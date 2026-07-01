КУЭВА ХУАН ДЕ ЛА
КУЭВА ХУАН ДЕ ЛА - испанский драматург, поэт.
О жизни Куэва известно мало. В 1574-1577 годах жил в Мексике. По возвращении в Испанию занялся сочинением пьес, которые с большим успехом ставились в Севилье, в том числе трагедии на сюжеты из античной истории «Трагедия о смерти Виргинии» («Tragedia de la muerte de Virginia»), «Трагедия об Аяксе Теламониде» («Tragedia de Ayax Telamón»), которые вошли в сборник «Первая часть комедий и трагедий» («Primera parte de las comedias y tragedias», 1583 год; 2-я часть не вышла).
Большой популярностью пользовались пьесы, в которых Куэва одним из первых обратился к сюжетам национальных легенд и баллад: «Трагедия о семи инфантах Лары» («Tragedia de los siete infantes de Lara»), «Смерть короля дона Санчо и осада Саморы» («La muerte del rey don Sancho, y reto de Zamora», обе в 1588 году) и др. Стихотворный трактат Куэвы «Поэтический образец» («Ejemplar poético», 1605-1606 годы) - один из манифестов литературы барокко, во многом предвосхитивший взгляды Лопе Ф. де Веги Карпьо. Среди комедий Куэвы особо выделяется пьеса «Клеветник» («El infamador», 1581 год). В одах, эклогах, сонетах, мадригалах и др. Куэва развивал традиции петраркизма.