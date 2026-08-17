КРЫЛЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Крыленко Николай Васильевич (02[14].05.1885, с. Бехтерево, Смоленская губ. — 29.07.1938, Коммунарка, Московская обл.) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель.

В 1903—1905 учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. С 1904 — большевик. Один из организаторов Петербургского Совета рабочих депутатов . С 1906 — на нелегальном положении, член ПК РСДРП. После Третьеиюньского переворота 1907 арестован в связи с причастностью к военной организации РСДРП, но оправдан. Затем снова арестован и выслан в Люблин, где жили родители. Автор работы «В поисках ортодоксии» (1909), в которой склонялся к синдикализму . В 1909 сдал экзамены и получил диплом об окончании университета. Преподавал литературу и историю в частных польских школах. С 1911 работал в большевистской газете «Звезда» и «Правде». Тесно сотрудничал с В. И. Лениным . В 1912—1913 служил в 69-м Рязанском полку. В 1913 выслан в Харьков. Экстерном закончил юридический факультет Харьковского университета. В 1914—1915 — в эмиграции. В 1915—1916 — в заключении за уклонение от службы, направлен в войска. Участник Первой мировой войны 1914—1918 . Прапорщик. В мае 1917 — член армейского комитета 11-й армии Юго-Западного фронта. Агитировал за скорейшее прекращение войны, но утверждал, что сами большевики на фронте будут сражаться, пока война не окончена. В июне — член президиума I съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, член ЦИК. После июльского кризиса 1917 арестован, после Корниловского выступления 1917 — освобожден.

Один из организаторов Октябрьской революции 1917 , член петроградского военно-революционного комитета . 26 октября 1917 — 13 марта 1918 — член Совета народных комиссаров и Комитета по делам военным и морским, с 9 ноября 1917 — Верховный главнокомандующий. 20 ноября 1917 вместе со сторонниками советской власти захватил ставку Верховного главнокомандующего. При этом, несмотря на противодействие К., был убит генерал Н. Н. Духонин . К. содействовал заключению перемирия с Германией и ее союзниками 2 декабря 1917, руководил подготовкой к демобилизации армии. Депутат Учредительного собрания 1918 . С 21 января 1918 — член Всероссийской коллегии по организации и формированию РККА. Сторонник заключения Брестского мира 1918 . В феврале-марте 1918 — член Комитета революционной обороны Петрограда. С марта 1918 — член коллегии наркомата юстиции, выступал в качестве обвинителя на судебных процессах. В 1919 выступал за ограничение прав ВЧК. В 1922 инициатор создания советской прокуратуры и слияния ревтрибуналов с народными судами. В 1922—1931 — председатель Верховного трибунала при ВЦИК РСФСР, заместитель наркома юстиции и старший помощник прокурора РСФСР. Поддерживал государственное обвинение на процессе эсеров(см. Социалисты-революционеры ) 1922, в Шахтинском деле 1928 , в деле Промпартии 1930 и др. 28 ноября 1923 — 2 февраля 1924 — первый председатель Верховного суда СССР. Участвовал в разработке советского законодательства и конституций СССР 1924 и 1936. Член ЦКК ВКП(б) в 1927—1934. 28 ноября 1929 — 5 мая 1931 — прокурор РСФСР. 5 мая 1931 — 20 июля 1936 — нарком юстиции РСФСР, 20 июля 1936 — 15 января 1938 — нарком юстиции СССР. Доктор государственных и правовых наук с 1934, автор более 80 работ по советскому праву и истории революции. Заслуженный мастер альпинизма с 1934. С 1924 — руководитель Всесоюзной шахматной секции СССР. 31 января 1938 арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1956.

Соч.: Беседы о праве и государстве. М., 1924; Пять лет по Памиру. М., 1935; Советское правосудие. М., 1937; Судебные речи. Избранное. М., 1964; Смерть старой армии // Военно-исторический журнал. 1964. № 11.

Лит.: Архипенко В. К. Член Комитета по военным и морским делам Н. В. Крыленко // Первое Советское правительство. М., 1991; Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989; Поликарпов В. Д.Пролог гражданской войны в России (октябрь 1917 — февраль 1918). М., 1976; Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993; Симонов Е. Д. Человек многих вершин: Николай Васильевич Крыленко (1885—1938). М., 1969; Симонян М. Н. Его профессия — революция. Документальный очерк о жизни и деятельности Н. В. Крыленко. М., 1985; Смирнов Н. Г. Репрессированное правосудие. М., 2001; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.