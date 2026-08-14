КТЕСИЙ, сын Ктесиарха или Ктесиоха (др.-греч. Κτησίας)

Древнегреческий историк.

О жизни Ктесия сохранилось совсем немного сведений. Известно, что он происходил из семьи книдских врачей и сам был по профессии медиком. Попав в плен к персам, он стал личным врачом персидского царя Артаксеркса II Мнéмона (404–359 гг. до н.э.) и его семьи. С ним Ктесий находился в сражении при Кунаксе (401 г. до н.э.), где были разгромлены войска Кира Младшего, мятежного брата Артаксеркса. В 398 г. до н.э. он выступал посредником в переговорах между Артаксерксом и афинским военачальником Кононом , находившемся тогда на Кипре. В следующем году Ктесий вернулся к себе на родину, по-видимому, где и занялся литературной деятельностью. Дальнейшая судьба Ктесия неизвестна.

Из его сочинений особенно выделяются два – «Описание Индии» (Ἰνδικά) и «История Персии» (Περσικά). Последнее, самое крупное сочинение Ктесия, состояло из 23 книг; в нем излагалась история Востока начиная с Нина и Семирамиды и до 398 г. до н.э., причем большая часть труда (с седьмой книги) была посвящена персидской истории, в том числе и современной автору.

Ктесий писал часто с опорой не на греческие, а на персидские источники и, кроме того, на свои собственные воспоминания, что порой позволяло ему представить не общепринятую в Греции, а альтернативную точку зрения на описываемые им события и реалии. Однако уже древние относились к трудам Ктесия с большим недоверием.

В стремлении к занимательности он мало заботился об истине, наполняя свое повествование разного рода вымыслами, курьезами и рассказами о чудесном и фантастическом (в наибольшей степени это было характерно для его «Описания Индии»). Произведения Ктесия – своего рода историческая беллетристика.

Оба названные его труда были написаны на ионийском диалекте. В античную эпоху их литературные достоинства оценивались достаточно высоко. До наших дней от сочинений Ктесия дошли только отдельные фрагменты.

Исторические источники:

Ксенофонт. Анабасис, I;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, II;

Плутарх. Биография Артаксеркса;

Суда. Ктесий;

Фотий. Библиотека.