КРИСТИ УИЛЬЯМ

КРИСТИ УИЛЬЯМ - американский и французский дирижёр, музыковед.

Окон­чил Гар­вард­ский университет (ис­то­рия ис­кус­ст­ва), за­тем изу­чал иг­ру на кла­ве­си­не (у Р. Кёрк­пат­ри­ка) и му­зы­ко­ве­де­ние (у Э. Форб­са) в Йель­ском университете . С 1971 года жи­вёт в Па­ри­же (гра­ж­да­нин Фран­ции с 1995 года). В 1979 году ос­но­вал ан­самбль ста­рин­ной му­зы­ки «Ар Фло­рис­сан» («Les Arts Flo­ris­sants», по названию со­чи­не­ния М.А. Шар­пан­тье), ко­то­рым ру­ко­во­дит по­ны­не. Ан­самбль по­лу­чил ми­ро­вое при­зна­ние по­сле по­ста­нов­ки опе­ры «Ацис» Ж.Б. Люл­ли в «Опе­ра-Ко­мик» (1987); с 1996 года уча­ст­ник Глайнд­борн­ско­го фес­ти­ва­ля.

В 1982-1995 годах Кристи - профессор Па­риж­ской кон­сер­ва­тории (класс ста­рин­ной му­зы­ки), в 2002 году в городе Кан ос­но­вал ака­де­мию «Жар­ден де вуа» для со­вер­шен­ст­во­ва­ния мо­ло­дых пев­цов в облас­ти ста­рин­ной му­зы­ки. В ос­но­ве ис­пол­ни­тель­ской кон­цеп­ции Кристи ле­жат прин­ци­пы ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. Ре­пер­ту­ар Кристи и его ан­самб­ля со­став­ля­ет французская, итальянская и английская му­зы­ка ба­рок­ко и Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния (час­то в ре­дак­ции са­мо­го Кристи), в т. ч. ма­ло­из­ве­ст­ная. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей (все­го свыше 70) - опе­ры «Воз­вра­ще­ние Улис­са на ро­ди­ну» К. Мон­те­вер­ди, «Ме­дея» М.А. Шар­пан­тье, «Ди­до­на и Эней» Г. Пёр­сел­ла, «Идо­ме­ней» А. Кам­пра, опе­ра-ба­лет «Га­лант­ные Ин­дии» Ж.Ф. Ра­мо, итальянские мад­ри­га­лы и французские мо­те­ты.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1993).

Сочинения:

Purcell: Au coeur du baroque. P., 1995 (avec M. Khoury).