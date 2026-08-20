КСЕНОФОНТ (греч. Ξενοφῶν)

Афинский историк и писатель, ученик Сократа.

Судя по скудным данным о первой половине жизни Ксенофонта (до окончания Пелопоннесской войны ), родом он был из семьи знатной и состоятельной. В молодости он служил в кавалерии, т.е. принадлежал к разряду всадников. Вращался в аристократических кругах, враждебно относившихся к афинской демократии и с симпатией – к Спарте.

После восстановления демократии в Афинах (401 г.) Ксенофонт покидает родину и поступает на службу в качестве наемника к персидскому царевичу Киру Младшему, силой попытавшегося отнять престол у своего брата Артаксеркса. После гибели Кира в битве при Кунаксе Ксенофонт стал одним из военачальников отряда из 10 тыс. греческих наемников, возвращавшегося на родину в беспримерном марше по вражеской территории. Этому походу посвящено сочинение Ксенофонта «Анабасис» («Восхождение»).

В середине 90-х гг. IV в. до н.э. Ксенофонт сблизился со спартанским царем Агесилаем II , который стал для него любимым героем. Своего кумира афинский историк сопровождал в ряде военных кампаний, в том числе в 394 г до н.э. против коалиции греческих городов, в которую входили и Афины (Коринфская война); за это на родине Ксенофонт был приговорен к изгнанию. Много лет афинский изгнанник провел в подаренном ему спартанцами поместье в Элиде в Скиллунте близ Олимпии, где он наслаждался прелестями сельской жизни, охотой, а на досуге писал свои сочинения и принимал друзей. После того как в 371 г. до н.э. фиванцы разбили спартанцев в битве при Левктрах Ксенофонт вынужден был переселиться в Коринф, где и скончался спустя несколько лет.

В числе его сочинений – «Греческая история», где Ксенофонт продолжает неоконченный труд Фукидида , описывая события с того самого места, на котором тот прервал свое повествование (с 411 г. до н.э.), и доводит свой рассказ до 362 г. до н.э. (битва при Мантинеи). Особенно во второй части этого сочинения чувствуется пристрастное отношение автора к Спарте, чье общественное устройство он считал образцовым (об этом – см. его «Лакедемонскую политию, или Государственное устройство Спарты»).

В «Киропедии» («Воспитание Кира») – первом историческом и одновременно педагогическом романе в мировой литературе – Ксенофонт вольно описал воспитание и жизнь идеального правителя – Кира Старшего , основателя персидской державы Ахеменидов. Другому идеальному царю и другу посвящено небольшое панегирическое сочинение «Агесилай», написанное после смерти последнего.

Идеалом гражданина и мудреца для историка был его учитель Сократ, после его казни в 399 г. до н.э. по приговору афинской гелиэе он отдал дань его памяти в своих «Сократических сочинениях»: «Меморабилии, или Воспоминания о Сократе», «Апология, или Защита Сократа на суде», «Пир». В «Домострое», где одним из главных действующих лиц является также Сократ, Ксенофонт дает советы по рациональному ведению домашнего хозяйства.

Кроме того, афинский историк написал еще целый ряд трактатов на самые разнообразные темы: в «Доходах» даются советы афинянам, как улучшить сбор налогов, в трактате «О верховой езде» – практические рекомендации по уходу за лошадьми, в « Гиппархе , или О начальнике конницы» – как усовершенствовать кавалерию, в «Кинегетике» («Об охоте») восхваляется охота с собаками и т.д.

Язык и литературный стиль Ксенофонта высоко ценился – его называли «аттической пчелой», т.к. речь его была слаще меда. Как историка многие современные исследователи ставят Ксенофонта ниже Фукидида, упрекая его в тенденциозности и сознательном замалчивании роли фиванских полководцев, заклятых врагов спартанцев.

Сочинения:

Xenophontis opera omnia / Ed. E.C. Marchant. 5 vols. Oxford, 1900–1920;

Греческая история / Пер. С.Я. Лурье. СПб., 1993; Киропедия./ Пер. В. Г. Боруховича и Э. Д. Фролова. М., 1993;

Сократические сочинения / Пер. С.И. Соболевского. СПб., 1993.

Иллюстрация :

Ксенофонт. Мраморный бюст. Берлин.