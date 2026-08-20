КУДРЯВЦЕВ ОЛЕГ ФЁДОРОВИЧ

Родился в 1953 г. Окончил МГУ в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы политической интеграции Западной Европы во внешней политике Италии (Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР, 1980).

Докторская диссертация : Ренессансный гуманизм и «Утопия» (Институт всеобщей истории АН СССР, 1991).

- 1979-1995 – Институт всеобщей истории РАН, младший/ведущий научный сотрудник - 1995-2002 – Московский педагогический университет, профессор, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков - 2002-2004 – Институт всеобщей истории РАН, ведущий научный сотрудник

С 2004 года профессор кафедры всемирной и отечественной истории факультета международных отношений Московского государственного института международных отношений (У) МИД РФ.

Участие в научных сообществах и изданиях: - заместитель председателя Бюро Комиссии по культуре Возрождения Научного Совета по истории мировой культуры РАН; - эксперт Российского гуманитарного научного фонда; - член редколлегии журнала «Древняя Русь. Вопросы дедиевистики»; - член редколлегии ежегодников по культуре Возрождения. - член редколлегии "Вестник Удмуртского университета. Серия История и Филология"

Область интересов : История культуры европейского Возрождения.

Сочинения : Ренессансный гуманизм и "Утопия". М., 1991. Наука. С. 288 Купец. Гуманист. Придворный. Нравственные идеалы эпохи Возрождения. Составление, перевод источников, комментарии, статьи // Опыт тысячелетия. М., 1996. С. 351-575

Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. М., 1996. 336 С.

Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы. М., 1997. 401 С.

Двоякий образ России: Сигизмунд Герберштейн и его предшественники // От средних веков к Возрождению. Сборник в честь проф. Л.М. Брагиной. СПб., 2003. С. 186-215

Великая Русь рыцаря Де Ланноа. Первое западное описание Руси // Родина. 2003. N 12. С. 76-79

«Хроника» францисканца Салимбене де Адам: историописатель и время // Салимбене де Адам. Хроника. М., 2004. C. 825-861.

Мудрость язычников на службе божественного провидения: призвание Марсилия Фичино // Общественная мысль в контексте истории культуры. М., 2004. С. 66-146

«Умри, Флоренция, Иуда». Итальянское Возрождение в восприятии русской культуры // Новая и новейшая история. 2004. N 5. C. 214-222

Флорентийская Платоновская академия. Очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М., 2008.

Западные известия первой половины XV в. о Руси // Европейское Возрождение и русская культура XV-середины XVII в.: контакты и взаимное восприятие. М., 2013. С. 31-67