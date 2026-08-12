КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 50-60-Х ГГ. ХХ В.

Свержение авторитарной диктатуры Ф. Батисты и начало глубоких социальных преобразований и возникновение коммунистического режима на Кубе.

В начале 50-х гг. социально-экономическую структуру Кубы характеризовало господство иностранного, прежде всего американского капитала, зависимость экономики от экспорта одного продукта – сахара, латифундизм. В то же время после Кубинской революции 30-х гг. ХХ в. благосостояние жителей улучшалось несколько быстрее, чем в соседних странах. Страна привыкла жить при многопартийной системе. Но в 1952 г. в результате военного переворота к власти пришел генерал Ф. Батиста . 26 июля 1953 г. группа молодых демократов во главе с Ф. Кастро пыталась захватить казарму Монкада, но была разгромлена. Кастро был схвачен, отправлен в тюрьму, но в 1955 г. выслан из страны. После высылки в Мексику он с группой единомышленников решил вернуться на родной остров и продолжать вооруженную борьбу с Батистой.

2 декабря 1956 г. отряд Кастро на яхте “Гранма” достиг кубинского побережья. После мучительного перехода по болотам и предгорьям гор Сьерра-Маэстра обессиленные бойцы попали в засаду. Только двенадцать революционеров остались живы, ушли в горы, где начали партизанскую войну. Кастро обещал стране демократию и свободные выборы. Сторонники партизан по всей стране вступали в “Движение 26 июля” (названо в честь даты штурма Монкады). Кроме этого действовали и другие демократические группы, устраивавшие забастовки и нападения на войска.

13 марта 1957 г. члены Революционного студенческого директората штурмовали резиденцию Батисты. Атака была отбита, лидер директората Х. Эчеверриа погиб. Организация стала называться «Революционный директорат 13 марта» (РД-13) и в дальнейшем стала одной из опор революционной власти.

Стремясь заручиться поддержкой либеральной оппозиции и нейтралитетом США в кубинской гражданской войне, 16 июля 1957 г. Кастро подписал с эмигрантскими лидерами Ф. Пасосом и Р. Чибасом «Декларацию Сьерра-Маэстра», которая предусматривала образование Революционного гражданского фронта, а после свержения Батисты - проведение всеобщих выборов и аграрной реформы. Однако попытка Пасоса выступить в качестве представителя «Движения 26 июля» и лидера всех антибатистовских сил на съезде кубинской оппозиции в Майами вызвала резко негативную реакцию Кастро, что привело к охлаждению его отношений с эмигрантским лидерами. Но Кастро заявил о своей поддержке кандидатуры Революционного гражданского фронта на пост временного президента – бывшего судьи М. Уррутиа.

К этому времени партизаны чувствовали себя уже более уверенно и получали помощь со стороны «равнины» – городской организации «Движения 26 июля». После неудачи апрельской забастовки 1958 г., которая была плохо подготовлена «Равниной», лидерство в «Движении 26 июля» безоговорочно перешло к Кастро, который 3 мая 1958 г. был назначен командующим вооруженными силами «Движения 26 июля» и его генеральным секретарем.

Батиста недооценивал угрозу, направив против партизан небольшие отряды. Революционеры получали поддержку крестьян (Сьерра-Маэстра была одним из самых бедных районов страны). Удачи в боях 1957 г. повысили авторитет борцов с диктатурой. В середине 1958 г. провалилось наступление армии против партизанских районов в горах. Солдаты не хотели воевать. Партизанские очаги расширялись по всему югу страны.

В конце 1958 г. Фидель отправил колонны под командованием командующих фронтами команданте Э. Че Гевары и К. Съенфуэгоса к столице Кубы Гаване. На пути партизан находились превосходящие по численности войска противника и водные препятствия. Но полководческое искусство обоих команданте и мужество бойцов помогли пробраться в намеченные районы. Неспособность батистовцев остановить продвижение партизан к столице окончательно деморализовала режим. Партизанские колонны росли, а армия разваливалась.

30 декабря 1958 г. Че Гевара взял крупный город Санта-Клару. 1 января 1959 г. началась всеобщая забастовка против Батисты, и он бежал из страны. Революционеры победили.

В Гавану вошли отряды «Движения 26 июля» и не подчинявшегося Кастро «Второго фронта Эскамбрая» во главе с К. Гутьерресом и У. Морганом. 3 января временным президентом стал М. Уррутиа. Премьер-министром был назначен либеральный политик М. Кордона. Ф. Кастро был провозглашен командующим всеми революционными вооруженными силами. Повстанческая армия не стала разоружаться и контролировала почти всю страну, став основой новых вооруженных сил. Фактически власть на местах принадлежала повстанческим командирам, которые подчинялись Кастро.

В январе-феврале 1959 г. были расстреляны около 500 офицеров батистовской армии и полиции. Казни вызвали критику в адрес Кастро со стороны либеральной общественности и американских политиков. Власть постепенно концентрировалась в руках Кастро и его соратников, так как они располагали реальной военной силой и не были намерены подчиняться номинальным руководителям государства.

7 февраля был принят «Основной закон», по которому законодательные функции передавались Совету министров, который назначал и президента. 13 февраля, столкнувшись с саботажем своей деятельности со стороны «Движения 26 июля», Кордона ушел в отставку, и 16 февраля председателем правительства был назначен Кастро. В правительство входили представители различных политических сил. Однако Кастро и его соратники создали Национальный институт по проведению аграрной реформы (ИНРА), которому были переданы широкие полномочия по регулированию экономики, причем далеко не только в сельском хозяйстве.

Столкнувшись с тем, что решения принимаются «параллельной» властью Повстанческой армии и ИНРА, Уррутия перестал санкционировать решения Кастро. 17 июля Кастро подал в отставку с поста премьер-министра (но не главнокомандующего). Сторонники Кастро провели грандиозную манифестацию в его поддержку и против Уррутиа. После этого президент бежал с Кубы. 18 июля новым президентом был назначен соратник Кастро О. Дортикос.

К этому времени «Движение 26 июля» развернуло радикальные аграрные преобразования. 17 мая 1959 г. был принят закон об аграрной реформе, который ограничивал размеры земельной собственности 67 га, предоставлял крестьянам участки в 27 га и предлагал части крестьян объединиться в кооперативы (фактически – государственные хозяйства).

В 1960-1963 гг. кубинские лидеры попытались преодолеть монокультурность кубинского сельского хозяйства, сократив производство сахарного тростника и нарастить производство других культур и мяса, а также провести импортзамечащающую индустриализацию. По признанию самих революционных лидеров, эта политика потерпела неудачу.

Однако этот период дал важные социальные результаты – все жители Кубы научились читать и писать, была ликвидирована безработица, построены десятки тысяч квартир, были уничтожены старые мафиозные группировки.

В ходе аграрной реформы и национализации промышленности под ударом оказалась собственность американских компаний. Это вызвало противодействие США. В ответ кубинские лидеры начали сближение с СССР, чему содействовали марксисты-ленинцы в кубинском руководстве, прежде сего Э. Че Гевара и Р. Кастро. Публично Ф. Кастро позиционировал себя как национальный лидер некоммунистического толка, но поддерживал прежде всего прокоммунистическое крыло революционного руководства.

Новый курс Кастро вызвал протесты со стороны некоммунистических сил. Они требовали обещанного Кастро проведения демократических выборов. Но лидеры “Движения 26 июля” отказались от этого. На протесты бывших соратников по антибатистовской борьбе, в том числе и партизанских командиров, Кастро ответил репрессиями. Были арестованы команданте У. Морган, У. Матос и др. Часть противников режима, также прежде боровшихся с Батистой, была расстреляна или оказалась в заключении на длительные сроки.

Для поддержки революции была создана народная милиция и Комитеты защиты революции, которые должны были выявлять подозрительных и давать политические характеристики жителям. Проводились облавы, в ходе которых задерживались «подозрительные».

Политической опорой движения стали «Движение 26 июля», РД-13 и коммунистическая Народно-социалистическая партия, на основе которых в 1961 г. была создана общая партия – Объединенные революционные организации, в 1962-1965 гг. постепенно преобразованные в Коммунистическую партию Кубы .

К осени 1959 г. была закрыта независимая пресса. Во второй половине 1959 г. происходило бегство с Кубы капиталов, либерально настроенной интеллигенции, специалистов. С территории США начались налеты на Кубу авиации, которую пилотировали противники нового режима. Происходили диверсии. Возобновилась повстанческая борьба в горах Эскамбрай – на этот раз против Кастро. В ней принял участие команданте Э. Гетьеррес. Она продолжалась до 1965 г.

В июле 1960 г. началось открытое сближение Кубы с СССР. Началась национализация промышленности, включая американскую собственность. Право на ее экспроприацию было провозглашено в оглашенной Ф. Кастро на митинге Гаванской декларации 2 сентября 1960 г. В январе 1961 г. США разорвали отношения с Кубой. Таким образом, Куба превратилась в фактор «Холодной войны», что во многом определило итоги Кубинской революции – дальнейшее развитие по пути государственного «социализма».

17 апреля 1961 г. на побережье Кубы в местечке Плайа-Хирон высадилась бригада подготовленных ЦРУ кубинских эмигрантов, стремившихся к свержению режима Кастро. Но “фиделисты” действовали решительно, использовали военную технику, предоставленную СССР. 19 апреля десант был полностью разгромлен. В 1962 г. борьба США и СССР вокруг Кубы чуть не привела к ракетно-ядерной войне (Карибский кризис).

В 60-70-е гг. с советской помощью создавались новые промышленные предприятия: металлургические, машиностроительные, химические заводы и электростанции. Экономическая зависимость от США сменилась зависимостью от советской помощи и продукции (особенно — энергоносителей). В то же время на Кубе удалось создать одну из лучших в Латинской Америке систем медицинского обеспечения, была ликвидирована неграмотность населения. С 1963 г. проводились более радикальные агарные преобразования, создавались государственные хозяйства в деревне. Таким образом, благодаря революции, Куба относительно успешно реализовала задачи индустриальной модернизации и создания социального государства, пожертвовав демократическими задачами революции.

Куба превратилась в оплот революционных повстанческих движений в Латинской Америке, а затем и в других странах «третьего мира». Идеологом мировой революционной стратегии партизанской антиимпериалистической войны стал один из лидеров Кубинской революции, аргентинец по происхождению Э. Че Гевара. В 1967 г. он погиб при попытке развернуть партизанскую войну в Боливии. Куба оказывала поддержку партизанским движениям в Латинской Америке, а в 1976-1991 гг. – военную помощь революционным режимам в Африке.

Исторические источники:

Героическая эпопея: от Монкады до Плайа-Хирона. М., 1978;

Че Гевара Э. Эпизоды революционной войны. М., 2005.

Автор статьи: Шубин А.В.