КРУПСКАЯ (УЛЬЯНОВА) НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Крупская (по мужу Ульянова), Надежда Константиновна (14[26].02.1869, Санкт-Петербург — 27.02.1939) — российская революционерка, советский партийный и государственный деятель.

Педагог. В 1889 поступила на Высшие женские курсы в Петербурге, где в 1890 вступила в социал-демократический кружок. В 1891—1896 преподавала в воскресной вечерней школе для взрослых. В 1895—1896 — член петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, арестована и выслана в Уфимскую губ., затем в с. Шушенское в Сибирь, где 10 июля 1898 вышла замуж за В. И. Ульянова ( Ленина ). Член Российской социал-демократической рабочей партии со времени основания. Автор работы «Женщина-работница». В 1901—1905 — в эмиграции. Секретарь газеты «Искра». Член Заграничной лиги русской революционной социал-демократии. Большевичка. Секретарь газеты «Вперед». Участвовала в Революции 1905—1907 , секретарь ЦК РСДРП. С 1907 — в эмиграции. Преподавала в партийной школе Лонжюмо . Входила в редакцию журнала «Работница». Автор книги «Народное образование и демократия».

В апреле 1917 вместе с Лениным вернулась в Россию, работала в секретариате ЦК РСДРП(б). Член Выборгского райкома РСДРП(б), гласная Выборгской районной думы. После образования Совета народных комиссаров (СНК) — член коллегии Наркомпроса, комиссар по внешкольному образованию. С 22 ноября 1917 — член Государственной комиссии по просвещению. Участвовала в разработке декретов СНК по вопросам образования, организации ликвидации безграмотности. Сторонник трудовой политехнической школы. С 1918 — член Социалистической академии . С ноября 1920 — председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. Участвовала в создании Всесоюзного ленинского союза молодежи и пионерской организации .

Выступала в прессе с ортодоксальными коммунистическими статьями по вопросам политики и педагогики. В 1924—1927 — член ЦКК ВКП(б). В 1925 поддержала «новую оппозицию» . С 1927 — член ЦК ВКП(б). С 1929 — заместитель наркома просвещения РСФСР. Занималась развитием сети библиотек в СССР, открытием музеев. С 1931 — почетный член АН СССР. Член ВЦИК РСФСР, ЦИК СССР. С 1937 — член президиума Верховного Совета СССР.

Соч.: Воспоминания о Ленине. М., 1989; Педагогические сочинения. М., 1957—1963.

Лит.: Валентинов Н. Недорисованный портрет... М., 1993; Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1968—1969; Дридзо В. С. Н. К. Крупская. М., 1958; Левидова С. М., Павловская С. А. Н. К. Крупская (1869—1939). Л., 1962; Логинов В. Т. Владимир Ленин. Выбор пути. Биография. М., 2005; Н. К. Крупская. Биография. М., 1988; Фишер Л. Жизнь Ленина. М., 1997.