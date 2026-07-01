КРИПТА
КРИПТА - сводчатое помещение в христианском храме, расположенное ниже уровня пола.
В раннехристианской сакральной архитектуре с IV века Криптами назывались склепы мучеников под алтарями храмов. В VII-XII веках Крипта - пространство для мощей святых в церквах Западной Европы; чаще всего они имели кольцевой или полукольцевой план, рассчитанный на большой поток паломников (верующие могли войти в Крипту с одной стороны, поклониться реликвии и выйти в др. конце помещения). К концу XI века церемонии почитания мощей переносятся в основное помещение храма, а Крипты нового, зального типа служат для размещения дополнительных алтарей и почётных погребений.
В архитектуре готики Крипты практически не встречаются; с конца XII века их строительство почти полностью прекращается. В ряде храмов Нового времени Крипта является древнейшей частью сооружения, восходящей к предшествовавшим церковным постройкам на месте их возведения (Крипта Святого Петра собора в Риме и др.). К поздним примерам Крипт в традиционном понимании относятся сооружения эпохи Контрреформации: Крипта Сикстинской капеллы базилики Санта-Мария-Маджоре (1581, архитектор Д. Фонтана) и церкви Санта-Сусанна (1597-1603 годы, архитектор К. Мадерна), обе - в Риме. В крупных храмах XVII-XX веков (например, Святого Павла собор в Лондоне, 1675-1711 годы, архитектор К. Рен; Христа Спасителя храм в Москве, 1837-1873 годы, архитектор К.А. Тон; собор Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке, 1892-1941 годы, архитектор Р.А. Крэм; Александра Невского храм-памятник в Софии, 1904-1912 годы, архитекторы И.С. Богомолов, А.Н. Померанцев и др.) устраивались подземные помещения для захоронений, называемые Криптами, но игравшие по сути роль склепов. В т. н. нижних храмах православной церковной архитектуры, в отличие от Крипт раннехристианской эпохи и средневековой Западной Европы, всегда устроен престол; мощи для поклонения, как правило, не помещаются.