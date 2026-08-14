КРУМ

Крум (болг. Крум) (? — 13.04.814, Плиска) — болгарский хан, правление которого положило конец борьбе за власть представителей нескольких тюркских родов и способствовало укреплению основ государственности Болгарии.

С начала правления (802/803) К., происхождение которого неизвестно, выступал как грозный воин, руководствовавшйся принципом «брать чужое и не отдавать своего». В 803—805, воспользовавшись разгромом Карлом Великим Аварского каганата, подчинил его восточную окраину, населенную аварами и славянами. Линия северной болгарской границы достигла верховьев рек Тиса, Прут, Днестр. Под болгарский контроль попала часть торгового пути Балканского п-ова, которая вела с востока на запад. Ущемление экономических и политических интересов Византийской империи, борьба за подчинение славянских племенных союзов стали причинами болгаро-византийских войн, которые К. вел с императорами Никифором I Геником (802—811), Михаилом I Рангаве (811—813), Львом V Армянином (813—820). В 808 болгарские отряды вторглись в долину р. Струмы, в их руках оказалось большое количество золота, предназначенного для выплаты жалования византийским войскам. Перед Пасхой 809 хан захватил опорный пункт ромеев на полуострове — Сердику (София), уничтожил часть крепостных стен, расправился с гарнизоном и жителями города. В 811 Никифор I нанес поражение 12-тысячному войску К., сжег его резиденцию (аул Плиска) и захватил хранившиеся там богатства. К. жестоко отомстил, устроив возвращавшемуся византийскому войску ловушку в Вырбишском ущелье. Пытавшиеся спастись бегством натыкались на устроенные болгарами засеки и были перебиты лучниками; император убит, из его окованного серебром черепа сделана ритуальная чаша, которой обносили приближенных хана на пирах. После битвы болгарам достались многочисленные пленные, вооружение, часть императорских инсигний, знаки отличия византийских военачальников.

Весной 812 К. завоевал многие фракийские и македонские города и крепости, в том числе Девельт, Анхиало, Берое, Филиппополь. Он предложил Михаилу I Рангаве возобновить мирный договор 716 и признать новые границы Болгарии. Отказ императора привел к возобновлению военных действий, в результате которых пала Месемврия. Вместе с огромной добычей К. получил 36 медных сифонов с «греческим огнем». В июне 813 болгары нанесли поражение византийским войскам у крепости Версиникия близ Адрианополя. Доверив осаду города своему брату, К. двинулся на Константинополь и устроил военный лагерь под стенами столицы. Перед своим войском и изумленными жителями города хан выступил в качестве верховного жреца: принес жертвоприношения богам; зайдя в море, совершил омовение и окропил водой воинов. Осада оказалась неудачной, К. повернул к Адрианополю, захватил и разрушил его, часть населения (около 10 тыс. семей) переселил в Бессарабию для организации пограничной охраны от набегов мадьяр. Зимой 813—814 болгары взяли Аркадиополь, угнав за Дунай 50 тыс. жителей. Весной 814 К., «возгордясь своими победами», готовился к решительному штурму Константинополя: призвал в войска авар и славян, собирал осадные и стенобитные орудия. Однако его политические амбиции не были реализованы, бежавшие из Болгарии пленники сообщили императору, что в Великий четверг перед Пасхой (13 апреля 814) от сильного кровоизлияния К. внезапно умер.

Деятельность К. имела двойственный результат: войны с Византией и расширение границ Болгарии сопровождались ощутимым культурным влиянием, проводниками которого стали переселяемые ханом христианские подданные империи, но попытки побудить их к отречению от своей религии закончились неудачей (некоторые были казнены по приказу К.; самым известным из мучеников стал митрополит Адрианопольский Мануил). Хан использовал опыт пленных, привлекал перебежчиков: греческих финансистов и арабских инженеров. Беглые знатные ромеи, отказавшиеся от христианства, находились даже в кругу семьи К. Главная резиденция ханов — Плисковский аул — постепенно переустраивалась, превращаясь в столицу властного правителя. Вход в Плиску украшали вывезенные из-под Константинополя статуи, память о победах хана увековечивалась надписями (на греческом языке) на триумфальных колоннах, установленных перед дворцом. Византийская энциклопедия «Суда» (X в.) сохранила упоминания о «законах К.», направленных против пороков, способствующих ослаблению государства: клеветничества, взяточничества, нищенства, пьянства. Начиная с правления К. расширялся список лиц, обладавших властными полномочиями, что отражало формирование государственного аппарата. В присоединенных к Болгарии землях К. перешел от племенного к административно-территориальному принципу организации власти. Он разделил завоеванные к югу от Балканских гор территории на три части, назначив управлять войсками в них видных вельмож: своего брата, имевшего титул кавхана, — в центральной области, ичиргу боила Тука — на «правой стороне», боила Иратаиса — на «левой». В их подчинении находились стратиги, имена которых имели греческое происхождение. Среди окружения К. появились и славянские вельможи, например Драгомир — посредник при переговорах с византийскими властями. Реформы К. разрушали конфедеративный характер Болгарского государства, преодолевая обособленность болгар и славян, и способствовали длительному процессу этнической ассимиляции. Наследники К. правили в Болгарии до конца X в.

Лит.: Златарски В. Н. История на българската държава през средните векове. Т. 1. Ч. 1. София, 1918; Божилов И., Гюзелев В. История на България в три тома. Т. I. История на Средновековна България. VII—XIV век. Пловдив, 1999.