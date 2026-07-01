КРОТОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1999), профессор кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ (2002), академик Академии военно-исторических наук (2002).

Родился 22 июня 1961 года в Ленинграде. В 1983 году окончил исторический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. С 1983 по 1984 год работал библиотекарем и преподавателем истории в Ленинградском техникуме морского приборостроения, с 1984 по 1985 год – экскурсоводом в Центральном военно-морском музее. С 1985 по 1996 – сотрудник кафедры русской истории факультета социальных наук Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена (с 1991 года – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена). В 1987 году под руководством И.П. Шаскольского защитил кандидатскую диссертацию на тему «Строительство Балтийского флота в первой четверти XVIII века». С 1996 года - сотрудник кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ. В 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему «Российский флот на Балтике при Петре Великом».

Автор более 160 научных публикаций. В область научных интересов входят история русской армии и флота, кораблестроения, Санкт-Петербурга, русско-европейских культурных, научных и экономических связей, живописи и скульптуры Петровской эпохи, русской литературы XVIII века.

Сочинения:

Битва при Полтаве (К 300-летней годовщине). М., 2009.

Гангутская баталия 1714 года. СПб.: Лики России, 1996. 248 с.;

Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого / Пер. с англ. Е. Е. Путятина / Вступительная статья, научная редакция и уточнение перевода, примеч. П. А. Кротова. СПб.: Историческая иллюстрация, 1999. 192 с.;

История отечественного военного судоремонта. Кн. 1. СПб.: Гангут, 2004. Глава 1;

История отечественного судостроения. СПб.: Судостроение, 1994. Т.1. Главы 8-12, 18;

Нартов А. А. Рассказы о Петре Великом (по авторской рукописи) / Подготовка текста рукописи и приложений, вступительная статья П. А. Кротова. СПб.: Историческая иллюстрация. 2001. 160 с.;

Основание Санкт-Петербурга: загадки старинной рукописи. СПб.: Историческая иллюстрация, 2006. 160 с.

Осударева дорога 1702 года: Пролог основания Санкт-Петербурга/Отв. ред. Н. В. Кирющенко. СПб.: Историческая иллюстрация, 2011. 312 с: ил.

Тревожные годы Архангельска: 1700—1721: Документы по истории Беломорья в эпоху Петра Великого / Российская Академия наук, Архангельский филиал Русского географического общества / Издание подготовили Ю. Н. Беспятых, В. В. Брызгалов, П. А. Кротов. Архангельск, 1993. 431 с. (40 документов).