siete infantes de La­ra»), «Смерть ко­ро­ля до­на Сан­чо и оса­да Са­мо­ры» («La muerte del rey don San­cho, y reto de Zamora», обе в 1588 году) и др. Сти­хотворный трак­тат Куэвы «По­эти­че­ский об­ра­зец» («Ejemplar poético», 1605-1606 годы) - один из ма­ни­фе­стов литературы ба­рок­ко , во мно­гом пред­вос­хи­тив­ший взгля­ды Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо. Сре­ди ко­ме­дий Куэвы осо­бо вы­де­ля­ет­ся пье­са «Кле­вет­ник» («El infamador», 1581 год). В одах, эк­ло­гах, со­не­тах, мад­ри­га­лах и др. Куэва раз­ви­вал тра­ди­ции пет­рар­киз­ма.