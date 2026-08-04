КРУНОСЛАВ (КРУНИСЛАВ) ЮРЬЕВИЧ ГЕРУЦ

Российский и хорватский общественный деятель, публицист, предприниматель

Происхождение и образование. Работа в Хорватии.

Крунослав Геруц родился в хорватском городе Крижевцы в семье сапожника. В 1882 г. окончил философский факультет королевского университета Франца Иосифа I в Загребе. Тогда же, в студенческие годы проявился его интерес к книжной торговле. Какое-то время К. Геруц проработал в книжном магазине в Загребе. Тогда же, в студенческие годы, Крунослав Геруц проявил себя как активист националистической Партии права, боровшейся за самостоятельность Хорватии. После того, как в Хорватии установился режим бана К. Куэна-Хедервари, он решает покинуть родные места и отправиться в Болгарию, где он продолжал писать статьи для хорватских изданий.

Пребывание в Болгарии

Геруц, по его словам, собирался отправиться через Болгарию в Россию, для того, чтобы еще лучше познакомиться с русской литературой и культурой, но его задержала сербско-болгарская война 1885 г. Во время этой войны он вступил в болгарский добровольческий отряд, участвовал в нескольких сражениях с сербами, за что был награжден болгарским орденом «За храбрость» IV степени. Но Геруц в конце 1886 г. был вынужден покинуть Болгарию, поскольку он принимал участие в устроенном военными перевороте против болгарского князя Александра I Баттенбергского. После того, как начались преследования участников путча, К. Геруц отправляется в Россию.

Жизнь Крунослава Геруца в Российской империи

В 1887 г. Геруц добирается до Санкт-Петербурга и поселяется там. Ему довелось стать одним из учредителей журнала «Славянские Известия», печатного органа Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. В нем он публиковал и свои статьи, в которых умело скрывал под панславистской риторикой пропаганду идей хорватской государственности. В 1889 г. К.Ю. Геруц совместно со своим другом М.Д. Дошеном (1859–1944), также хорватом и активистом Партии права, основал «Русско-славянский книжный магазин», основной деятельностью которого был книгообмен между Россией и славянскими землями. Среди клиентов К. Геруца были известные в русском обществе люди, в частности, ученые К.Я. Грот, В.И. Ламанский, А.Н. Веселовский, А.Н. Пыпин. В 1890 г., совместно с М.Д. Дошеном, К.Ю. Геруц публикует под именем русского ученого М.М. Филиппова (1858–1903) монографию «Хорваты и борьба их с Австрией», в которой содержалась пропаганда идей Партий права, героизация ее лидеров и идеи хорватской самостоятельности в целом.

После закрытия «Славянских Известий» в 1891 г. Геруц продолжил заниматься книготорговлей через свой «Русско-славянский книжный склад, но в 1893 г. был вынужден продать его из-за долгов. В 1908 г. он становится членом общества «Русское зерно», целью которого было внедрение новых методов хозяйствования на селе. Важной частью программы «Русского Зерна» являлась идея об отправке практикантов из числа русских крестьян в славянские земли на выучку. И во многом благодаря Геруцу сто русских практикантов в конце 1908 – начале 1909 гг. отправились в Хорватию. Помимо «Русского Зерна», К.Ю. Геруц с 1908 г. работал в библиотеке Государственной Думы России, где пытался продвигать идею об учреждении там особых Славянского и Азиатского отделов, которая, впрочем, не была осуществлена.

В 1915 г., вскоре после начала Первой мировой войны Геруц стал членом Русско-хорватского общества памяти Крижанича, одной из основных целей которого была забота о военнопленных славянского происхождения, оказавшихся в России.

Судьба Геруца после 1917 г.

В 1917 г. Геруц отправился на Кавказ, сначала в Северную Осетию, а затем в меньшевистскую Грузию. В течение нескольких лет он возглавлял там Кавказский библиографический институт и государственную библиотеку, а также «Тифлисское сельскохозяйственное общество». Там же он пытался создать общество «Кавказское зерно» (по аналогии с русским). В 1923 г. К.Ю. Геруц вернулся в Москву, где работал в Госиздате и в «Крестьянской газете». В то же время он пропагандировал идею отправки крестьян в другие страны на практику, как и до революции. Эта активность Геруца привлекла внимание Н.К. Крупской, состоявшей с ним в переписке.

Но в начале 1920-х гг. К.Ю. Геруцу не удалось претворить свои идеи в жизнь. В конце 1925 г. он был арестован по ложным доносам, и выслан из Москвы в Кудымкар, но через год освобожден из ссылки и проживал до октября 1927 г. в Тюмени. В том же году его вновь арестовали, и в 1928 г. Геруц был сослан в г. Турткуль Каракалпакской АССР. После окончания срока ссылки в 1931 г. Геруц решил остаться в Средней Азии. Весной 1933 г. он стал заведующим культурным сектором при Нукусстрое, а летом того же года возглавил аналогичный сектор в Халкабаде при машинно-тракторной станции. В августе 1933 г. Геруц вернулся в Турткуль и стал заведовать сельскохозяйственным кабинетом и библиотекой при Наркомате земледелия Каракалпакской АССР.

Дата и место смерти К.Ю. Геруца неизвестны. Последним известным в настоящее время документом авторства Геруца, является его письмо Н.К. Крупской от 1934 г.