КРИПС ЙОЗЕФ

КРИПС ЙОЗЕФ - австрийский дирижёр.

Учил­ся в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки и сце­нического искусста у Ф. фон Вейн­гарт­не­ра (ди­ри­жи­ро­ва­ние) и Е. Ман­ды­чев­ско­го (тео­рия му­зы­ки, ком­по­зи­ция). С 1935 года профессор по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния там же. В 1921 году де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в вен­ской «Фольк­со­пер» (опе­ра «Бал-мас­ка­рад» Дж. Вер­ди), за­тем ра­бо­тал в Дорт­мун­де (1925) и Кар­лс­руэ (1926-1933 годы). В 1933-1938 годах главный ди­ри­жёр Вен­ской государственной опе­ры, в 1938-1939 годах ди­ри­жёр опер­но­го те­ат­ра и сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Бел­гра­де. В пе­ри­од ан­шлю­са был ли­шён воз­мож­но­сти ра­бо­тать по спе­ци­аль­но­сти. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны во­зоб­но­вил ди­ри­жёр­скую дея­тель­ность в Ве­не, в 1945-1950 годах вновь главный ди­ри­жёр Вен­ской государственной опе­ры (с 1968 года по­чёт­ный). С 1946 года уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле (осу­ще­ст­вил ряд по­ста­но­вок опер В.А. Мо­цар­та ), в 1954-1960 годах - в Май­ском музыкальном фес­ти­ва­ле в Цин­цин­на­ти (США), в 1962 году - в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле.

Главный ди­ри­жёр Лон­дон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1950-1954 годы), фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра в Буф­фа­ло (США, 1954-1963 годы), сим­фо­нического ор­ке­ст­ра в Сан-Фран­ци­ско (1963-1970 годы). Вы­сту­пал в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (с 1963 года), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен- опе­ре» (с 1966 года). С 1970 года главный ди­ри­жёр Не­мец­кой опе­ры Западного Бер­ли­на и Вен­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР [1947, 1971 (с Вен­ской государственной опе­рой)].

Сре­ди мно­го­численных аудио­за­пи­сей: ряд опер Мо­цар­та; «Ри­ен­ци» Р. Ваг­не­ра; «Си­мон Бок­ка­не­гра» и «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди; «Ка­ва­лер ро­зы» и «Еле­на Еги­пет­ская» Р. Штрау­са; все сим­фо­нии (с Лон­дон­ским сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром) и все кон­цер­ты для фортепиано с ор­ке­ст­ром (с А. Ру­бин­штей­ном) Л. ван Бет­хо­ве­на ; 5-я и 6-я сим­фо­нии П.И. Чай­ков­ско­го .

Сочинения:

Erinnerungen: Ohne Liebe kann man keine Musik machen / Hrsg. H. Krips. W., 1994.