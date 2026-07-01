КУЭРНАВАКА
КУЭРНАВАКА - город в центральной части Мексики, столица штата Морелос.
Расположен на юге Мексиканского нагорья, в горной долине, на высоте около 1150 м, в 70 км к югу от Мехико. Население 354,8 тысяч человек (2009 год); с городами Хиутепек, Темиско, Эмилиано-Сапата, Хочитепек, Тепостлан и др. образует агломерацию с населением около 790 тысяч человек (около 45% населения штата). Автодорогами связан с Мехико и крупнейшими городами страны. Национальный аэропорт Хенераль Мариано Матаморос.
Древний город ацтеков (дата основания неизвестна). В 1521 году захвачен испанскими конкистадорами под предводительством Э. Кортеса. С 1529 года центр маркизата (упразднён в начале 1820-х годов). В 1864-1867 годах резиденция Максимилиана I Габсбурга. С 1869 года столица штата Морелос.
В центре Куэрнаваки - площадь Пласа-де-Армас с дворцом Э. Кортеса (около 1531 года, ныне Исторический музей Куаунауак; здание украшают фрески на темы истории Мексики, 1929-1930 годы, Д. Ривера). Комплекс францисканского монастыря (основан в 1529 году) с церковью, получившей в 1891 году статус собора (1552 год, латинский крест в плане, портал в стиле платереско; колокольня и своды - 1713 год; фрески XVI века; витражи работы М. Гёрица - 1961 год); сады Борда в «мавританском» стиле (1783 год) с дворцом магната Х. де ла Борда (середина XVIII века; в 1860-х годах летняя резиденция императора Максимилиана I Габсбурга); церковь Гуадалупе (1784 год); сад Хуарес с чугунной беседкой по проекту А. Г. Эйфеля (конец XIX века). К северу от исторического центра Куэрнаваки - комплекс ацтекских построек Теопансолько. Памятники генералу К. Пачеко (1894 год, скульптор Г. Гуэрра) и Х. Морелосу-и-Павону (1944-1946 годы, Х. Олагивель).
Важный центр науки и образования. АН штата Морелос (единственная в Мексике АН штата). Национальный центр технологических исследований и развития. Автономный университет штата Морелос (основан в 1871 году как Институт литературы и науки, с 1938 года Институт высшего образования штата Морелос, с 1967 года современное название и статус; в структуре университета - Центр химических исследований и Центр биологических исследований). Филиал Национального автономного университета Мехико (в том числе научно-исследовательские центры: Институт биотехнологии, Институт физики, Центр исследования энергии и др.). Музеи: науки, традиционной медицины и др. Дом-музей коллекционера и художника Р. Брейди (реконструированный корпус францисканской семинарии XVI века; собрание скульптуры доколумбовой эпохи, колониальной живописи и мебели, работ Брейди, Ф. Кало, Р. Тамайо, и др.).
Куэрнавака - крупнейший экономический центр штата; в пределах агломерации производится около 55% ВРП штата Морелос. Около 76% работающих занято в сфере услуг (в том числе торговля, транспорт, финансовый и административные сектора), в промышленности - 27%, сельском хозяйстве - 2% (2003 год). Приток инвестиций в экономику Куэрнаваки и городов-спутников составил около 380 миллионов евро (2005 год); большая часть средств была вложена в строительство (в том числе в модернизацию бизнес- и торговых центров), торговлю (включая операции с недвижимостью), телекоммуникации и мобильную связь. В Куэрнаваке расположены офисы и представительства крупных банков страны, а также ряда международных банковских и финансовых групп. Промышленное ядро агломерации - расположенная на юго-востоке индустриальная зона Куэрнавака (Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, CIVAC; основана в 1966 году, площадь около 230 гектар); на её территории сконцентрированы крупные предприятия машиностроения, химической, фармацевтической, пищевой и других отраслей (всего представлено более 100 фирм и компаний, среди них около 1/3 - филиалы международных корпораций, остальные - с преобладанием национального капитала). Среди ведущих производителей - автосборочный завод компании «Nissan Mexicana» (с ним кооперируется ряд предприятий по производству автокомплектующих - сенсорных датчиков, насосов и фильтров, деталей из пластмасс и др.), завод «Bridgestone Firestone de Mexico» (различные шины - автомобильные, для сельскохозяйственной техники и др.), «NEC de Mexico» (сборка жидкокристаллических ТВ-панелей, мониторов, а также проекторов, аудиотехники), «Baxter» (медицинские препараты для внутривенной терапии, базовые растворы, растворы для искусственного питания и др.; различное медицинское оборудование - капельницы, пакеты для растворов и др.).
Популярный центр туризма; в 60 км к востоку от Куэрнаваки - вулкан Попокатепетль.