КРОНШТАДТСКИЕ ВОССТАНИЯ 1905 И 1906

Кронштaдтские восстaния 1905 и 1906 — массовые вооруженные выступления матросов и солдат Балтийского флота в Кронштадте в период Революции 1905—1907 .

На следующий день после выхода Манифеста 17 октября 1905 , 18 октября в Кронштадте по инициативе местной организации РСДРП(б) (см. Большевизм ) прошла антиправительственная демонстрация матросов, солдат и рабочих Пароходного завода. 23 октября состоялся 5-тысячный митинг матросов и солдат, организованный эсерами и членами РСДРП. Участники добивались распространения гражданских свобод на армию и флот, улучшения материального и правового положения военнослужащих, установления демократической республики, введения всеобщего избирательного права и уничтожения сословий. 24—25 октября артиллеристы и пехотинцы гарнизона выступили с требованием увеличения жалованья, сокращения срока службы и др. 26 октября, после ареста 52 солдат 2-го крепостного пехотного батальона, группа матросов неудачно пыталась их освободить, при этом были убит один и ранены два матроса. В ответ восстали 4-й и 7-й флотские экипажи, а также матросы учебно-минного и учебно-артиллерийского отрядов, затем другие флотские экипажи. Большая часть нижних чинов 3-го и 5-го батальонов крепостной артиллерии, посланная для усмирения матросов, отказалась идти против мятежников, многие перешли на сторону последних. Всего в К. в. 1905 участвовало свыше 3 тыс. матросов и 1,5 тыс. солдат. Восставшие к вечеру 26 октября овладели городом. Отсутствие руководства и дисциплины привело к погромам винных складов, магазинов и жилых домов. Утром 28 октября к Кронштадту подошли корабли со специальными командами из Санкт-Петербурга. До 1 ноября в городе разоружали матросов, проводили обыски и аресты. Военный суд в марте 1906 приговорил 9 человек к различным срокам каторги, 67 человек — к различным срокам тюремного заключения, 84 человека были оправданы.

Восстание 1906 было частью плана общего восстания на Балтийском флоте. Подготовку совместного выступления матросов, солдат и рабочих провели Кронштадтская военная организация большевиков и партия эсеров. Восстание началось 19 июля 1906. Матросы 1-й и 2-й флотских дивизий (около 6 тыс. человек) вооружились и арестовали офицеров. К восставшим присоединились артиллеристы учебного отряда и около 400 бойцов рабочих дружин. В захваченном ими здании Морского арсенала оружия не оказалось, использовать артиллерию батареи «Литке» и форта «Константин» также не удалось, так как офицеры и часть солдат вывели орудия из строя. Не удалось захватить почту и телеграф. Форт был окружен правительственными войсками и после артиллерийского обстрела сдался. К утру 20 июля восстание было подавлено. 3 тыс. участников были арестованы. По приговорам военно-полевых судов в 1906 были расстреляны 36 человек, сосланы на каторгу 228 человек, отправлены в исправительно-арестантские отделения 1032 человека.

Лит.: Егоров И. В. 1905: Восстания в Балтийском флоте в 1905—06 гг. в Кронштадте, Свеаборге и на корабле «Память Азова»: Сборник статей, воспоминаний, материалов и документов. Л., 1926; Военные моряки в период первой русской революции 1905—1907 гг.: Сборник статей и воспоминаний участников. М., 1955; Сивков П. З. Кронштадт: Страницы революционной истории. Л., 1972.