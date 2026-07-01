КРИПТА

КРИПТА - сводчатое помещение в христианском храме, расположенное ниже уровня пола.

В ран­не­хри­сти­ан­ской са­краль­ной ар­хитек­ту­ре с IV века Криптами на­зы­ва­лись скле­пы му­че­ников под ал­та­ря­ми хра­мов. В VII-XII веках Крипта - про­стран­ст­во для мо­щей свя­тых в церк­вах Западной Ев­ро­пы; ча­ще все­го они име­ли коль­це­вой или по­лу­коль­це­вой план, рас­счи­тан­ный на боль­шой по­ток па­лом­ни­ков (ве­рую­щие мог­ли вой­ти в Крипту с од­ной сто­ро­ны, по­кло­нить­ся ре­ли­к­вии и вый­ти в др. кон­це по­ме­ще­ния). К концу XI века це­ре­мо­нии по­чи­та­ния мо­щей пе­ре­но­сят­ся в основное по­ме­ще­ние хра­ма, а Крипты но­во­го, заль­но­го ти­па слу­жат для раз­ме­ще­ния до­пол­нительных ал­та­рей и по­чёт­ных по­гре­бе­ний.

В ар­хи­тек­ту­ре го­ти­ки Крипты прак­ти­че­ски не встре­ча­ют­ся; с конца XII века их строи­тель­ст­во поч­ти пол­но­стью пре­кра­ща­ет­ся. В ря­де хра­мов Но­во­го вре­ме­ни Крипта яв­ля­ет­ся древ­ней­шей ча­стью со­ору­же­ния, вос­хо­дя­щей к пред­ше­ст­во­вав­шим цер­ков­ным по­строй­кам на мес­те их воз­ве­де­ния (Крипта Свя­то­го Пет­ра со­бо­ра в Ри­ме и др.). К позд­ним при­ме­рам Крипт в тра­диционном по­ни­ма­нии от­но­сят­ся со­ору­же­ния эпо­хи Контр­ре­фор­ма­ции: Крипта Сик­стин­ской ка­пел­лы ба­зи­ли­ки Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре (1581, архитектор Д. Фон­та­на) и церкви Сан­та-Су­сан­на (1597-1603 годы, архитектор К. Ма­дер­на), обе - в Ри­ме. В круп­ных хра­мах XVII-XX веков (например, Свя­то­го Пав­ла со­бор в Лон­до­не, 1675-1711 годы, архитектор К. Рен; Хри­ста Спа­си­те­ля храм в Мо­ск­ве, 1837-1873 годы, архитектор К.А. Тон; со­бор Святого Ио­ан­на Бо­госло­ва в Нью-Йор­ке, 1892-1941 годы, архитектор Р.А. Крэм; Алек­сан­д­ра Нев­ско­го храм-па­мят­ник в Со­фии, 1904-1912 годы, ар­хи­тек­то­ры И.С. Бо­го­мо­лов, А.Н. По­ме­ран­цев и др.) уст­раи­ва­лись под­зем­ные по­ме­ще­ния для за­хо­ро­не­ний, на­зы­вае­мые Криптами, но иг­рав­шие по су­ти роль скле­пов. В т. н. ниж­них хра­мах пра­во­слав­ной цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры, в от­ли­чие от Крипт ран­не­хри­сти­ан­ской эпо­хи и средневековой Западной Ев­ро­пы, все­гда уст­ро­ен пре­стол; мо­щи для по­кло­не­ния, как пра­ви­ло, не по­ме­ща­ют­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)