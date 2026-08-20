КРИППСА МИССИЯ
КРИППСА МИССИЯ - миссия британского правительства в Индию.
В марте - апреле 1942 года, возглавлявшаяся Р.С. Криппсом. Цель Криппса миссии - проведение переговоров с лидерами ведущих индийских партий об организации отпора возможному японскому вторжению в Южную Азию. В обмен на согласие лидеров ведущих индийских партий признать ответственность Великобритании за оборону Индостана и поддержать военные усилия Лондона в Южно-Азиатском регионе британское правительство заявило о готовности по окончании войны предоставить Британской Индии права доминиона, включить в её состав провинции и княжества т. н. туземной Индии, если они того пожелают, либо предоставить им также права доминионов. Поскольку предложения британского правительства не предполагали изменения статуса её владений на Индостане до окончания войны, крупнейшая индийская партия Индийский национальный конгресс отвергла их, в результате чего Криппса миссия окончилась провалом.