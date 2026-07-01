КУЭРНАВАКА

КУЭРНАВАКА - город в центральной части Мексики , столица штата Морелос.

Рас­по­ло­жен на юге Мек­си­кан­ско­го на­го­рья, в гор­ной до­ли­не, на высоте около 1150 м, в 70 км к югу от Ме­хи­ко. Население 354,8 тысяч человек (2009 год); с го­ро­да­ми Хиу­те­пек, Те­ми­ско, Эми­лиа­но-Са­па­та, Хо­чи­те­пек, Те­по­ст­лан и др. об­ра­зу­ет аг­ломе­ра­цию с населением около 790 тысяч человек (около 45% на­се­ле­ния шта­та). Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Ме­хи­ко и круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны. Национальный аэ­ро­порт Хе­не­раль Ма­риа­но Ма­та­мо­рос.

Древ­ний го­род ац­те­ков (да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на). В 1521 году за­хва­чен испанскими кон­ки­ста­до­ра­ми под пред­во­ди­тель­ст­вом Э. Кор­те­са . С 1529 года центр мар­ки­за­та (уп­разд­нён в начале 1820-х годов). В 1864-1867 годах ре­зи­ден­ция Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га . С 1869 года сто­ли­ца шта­та Мо­ре­лос.

В цен­тре Куэрнаваки - площадь Пла­са-де-Ар­мас с двор­цом Э. Кор­те­са (около 1531 года, ны­не Ис­то­рический му­зей Куа­у­нау­ак; зда­ние ук­ра­ша­ют фре­ски на те­мы ис­то­рии Мек­си­ки, 1929-1930 годы, Д. Ри­ве­ра). Ком­плекс фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря (ос­но­ван в 1529 году) с цер­ко­вью, по­лу­чив­шей в 1891 году ста­тус со­бо­ра (1552 год, ла­тин­ский крест в пла­не, пор­тал в сти­ле пла­те­ре­ско; колокольня и сво­ды - 1713 год; фре­ски XVI века; вит­ра­жи ра­бо­ты М. Гё­ри­ца - 1961 год); са­ды Бор­да в «мав­ри­тан­ском» сти­ле (1783 год) с двор­цом маг­на­та Х. де ла Бор­да (середина XVIII века; в 1860-х годах лет­няя ре­зи­ден­ция императора Мак­си­ми­лиа­на I Габс­бур­га); церковь Гуа­да­лу­пе (1784 год); сад Хуа­рес с чу­гун­ной бе­сед­кой по про­ек­ту А. Г. Эй­фе­ля (конец XIX века). К се­ве­ру от ис­то­рического цен­тра Куэрнаваки - ком­плекс ац­тек­ских по­стро­ек Тео­пан­соль­ко. Па­мят­ни­ки ге­не­ра­лу К. Па­че­ко (1894 год, скульп­тор Г. Гу­эр­ра) и Х. Мо­ре­ло­су-и-Па­во­ну (1944-1946 годы, Х. Ола­ги­вель).

Важ­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. АН шта­та Мо­ре­лос (един­ст­вен­ная в Мек­си­ке АН шта­та). Национальный центр тех­но­ло­гических ис­сле­до­ва­ний и раз­ви­тия. Ав­то­ном­ный университет шта­та Мо­ре­лос (ос­но­ван в 1871 году как Институт ли­те­ра­ту­ры и нау­ки, с 1938 года Институт выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния шта­та Мо­ре­лос, с 1967 года современное название и ста­тус; в струк­туре университета - Центр хи­мических ис­сле­до­ва­ний и Центр био­ло­гических ис­сле­до­ва­ний). Фи­ли­ал Национального ав­то­ном­но­го университета Ме­хи­ко (в том числе научно-исследовательские цен­тры: Институт био­тех­но­ло­гии, Институт фи­зи­ки, Центр ис­сле­до­ва­ния энер­гии и др.). Му­зеи: нау­ки, тра­диционной ме­ди­ци­ны и др. Дом-му­зей кол­лек­цио­не­ра и художника Р. Брей­ди (ре­кон­ст­руи­ро­ван­ный кор­пус фран­ци­скан­ской се­ми­на­рии XVI века; со­б­ра­ние скульп­ту­ры до­ко­лум­бо­вой эпо­хи, ко­ло­ни­аль­ной жи­во­пи­си и ме­бе­ли, ра­бот Брей­ди, Ф. Ка­ло, Р. Та­майо, и др.).

Куэрнавака - круп­ней­ший эко­но­мический центр шта­та; в пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции про­из­во­дит­ся около 55% ВРП шта­та Мо­ре­лос. Около 76% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (в том числе тор­гов­ля, транс­порт, фи­нан­со­вый и административные сек­то­ра), в промышленности - 27%, сельском хозяйстве - 2% (2003 год). При­ток ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку Куэрнаваки и го­ро­дов-спут­ни­ков со­ста­вил около 380 миллионов ев­ро (2005 год); большая часть средств бы­ла вло­же­на в строи­тель­ст­во (в том числе в мо­дер­ни­за­цию биз­нес- и тор­го­вых цен­тров), тор­гов­лю (вклю­чая опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью), те­ле­ком­му­ника­ции и мо­биль­ную связь. В Куэрнаваке рас­по­ло­же­ны офи­сы и пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных бан­ков стра­ны, а так­же ря­да ме­ж­ду­народных бан­ков­ских и фи­нан­со­вых групп. Промышленное яд­ро аг­ло­ме­ра­ции - рас­по­ло­жен­ная на юго-вос­то­ке ин­ду­ст­ри­аль­ная зо­на Ку­эр­на­ва­ка (Ciudad Indus­trial del Valle de Cuernavaca, CIVAC; ос­но­ва­на в 1966 году, площадь около 230 гектар); на её тер­ри­то­рии скон­цен­три­ро­ва­ны круп­ные пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния, хи­ми­че­ской, фар­ма­цев­ти­че­ской, пи­ще­вой и других от­рас­лей (все­го пред­став­ле­но бо­лее 100 фирм и ком­па­ний, сре­ди них около 1/3 - фи­лиа­лы ме­ж­ду­народных кор­по­ра­ций, ос­таль­ные - с пре­об­ла­да­ни­ем национального ка­пи­та­ла). Сре­ди ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей - ав­то­сбо­роч­ный за­вод ком­па­нии «Nissan Me­xicana» (с ним коо­пе­ри­ру­ет­ся ряд пред­при­ятий по про­изводству ав­то­ком­плек­тую­щих - сен­сор­ных дат­чи­ков, на­со­сов и фильт­ров, де­та­лей из пла­ст­масс и др.), за­вод «Bridgestone Firestone de Me­xico» (различные ши­ны - ав­то­мо­биль­ные, для сельскохозяйственной тех­ни­ки и др.), «NEC de Mexico» (сбор­ка жид­кок­ри­стал­ли­че­ских ТВ-па­не­лей, мо­ни­то­ров, а так­же про­ек­то­ров, ау­дио­тех­ни­ки), «Baxter» (медицинские пре­па­ра­ты для внут­ри­вен­ной те­ра­пии, ба­зо­вые рас­тво­ры, рас­тво­ры для ис­кусственного пи­та­ния и др.; различное медицинское обо­ру­до­ва­ние - ка­пель­ни­цы, па­ке­ты для рас­тво­ров и др.).

По­пу­ляр­ный центр ту­риз­ма; в 60 км к вос­то­ку от Куэрнаваки - вул­кан По­по­ка­те­петль.

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