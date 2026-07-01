КРИПТИИ

Криптии (от греч. κρυπτεία — «засада») — тайные убийства илотов в древней Спарте .

Проводились специальными отрядами молодых людей, чаще всего в ночное время, с целью устрашения илотов. По мнению разных античных авторов, были введены или в ходе реформ Ликурга , или после Третьей Мессенской войны, самого крупного восстания илотов (464 до н. э.). Происходят от древнего обряда инициаций, в ходе которого юноши должны были демонстрировать мужество и ловкость, в том числе во время убийства врагов; по мере перехода от первобытного общества к классовому этот институт был использован для контроля над илотами с целью держать их в повиновении. Для узаконивания К. эфоры проводили ежегодный обряд объявления войны илотам.

Лит.: Печатнова Л. Г. История Спарты. Период архаики и классики. СПб., 2001; Зайков А. В. Общество древней Спарты. Основные категории социальной структуры. Екатеринбург, 2013; Helots and their Masters in Laconia and Messenia. Histories, Ideologies, Structures. Washington, Cambridge (Ma.), 2013.