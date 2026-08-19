КРУППЫ

Круппы (нем. Krupp) — династия крупнейших промышленников Германии в XIX—XX вв.

Имеют нидерландское происхождение, впервые упоминаются в 1587 в списках Большой торговой гильдии Эссена, членом которой был Арндт К. (ум. в 1624). Его дочь Катарина приумножила капитал семьи и стала самой богатой женщиной в городе, сын Антон занимался продажей оружия во время Тридцатилетней войны 1618—1648 . К промышленному производству К. перешли при Хелене Амалии К.-Ашерфельд (1732—1810), приобретшей пакет акций горнопромышленных и металлургических предприятий. Ее внук Фридрих (1787—1826) в 1811 открыл сталелитейную фабрику, но после Наполеоновских войн производство пришло в упадок, а Фридрих К. занялся общественной деятельностью.

К восстановлению, усовершенствованию и расширению сталелитейного производства приступил Альфред К. (1812—1887). Его продукция получила всемирное признание на промышленных выставках в Лондоне (1851) и Мюнхене (1854), на предприятиях осуществлялась программа социальной помощи рабочим. С 1847 К. начали производство оружия, вскоре получили крупные оружейные заказы от прусского правительства. В 1853 Альфред изобрел и внедрил в широкое производство бесшовные железнодорожные колеса, символическое изображение которых в 1875 стало эмблемой фирмы К. Фридрих К. (1854—1902) присоединил к семейному концерну кильскую верфь и ряд предприятий сталелитейной и оружейной промышленности в Магдебурге. После смерти Фридриха по его завещанию комплекс предприятий К. был преобразован в акционерное общество, главным акционером которого стала его дочь Берта (1886—1957).

К. поддержали приход А. Гитлера к власти, во время Второй мировой войны стали основными поставщиками вооружений для вермахта. В 1943 по указу Гитлера (так называемому Закону Круппа) фирма была преобразована в товарищество с единоличным управлением, которое было передано сыну Берты К. Альфреду (1907—1967). В 1945 он был арестован, а в 1948 приговорен Нюрнбергским трибуналом к 12 годам заключения с конфискацией имущества. Выпущен досрочно, в 1953 приступил к восстановлению концерна, который был перепрофилирован на выпуск оборудования для тяжелой промышленности. После смерти Альфреда промышленная династия К. прервалась, концерн К. в 1999 вошел в состав конгломерата Tyssen Krupp AG.

Соч.: Вейхер З., Шредер Э. Вернер фон Сименс. Крупп. Ростов-на-Дону, 1998; Манчестер У. Стальная империя Круппов. История легендарной оружейной династии / Пер. с англ. М., 2003; Gall L. Krupp. Der Aufstieg einesIndustrieimperiums. Berlin, 2000.