КРИСТИ УИЛЬЯМ
КРИСТИ УИЛЬЯМ - американский и французский дирижёр, музыковед.
Окончил Гарвардский университет (история искусства), затем изучал игру на клавесине (у Р. Кёркпатрика) и музыковедение (у Э. Форбса) в Йельском университете. С 1971 года живёт в Париже (гражданин Франции с 1995 года). В 1979 году основал ансамбль старинной музыки «Ар Флориссан» («Les Arts Florissants», по названию сочинения М.А. Шарпантье), которым руководит поныне. Ансамбль получил мировое признание после постановки оперы «Ацис» Ж.Б. Люлли в «Опера-Комик» (1987); с 1996 года участник Глайндборнского фестиваля.
В 1982-1995 годах Кристи - профессор Парижской консерватории (класс старинной музыки), в 2002 году в городе Кан основал академию «Жарден де вуа» для совершенствования молодых певцов в области старинной музыки. В основе исполнительской концепции Кристи лежат принципы аутентичного исполнительства. Репертуар Кристи и его ансамбля составляет французская, итальянская и английская музыка барокко и Позднего Возрождения (часто в редакции самого Кристи), в т. ч. малоизвестная. Среди аудиозаписей (всего свыше 70) - оперы «Возвращение Улисса на родину» К. Монтеверди, «Медея» М.А. Шарпантье, «Дидона и Эней» Г. Пёрселла, «Идоменей» А. Кампра, опера-балет «Галантные Индии» Ж.Ф. Рамо, итальянские мадригалы и французские мотеты.
Награждён орденом Почётного легиона (1993).
Сочинения:
Purcell: Au coeur du baroque. P., 1995 (avec M. Khoury).