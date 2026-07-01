КРИР
КРИР - люксембургские архитекторы, теоретики архитектуры, братья.
Представители направления «нового традиционализма» в рамках постмодернизма.
Роберт (Роб) (родился 10.6.1938 года, Гревенмахер), окончил Высшую техническую школу в Мюнхене (1964); работал у архитекторов О.М. Унгерса (1965-1966 годы) и Ф. Отто (1967-1970 годы) в Кёльне, Берлине и Штутгарте. С 1970-х годов включился в движение «альтернативного градостроительства». В своих проектах исходит из традиционных приёмов регулярной градостроительной композиции. Участник «критической реконструкции» запущенных территорий Берлина (генпланы жилых кварталов на Риттер-штрасе, 1977-1983 годы, и на Раух-штрасе, 1980-1985 годы). С 1993 года возглавляет вместе с зятем, архитектором К. Колем, архитектурное бюро в Берлине. Среди их совместных работ: генпланы и общественного здания нового поселка Кирхштайгфельд близ Потсдама (1992-1998 годы), районов «Де Ресидент» в центре Гааги (1989-2001 годы), «Меандер» в Амстердаме (1995-2006 годы). Квартал судебных учреждений в Люксембурге вписан в пространство разрушенной крепости С. де Вобана (1992-2008 годы, с участием Леона Крира). Занимается также скульптурой, вводя фигуративную пластику в свои архитектурные проекты; создаёт памятники (поэту Дж. Салват-Папасейту в Барселоне, 1986-1988 годы, и др.).
Леон (родился 7.4.1946 года, Люксембург), учился в Высшей технической школе в Штутгарте (1964-1965 годы), школе Архитектурной ассоциации (1973-1976 годы) и в Королевском колледже искусств (1977) в Лондоне. Работал у Дж. Стерлинга в Лондоне и с Й. Кляйхусом в Берлине. С конца 1970-х годов. выступает с критикой архитектуры и градостроительства модернизма, создаёт серии проектов идеальных архитектурных комплексов (для Рима, 1977, Люксембурга, 1978, Берлина, 1980-1983 годы, Стокгольма, 1981, и др.; проект города Атлантис на острове Тенерифе, 1987). Разработал генплан экспериментального поселка Паундбери в Англии (1987-1991 годы, строится под патронажем Принца Уэльского с 1993 года), нового района в Алессандрии (Италия, 1997-2002 годы; совместно с Г. Тальявенти). Обращается к темам древнеримской архитектуры и французского классицизма (здание общественного центра в поселке. Виндзор в штате Флорида, США, 1989-1999 годы). Занимается дизайном мебели.
Сочинение:
Krier R. L’espace de la ville: théorie et pratique. Brux., 1980;
idem. On architecture. L., 1982;
idem. Architectural composition. N. Y., 1988;
Автор статьи: А. Н. Шукурова
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
idem. Elements of architecture. 2nd ed. L., 1992;
idem. Town spaces: contemporary interpretations in traditional urbanism. 2nd ed. Basel; Boston, 2006