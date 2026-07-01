КРЮГЕРЫ

В исторических источниках сохранились сведения о томских купцах Крюгерах – прусских поданных.

Карл Иоганнович Крюгер

О ранних годах жизни Карла Иоганновича сведения не сохранились. Известно, что он был прусским подданным. Впервые о нем упоминается в связи с его обращением в 1876 г. в Томскую городскую думу. Он просил разрешения взять в аренду земельный участок в Загородной роще под строительство пивоваренного завода. В итоге городская дума свое разрешение дала, и с К. был заключен договор аренды на десять лет. Однако уже в 1884 г. К. был вынужден искать новый участок, поскольку в роще началось сооружение здания университета. К. взял в аренду землю купца 2-й гильдии И.К. Качковского. Позднее он выкупил этот участок в собственность.

После запуска пивоваренного завода на новом месте К. сосредоточился на продаже пива, вина и бакалеи. Тем не менее, в 1890 г. завод был передан в аренду Р.И. Крюгеру (одни исследователи считают его братом К., другие – близким родственником), который спустя несколько лет выкупил завод. В собственности К. находились также каменный трехэтажный дом с земельным участком и двухэтажный деревянный дом.

Умер К. 3 марта 1896 г.

Семья: сын – Макс Карлович.

Роберт Иванович Крюгер

Еще одним представителем прусской семьи Крюгеров в Томске был Роберт Иванович. Родился он в 1855 г. С молодости изучал пивоваренное дело. В 1880-х гг. оказался в России. В Томске устроился пивоваром на завод М.И. Рейхзелигмана.

В 1890 г. К. арендовал пивоваренный завод К.И. Крюгера. Через несколько лет выкупил завод и земельный участок под ним, начал производство и продажу пива. В 1902 г. пивоваренный завод был практически полностью уничтожен пожаром, но благодаря страховке К. сумел восстановить предприятие и запустить заново все производство.

Помимо завода, в собственности К. находились двадцать пивных лавок в Томске, в которых реализовывал свою продукцию.

Накануне Первой мировой войны К. отправился в Германию, вернуться в Россию не успел. В сентябре 1914 г. его фирма приостановила работу, а движимое имущество конфисковано и продано с аукциона. Решением Сибирского совнархоза от 22 мая 1920 г. предприятие К. национализировали.

О последних годах жизни К. практически ничего неизвестно. После 1914 г. сведения о нем обрываются.

Семья: супруга – Александра Семеновна, по национальности русская. Дети: Макс, Люция.