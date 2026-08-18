КСАВЕРИЙ ФРАНЦИСК

Ксаверий (лат. Xaverius, исп. Хавьер — Javier, или Xavier), Франциск (07.04.1506, Хавьер, Наварра, ныне Испания — 03.12.1552, о. Шанчуаньдао, Китай) — миссионер, иезуит, святой Римско-католической церкви (память — 3 декабря).

Происходил из знатного баскского рода, который после завоевания в 1512 испанской части Наварры королем Фернандо II утратил свое влияние. Младший сын в семье, К. в 1525 поступил в Парижский университет, где в 1529 познакомился с Игнатием Лойолой . В 1530 стал лиценциатом философии, затем преподавал и изучал теологию. Сподвижник и друг Лойолы, К. принял непосредственное участие во всех основных этапах создания ордена иезуитов: обеты на Монмартре 15 августа 1534, путешествие в Рим в 1537 (в том же году рукоположен в сан пресвитера), попытки совершить паломничество в Иерусалим и отказ от него ради деятельности в Италии, решение создать Общество Иисуса в 1539. В 1540 К. по просьбе короля Португалии Жуана III, нуждавшегося в иезуитах для организации миссионерской деятельности в Азии, отправился в Лиссабон. В апреле 1541 К., назначенный апостольским нунцием , отплыл в Индию. Проведя полгода в Мозамбике, К. в мае 1542 прибыл в Гоа, столицу португальских владений на Востоке. К тому времени проповедь христианства среди местного населения была малоэффективной, а португальское население не отличалось религиозным рвением.

В 1542—1545 К. занимался миссионерской деятельностью в Гоа и на юге Индии. К. и его сподвижники проповедовали, крестили, принимали исповеди, заботились о больных, погребали умерших, собирали пожертвования для бедных. Стремясь расширить сферу влияния христианства дальше на восток, К. в сентябре 1545 прибыл в Малакку, в 1546—1547 провел больше года на Молуккских о-вах. Хотя под влиянием проповедей и праведного образа жизни К. многие местные жители принимали христианство, однако в целом К. был разочарован результатами и перспективами своей деятельности в Индии и в Юго-Вост. Азии и стал связывать будущее христианства на Востоке с Японией, а затем и с Китаем. В апреле 1549 К. с несколькими спутниками отбыл из Гоа в Японию и 15 августа высадился в г. Кагосима на юге о. Кюсю, где получил от местного князя (даймё) разрешение проповедовать. Несмотря на сложности, связанные с недостаточным знанием языка и неточным переводом религиозной терминологии (сам К. так и не выучил ни одного восточного языка, однако настаивал, чтобы его помощники осваивали языки народов, среди которых трудились), К. добился значительных успехов.

В ноябре 1551 он отбыл из Японии, оставив там своих помощников и рассчитывая вскоре вернуться, но увлекся идеей христианизации Китая. 27 декабря 1551 прибыл в Малакку, где узнал о том, что назначен провинциалом иезуитов на Востоке, затем ненадолго вернулся в Гоа. В начале июня 1552 он вновь в Малакке, 17 июля выехал оттуда в Китай, в августе достиг о. Шанчуаньдао близ китайского берега, рассчитывая, несмотря на запреты властей, проникнуть в глубь страны. План осуществить не удалось: в ноябре К. тяжело заболел и вскоре умер. В марте 1553 нетленные мощи К. перевезены в Малакку, в декабре того же года — в Гоа; с 1624 хранятся в базилике Бон-Жезуш в Гоа, ставшей важным центром паломничества христиан Востока.

Письма-отчеты К. об успехах христианизации Востока произвели сильное впечатление в Европе, способствуя дальнейшему развитию миссионерского движения и в целом укреплению влияния Общества Иисуса. Во многом благодаря его усилиям миссионерская деятельность в странах Азии, Африки и Америки стала приоритетным направлением в работе иезуитов. К. определил основные направления их деятельности в Азии: устройство постоянных миссий и коллегий, духовное окормление европейских солдат и колонистов. Нигде не задерживаясь подолгу, он налаживал работу миссии, а затем оправлялся в другие места, сохраняя за собой общее руководство и координацию действий. Деятельность К. привела к возникновению или укреплению христианских общин в Южн. Индии, Юго-Вост. Азии и Японии. Беатифицирован в 1619, канонизирован 12 марта 1622 (одновременно с Лойолой). К. почитается католиками как покровитель Востока, миссионерской деятельности и мореплавания.

Соч.: Monumenta Xaveriana, ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta. T. 1—2. Matriti, 1899—1912; Epistolae S. Francisci Xaverii / Ed. G. Schurhammer, I. Wicki. T. 1—2. Rome, 1944—1945; Franz Xaver. Briefe und Dokumente, 1535—1552 / Hrsg. M. Sievernich et al. Regensburg, 2006.

Лит.: Королев А. А.Ксаверий Франциск // Православная энциклопедия. Том 39. М., 2015. С. 153—178; Brodrick J. Saint Francis Xavier. London, 1952; Schurhammer G. Franz Xaver; Sein Leben und Seine Zeit. 4 Bde. Freiburg, 1955—1973. (англ. пер.: Idem. Francis Xavier: His Life, His Times. Vol. 1—4. Rome, 1973—1982); San Francisco Javier y la empresa misionera jesuíta: Asimilaciones entre culturas / Ed. I. Arellano, C. Mata Induráin. Pamplona, 2012.