КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Российский историк-антиковед. Доктор исторических наук (2009), профессор (2012), заведующая кафедрой всеобщей истории РГПУ имени А.И. Герцена, профессор кафедры общественных и гуманитарных наук Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Родилась 10 декабря 1960 года в Ленинграде. В 1984 году с отличием окончила исторический факультет ЛГУ по кафедре истории Древней Греции и Рима. С 1986 по 1987 преподавала историю в школе №336 (Ленинград). С 1987 по 1989 год – преподаватель латинского языка в ЛГСМИ имени И.И. Мечникова. В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Чрезвычайные полномочия римских полководцев как источник императорской власти в Риме». С 1990 по 2003 год – учитель латинского языка в Санкт-Петербургской классической гимназии №610. C 1996 года – сотрудник, с 2009 – заведующая кафедрой всеобщей истории факультета социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена. В 2009 году защитила докторскую диссертацию на тему «Народный суд и афинская демократия». Член Российской ассоциации антиковедов и Российского общества интеллектуальной истории.

Автор более 70 научных публикаций. Подготовила 3 кандидатов наук. В область научных интересов входят история Древней Греции и Рима, в особенности: афинская демократия, поздняя римская республика, античная магия; историография античной истории; философия истории.

Сочинения:

Народный суд в демократических Афинах. СПб.: Алетейя, 2008.

Судебная магия в классической Греции // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2010. № 10. С. 31-65

Война и мир в комедиях Аристофана // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2011. Вып. 10. С. 45-56

Магия и процессы по «veneni crimen» в афинской и римской судебной практике // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2012. Вып. 11. С. 272-290

Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V – IV вв. до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип. 110. 2012. С. 36-39

Писцы и секретари в афинском судопроизводстве // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. № 17. С. 205-223

Процессы в связи со сдачей отчета в Афинах V в. до н.э. и «дело Пахета» // Вестник древней истории. 2013. № 4. С. 74-84

«Казус Фукидида»: магия и риторика в античном судебном процессе // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2013. Вып. 13. С. 33-46

Корнелиев закон и процесс Клуенция: магия in latenti // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2014. Вып. 14. С. 193-202

Рецензия на: Кессиди Ф.Х. Философия истории Фукидида. (Санкт-Петербург: Алетейя, 2008.) // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 477-490

Магические практики в законах XII таблиц // Вестник древней истории. 2014. № 4. С. 40-55

Идеи правосудия и справедливости в античных магических табличках: сравнительно-исторический аспект // Религия. Церковь. Общество / Под. ред. А. М. Прилуцкого. Вып. 3. СПб., 2014. С. 96-112

Религиозная политика Константина Великого и «симфония власти» // Формирование единого Русского государства: история и современность. Русский путь / Отв. ред. В.Н. Кичеджи, В.П. Соломин. СПб., 2014. С. 96-106

Преподавание всеобщей истории в РГПУ им. А.И. Герцена в 1934-1991 гг.: время и люди // Университетская корпорация: память, идентичность, практики консолидации: Материалы всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 210-й годовщине основания Казанского университета; Казань, 27-29 ноября 2014 г. / Сост. и отв. ред. Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. Казань, 2014. С. 407-411

Судебные подмостки в классических Афинах: пространство игры // Герменевтика игры: поиски смысла в философии, теории культуры, музыкальной эстетике. Сборник статей / Под ред. Л.А. Меньшикова. СПб, 2014. С. 219-226

, Райкова В.А. Учитель и Ученик в контексте эпохи и Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война в памяти поколений / Под ред. В.П. Соломина, В.А. Рабоша, А.В. Воронцова; Сост. А.Б. Николаев. СПб., 2015. С. 80-89

Kudryavtseva T., Zemlyanicyn V. Law and justice in the discussion of military conflicts in Russian secondary school world history textbooks // Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 6, No 6: November, 2015. P. 84-90.

Призывы к миру и критика войны в римской поэзии эпохи гражданских войн // Мнемон. 2015. Вып. 15. С. 329-339

Афинская демократия в историографии XIX – нач. XX вв.: апологеты и критики // Герценовские чтения 2015. Актуальные проблемы всеобщей истории. Вып. 1. Сб-к научн. трудов / Отв. ред. и сост. Т.В. Кудрявцева. СПб., 2016. С. 24-32.