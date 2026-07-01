КРИПС ЙОЗЕФ
КРИПС ЙОЗЕФ - австрийский дирижёр.
Учился в Венской академии музыки и сценического искусста у Ф. фон Вейнгартнера (дирижирование) и Е. Мандычевского (теория музыки, композиция). С 1935 года профессор по классу дирижирования там же. В 1921 году дебютировал как дирижёр в венской «Фольксопер» (опера «Бал-маскарад» Дж. Верди), затем работал в Дортмунде (1925) и Карлсруэ (1926-1933 годы). В 1933-1938 годах главный дирижёр Венской государственной оперы, в 1938-1939 годах дирижёр оперного театра и симфонического оркестра в Белграде. В период аншлюса был лишён возможности работать по специальности. По окончании 2-й мировой войны возобновил дирижёрскую деятельность в Вене, в 1945-1950 годах вновь главный дирижёр Венской государственной оперы (с 1968 года почётный). С 1946 года участвовал в Зальцбургском фестивале (осуществил ряд постановок опер В.А. Моцарта), в 1954-1960 годах - в Майском музыкальном фестивале в Цинциннати (США), в 1962 году - в Байрёйтском фестивале.
Главный дирижёр Лондонского симфонического оркестра (1950-1954 годы), филармонического оркестра в Буффало (США, 1954-1963 годы), симфонического оркестра в Сан-Франциско (1963-1970 годы). Выступал в лондонском театре «Ковент-Гарден» (с 1963 года), нью-йоркской «Метрополитен- опере» (с 1966 года). С 1970 года главный дирижёр Немецкой оперы Западного Берлина и Венского симфонического оркестра. Гастролировал в СССР [1947, 1971 (с Венской государственной оперой)].
Среди многочисленных аудиозаписей: ряд опер Моцарта; «Риенци» Р. Вагнера; «Симон Бокканегра» и «Травиата» Дж. Верди; «Кавалер розы» и «Елена Египетская» Р. Штрауса; все симфонии (с Лондонским симфоническим оркестром) и все концерты для фортепиано с оркестром (с А. Рубинштейном) Л. ван Бетховена; 5-я и 6-я симфонии П.И. Чайковского.
Сочинения:
Erinnerungen: Ohne Liebe kann man keine Musik machen / Hrsg. H. Krips. W., 1994.