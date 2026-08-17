КРИТИЙ (др.-греч. Κριτίας)

Афинский политик, глава правительства Тридцати тиранов, софист , поэт.

Сын Каллесхра, он происходил из знатного аристократической рода Кодридов и был потомком, по утверждению Диогена Лаэртского, брата знаменитого мудреца и реформатора Солона. С молодых лет Критий отличался проспартанскими и олигархическими симпатиями и критическим отношением к афинской демократии. В двух своих трактатах (один в стихах, другой – в прозе) он восхвалял спартанский строй и порядки. Был учеником Сократа, впрочем, со своим учителем он впоследствии разошелся – Сократ резко критиковал политику, проводимую Тридцатью тиранами. Критий изучал модные тогда софистические учения, был близок с софистом Горгием и сам писал философские труды. На досуге он сочинял элегии, писал трагедии, наставления по ораторскому искусству. До нас дошел также фрагмент сатировой драмы «Сизиф», приписываемой Критию. Судя по тексту, автор имел весьма скептические, если не сказать, атеистические взгляды: в нем рассказывается, как придумал религию некий мудрец, дабы держать с её помощью народ в узде. Платон приходился Критию внучатым племянником, он вывел родственника в качестве героя диалогов «Хармид» и «Протагор». Критий – действующее лицо также в «Тимее» и «Критии», именно в его уста вложен рассказ об Атлантиде, однако высказывались сомнения в том, что это именно тот самый будущий тиран Критий – ряд авторов полагает, что Платон имел в виду его деда, также звавшегося Критием.

Первое появление Крития на политической арене – 415 г. до н.э., когда он оказался замешан в историю с осквернением герм и какое-то время провел в тюрьме по доносу Диоклида вместе с другими предполагаемыми святотатцами, о чем упоминает его родственник Андокид. Вероятно, вместе с другими членами тайных олигархических гетерий Критий принял участие в олигархическом перевороте 411 г. до н.э. и в деятельности правительства Четырехсот – его имя упоминается в одной из речей, приписываемых Демосфену (LXVIII), в связи с намерением впустить спартанцев в возведенное олигархами укрепление в Эетионии. Критий едва ли был тогда видной фигурой и, возможно, был близок к Ферамену, стоявшему на умеренно-олигархических позициях и осуждавшему крайности и жестокости, допущенные вождями переворота. По свидетельству Плутарха , именно он в 410 г., когда власть уже была передана Пяти тысячам, внес постановление о возвращении из изгнания Алкивиада, а оратор Ликург вспоминал нетривиальное предложение Крития о посмертном наказании Фриниха – одной из самых зловещих фигур среди лидеров олигархов: его кости следовало извлечь и выкинуть за пределы Аттики. Однако около 407 г. до н.э. Критий все-таки был сослан по предложению Клеофонта, одного из демократических лидеров. Он отправился в Фессалию, а на родину вернулся в 404 г. до н.э. после поражения Афин в Пелопоннесской войне и заключения Фераменова мира, одним из условий которого было как раз возвращение изгнанников.

Критий становится фактическим главой правительства Тридцати тиранов (404-403 гг. до н.э.), навязанного афинянам спартанцами. Ответственность за происходившие в тот год жестокие репрессии, казни многих граждан в значительной степени лежала именно на Критии. Он самолично вычеркнул своего бывшего товарища Ферамена, выступившего против массовых казней, из списка трех тысяч полноправных граждан, чтобы осудить его на смерть. Плутарх уверяет, что именно Критий уговаривал Лисандра покончить с Алкивиадом, укрывшимся во Фригии, и спартанский военачальник, вняв этим призывам, попросил сатрапа Фарнабаза устроить убийство афинского изгнанника.

Когда сторонники демократии захватили Мунихию (403 г. до н.э.), Критий выступил навстречу с войском и лично повел его в атаку. В этом бою лидер Тридцати тиранов сражался храбро и погиб.

В схолиях к Эсхину (I, 39) говорится, что единомышленники поставили Критию памятник, изображавший Олигархию с факелом, поджигающую Демократию, с надписью: «Памятник это мужей благородных, которые хоть ненадолго спесь смогли укротить афинян народа проклятого» (перевод Э.Д. Фролова).

Источники:

Андокид. О мистериях; Лисий. Речи. XII;

Ксенофонт. Греческая история. II; Меморабилии, I;

Платон. Апология Сократа;

Аристотель. Афинская полития, XII – XIV;

Диодор. XIV;

Филострат. Жизнеописания софистов, I.

Отрывки из сочинений Крития :

Critias. Fr. 1-75 // Diels H. - Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1903; 13. Aufl., 1968.

Маковельский А.О. Софисты. Вып. 1-2. Баку, 1940-1941.