КРЫЛОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2001), научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 30 августа 1972 года в Ленинграде. В 1995 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1993 по 1994 год обучался в аспирантуре Высшей Школы социальных исследований (Париж).

В 1995–1998 годах обучался в аспирантуре исторического факультета СПбГУ.

В 1996–1999 годах преподавал историю в Гимназии № 171 Центрального района Санкт-Петербурга.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мистра. (Поздневизантийский феодальный город)».

С 1999 по 2001 год, с 2004 года по настоящее время – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2005 года – ученый секретарь Диссертационного совета института. С 2009 года – научный сотрудник отдела всеобщей истории.

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Образ Жанны д’Арк в сознании ее современников».

В 1998–2012 годах преподавал в Теологическом институте Церкви Ингрии.

В 2004–2010 годах читал курсы лекций на филологическом факультете СПбГУ.

Автор более 60 научных публикаций. В область научных интересов входят история европейского Средневековья, история Латинской Америки, история христианства, история политических учений.

Сочинения

Ингрия, ингерманландцы и Церковь Ингрии в прошлом и настоящем. Статьи и лекции разных лет. СПб., 2012;

История церкви инкери. СПб., 2010;

Византия – «страна чудес» в «Чудесах Девы Марии в лицах» // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. № 3 (7), 2015. С. 98 – 107;

Симфония по-латиноамерикански: религия и политика в теологии освобождения // Там же. Вып. 2. СПб., 2013;

Теология освобождения в Латинской Америке: социальные идеалы и политическая практика // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Теория, практика, методология. 4 – 2015. М., 2015. С. 6 – 18;

Христианство в ингерманландско-финском фольклоре: элементы, мотивы, образы // Оредеж. Литературно-краеведческий альманах. СПб, 2011;

Inkerinsuomalaiset Leningradin aluella: sopeutusongelmat // Carelia. № 2. 2012. Petroskoi, 2012;

Kristinusko inkerinsuomalaisessa kansanperinteessä. // Carelia № 8. 2012. Petroskoi, 2012;

La mémoire du passé soviétique chez les Finnois d’Ingrie (Siant-PéTersbourg et oblast de Leningrad) // Histoire et mémoire l’espace postsoviétique. Le passé encombre. Ed. K.Amacher, W.Berelowich. Publlications de l’Européen de l’Université de Genève. №12. 2014;

Pakanallisia aineksia inkerinsuomalaisten uskonnollisuudessa // Carelia. № 9. 2012. Petroskoi, 2012;

Signum missionis – знамение небесной миссии в эпопее Жанны д’Арк // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. № 4, 2014. С. 56 – 68;

Suomalainen luterilaisuus Venäjällä 1600–2000–luvulla // Carelia № 7. 2012. Petroskoi, 2012;

«Мир и война» в теологии освобождения и перспективы российско-латиноамериканских отношений // Научные труды Северо-западной академии государственной службы. Т.1. Вып. 1. СПб, 2010;

«Спор за ингерманландское наследство»: конструирование ингерманландской идентичности традиционная финно-угорская культура и неоингерманландский оксидентализм в Санкт-Петербурге и Ленинградской области // Международный журнал исследований культуры. № 1 (6) 2012;

«Теология освобождения» и взгляды ее представителей на концепцию мировой истории // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. Вып. 1. СПб., 2012;

«Ушедшая Ингрия» и ингерманландские финны Ленинградской области в 1990-е–2000-е гг. // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям: программа фундаментальных исследований Президиума РАН. М., 2010;