КРИР

КРИР - люксембургские архитекторы , теоретики архитектуры, братья.

Пред­ста­ви­те­ли на­прав­ле­ния «но­во­го тра­ди­цио­на­лиз­ма» в рам­ках по­ст­модер­низ­ма.

Ро­берт (Роб) (родился 10.6.1938 года, Гре­вен­махер), окон­чил Выс­шую тех­ническую шко­лу в Мюн­хе­не (1964); ра­бо­тал у ар­хитек­то­ров О.М. Ун­гер­са (1965-1966 годы) и Ф. От­то (1967-1970 годы) в Кёль­не, Бер­ли­не и Штут­гар­те. С 1970-х годов вклю­чил­ся в дви­же­ние «аль­тер­на­тив­но­го гра­до­стро­и­тель­ст­ва». В сво­их про­ек­тах ис­хо­дит из тра­диционных приё­мов ре­гу­ляр­ной гра­до­стро­ительной ком­по­зи­ции. Уча­ст­ник «кри­тической ре­кон­ст­рук­ции» за­пу­щен­ных тер­ри­то­рий Бер­ли­на (ген­пла­ны жи­лых квар­та­лов на Рит­тер-штра­се, 1977-1983 годы, и на Ра­ух-штра­се, 1980-1985 годы). С 1993 года воз­глав­ля­ет вме­сте с зя­тем, архитектором К. Ко­лем, ар­хитектурное бю­ро в Бер­ли­не. Сре­ди их со­вме­ст­ных ра­бот: ген­пла­ны и об­щественного зда­ния но­во­го поселка Кир­хш­тайг­фельд близ Пот­сда­ма (1992-1998 годы), рай­онов «Де Ре­си­дент» в цен­тре Гаа­ги (1989-2001 годы), «Ме­ан­дер» в Ам­стер­да­ме (1995-2006 годы). Квар­тал су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний в Люк­сем­бур­ге впи­сан в про­стран­ст­во раз­ру­шен­ной кре­по­сти С. де Во­ба­на (1992-2008 годы, с уча­сти­ем Ле­о­на Кри­ра). За­ни­ма­ет­ся так­же скульп­ту­рой, вво­дя фи­гу­ра­тив­ную пла­сти­ку в свои ар­хитектурные про­ек­ты; соз­да­ёт па­мят­ни­ки (по­эту Дж. Сал­ват-Па­па­сей­ту в Бар­се­ло­не, 1986-1988 годы, и др.).

Ле­он (родился 7.4.1946 года, Люк­сем­бург), учил­ся в Выс­шей тех­нической шко­ле в Штут­гар­те (1964-1965 годы), шко­ле Ар­хитектурной ас­со­циа­ции (1973-1976 годы) и в Ко­ро­лев­ском кол­лед­же ис­кусств (1977) в Лон­до­не. Ра­бо­тал у Дж. Стер­лин­га в Лон­до­не и с Й. Кляй­ху­сом в Бер­ли­не. С конца 1970-х годов. вы­сту­па­ет с кри­ти­кой ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва мо­дер­низ­ма , соз­да­ёт се­рии про­ек­тов иде­аль­ных ар­хитектурных ком­плек­сов (для Ри­ма, 1977, Люк­сем­бур­га, 1978, Бер­ли­на, 1980-1983 годы, Сток­голь­ма, 1981, и др.; про­ект города Ат­лан­тис на острове Те­не­ри­фе, 1987). Раз­ра­бо­тал ген­план экс­пе­ри­мен­таль­но­го поселка Па­ун­дбе­ри в Анг­лии (1987-1991 годы, стро­ит­ся под па­тро­на­жем Прин­ца Уэль­ско­го с 1993 года), но­во­го рай­она в Алес­санд­рии (Ита­лия, 1997-2002 годы; совместно с Г. Таль­я­вен­ти). Об­ра­ща­ет­ся к те­мам древнеримской ар­хи­тек­ту­ры и французского клас­си­циз­ма (зда­ние об­щественного цен­тра в поселке. Винд­зор в шта­те Фло­ри­да, США, 1989-1999 годы). За­ни­ма­ет­ся ди­зай­ном ме­бе­ли.

Сочинение:

Krier R. L’espace de la ville: théorie et pratique. Brux., 1980;

idem. On architecture. L., 1982;

idem. Architectural composition. N. Y., 1988;

Автор статьи: А. Н. Шу­ку­ро­ва

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)

idem. Elements of architecture. 2nd ed. L., 1992;

idem. Town spaces: contemporary interpretations in traditional urbanism. 2nd ed. Basel; Boston, 2006