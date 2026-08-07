КРИТОЛАЙ ИЗ ФАЗЕЛИДЫ (др.-греч. Κρίτόλαος)

Древнегреческий философ-перипатетик.

Критолай происходил из небольшого города Фазелида (Ликия). Он был схолархом перипатетической школы после Аристона Кеосского. Критолай вместе с академиком Карнеадом и стоиком Диогеном Вавилонским участвовал в знаменитом философском посольстве от Афин в Рим для урегулирования конфликта из-за разграбления афинянами города Оропа.

Критолай полемизировал со стоиками из-за их учения о мировых циклах, заканичивающихся уничтожением космоса в пожаре; он отстаивал положение, что космос вечен. Его рассуждение на эту тему сохранены Филоном Александрийским в «О вечности мира». Критолай аргументирует вечность косомоса тем, что, во-первых, космос вечен, потому что он есть причина собственного существования и, во-вторых, космос вечен, потому что вечен человеческий род; в обоих случаях его аргументация скорее софистическая, чем философская. Критолай внес несколько новых идей в перипатетическую философию: он считал время не сущностью, а понятием или мерой и исправил определение счастья, данное Аристотелем , полагая, что счастье – это полнота душевных, телесных и внешних благ, где добродетель имеет не больше веса, чем остальные блага.