КРИСТИАН I (CHRISTIAN I)

С 1448 года - король Дании, с 1450 - Норвегии, с 1457 - Швеции, с 1460 - герцог Шлезвига и Гольштейна. Сын Дитриха Счастливого и его второй жены Хельвиг Шауэнбургской, герцогини Шлезвига и графини Гольштейна. Основатель династии Ольденбургов. Был женат на Доротее Бранденбургской.

После смерти бездетного Кристофера Баварского в январе 1448 года, которая привела к фактическому распаду Кальмарской унии , датская корона была предложена Адольфу VIII Шлезвиг-Гольштейнскому, могущественному феодалу, который, однако, отказался от престола в пользу своего племянника Кристиана. При этом по требованию Риксрода Кристиан должен был жениться на вдовствующей королеве Доротее. 1 сентября 1448 года Кристиан был избран на датский престол, а спустя год, 28 октября 1449 года, был коронован.

В 1449 году норвежский Риксрод коронует Карла Кнуттсона, который годом ранее также получил шведскую корону. Шведская знать, стремившаяся избежать войны с Данией, заставила Карла отказаться от норвежского престола, и в 1450 году Кристиан получил этот титул. 29 августа 1450 года в Бергене было подписано соглашение, согласно которому Дания и Норвегия отныне будут иметь только одного короля, при этом оставаясь выборными монархиями.

Со временем Карл Кнутссон стал все менее популярным в Швеции, и в 1457 году Кристиан добился избрания себя королем Швеции, таким образом, восстановив унию. Правление Кристиана в Швеции подошло к концу с избранием нового регента, епископа Кеттила Карлcсона Ваза. Попытки Кристиана вернуть шведскую корону военным путем оказались неудачными: в октябре 1471 года он был разгромлен войсками регента Стена Стура Старшего в битве при Брункеберге.

Умер 21 мая 1481 года в замке Копенгагена, похоронен в Соборе Роскилле.

Иллюстрации:

Автор неизвестен. Портрет короля Кристиана I в замке Фредериксборг (фрагмент изображения «Кристиан I и королева Доротея) (ок. 1400).

Автор статьи: Перепечкин К. В.