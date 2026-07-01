КРЫЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Биография

Николай Иванович Крылов родился 16 (по новому стилю – 29) апреля 1903 года в селе Голяевка (ныне – Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области). В 1919 году экстерном сдела экзамены за школу второй ступени. В апреле того же года Крылов добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию .

Начинал службу красноармейцем в 3-м авиационном дивизионе и 2-й Донской бригаде. Окончил пехотно-пулемётные курсы красных командиров в 1920 году, после чего был полуротным командиром в 248-м стрелковом полку 2-й стрелковой дивизии 11-й армии. Принимал участие в боях Гражданской войны на Южном, Кавказском и Закавказском фронтах, в том числе против формирований Дашнакцутюна в Армении и прочих антисоветских группировок, боях за Тифлис и Батуми. Два раза был ранен. Впоследствии был переброшен на Дальний Восток, участвовал в боях против вооружённых формирований Дальневосточной Республики и японских войск.

После окончания боевых действий Крылов продолжил службу в Красной Армии. В 1928 году окончил курсы усовершенствования командного состава, после чего служил начальником штаба полка 1-й Тихоокеанской дивизии. Принимал участие в конфликте на КВЖД . В дальнейшем продолжал службу на командных должностях на Дальнем Востоке. С 1936 года был начальником штаба Благовещенского района. В этой должности участвовал в боях на озере Хасан .

Великая Отечественная и советско-японская войны

С лета 1940 года Крылов служил начальником штаба Дунайского укреплённого района Одесского военного округа. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны . Уже в июле 1941 года он был назначен начальником оперативного отдела Отдельной Приморской армии. Принимал участие в обороне Одессы . Под его руководством была разработана и осуществлена операция по разгрому 13-й и 15-й румынских пехотных дивизий в районе Дофиновка-Григорьевка.

В августе 1941 года Крылов был направлен в Крым, был начальником штаба сначала Приморской армии, затем Севастопольского оборонительного района. Организовывал боевые действия советских частей во время обороны Севастополя . 8 января 1942 года при выезде на передовые позиции у Мекензиевых гор получил тяжёлое ранение и был эвакуирован из осаждённого города.

В сентябре 1942 года Крылов был назначен начальником штаба 62-й армии, которая под командованием генерала В. И. Чуйкова принимала непосредственное участие в обороне Сталинграда . Во время героической обороны города он сумел организовать бесперебойное управление всеми подчинёнными войсками, особенно теми, что прибывали на правый берег Волги и в тёмное время суток переправлялись через неё. Не раз Крылов вносил предложения Военному Совету армии на основании глубокого анализа обстановки, чем способствовал успешным действиям армии под Сталинградом. После окончания Сталинградской битвы, в апреле 1943 года, она была преобразована в 8-ю гвардейскую.

В мае 1943 года Крылов был назначен командующим 3-й резервной армией, а в июле того же года – командующим 21-й армией. Под его командованием эта армия участвовала в освобождении Смоленской и Витебской областей, форсировании рек Десны и Сожа. В сентябре 1943 года Крылову было присвоено звание генерал-лейтенанта, а в октябре он стал командующим 5-й армией.

Армия Крылова исключительно успешно действовала во время Белорусской наступательной операции на Богушевском направлении. Во взаимодействии с 39-й и 11-й гвардейской армиями она разгромила Витебскую и Богушевско-Оршанскую группировки вермахта. Стремительно развивая наступление, проходя с боями в среднем по 30 километров в сутки, она освободила более 4500 населённых пунктов, в том числе такие города, как Вилейка, Вильнюс и Каунас, форсировала реки Лучесу, Березину, Вилию и Неман. 15 июля 1944 года Крылову было присвоено звание генарал-полковника. Развивая наступление, части 5-й армии первыми вышли к Государственной границе СССР с Восточной Пруссией. За те бои Крылов был удостоен звания Героя Советского Союза . В дальнейшем 5-я армия успешно действовала при разгроме немецких войск в Восточной Пруссии .

После окончания Великой Отечественной войны армия Крылова была переброшена на Дальний Восток, где приняла участие в разгроме японской армии в Маньчжурии . За исключительно успешные действия во время советско-японской войны Крылову во второй раз было присвоено звание Героя Советского Союза.

Послевоенная карьера

С сентября 1945 года Крылов командовал 15-й армией, а с ноября того же года – заместителем командующего Приморским военным округом. В 1947-1953 годах командовал Дальневосточным военным округом. 18 сентября 1953 года Крылову было присвоено звание генерала армии. В 1956-1957 годах командовал Уральским, в 1957-1960 годах – Ленинградским, в 1960-1963 годах – Московским военными округами. 29 апреля 1962 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

С 5 марта 1963 года и вплоть до самой смерти Крылов командовал Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), одновременно являясь заместителем министра обороны СССР. Проводил большую работу по модернизации и развитию РВСН, разработке и принятию на вооружение новейших образцов ракетного вооружения. Опубликовал ряд работ по строительству Вооружённых Сил СССР и воспоминания.

На протяжении своей военной карьеры избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва, Верховного Совета СССР со 2-й по 8-й созывы, членом ЦК КПСС в 1961-1972 годах.

Скоропостижно скончался от обширного инфаркта 9 февраля 1972 года. Урна с его прахом установлена в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.